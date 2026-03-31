Με την αύξηση στον κατώτατο μισθό από αύριο Τετάρτη 1η Απριλίου (από 880 στα 920 ευρώ), συνδυαστικά με τις αλλαγές στη φορολογία, οι πλέον ευνοημένοι είναι οι νέοι εργαζόμενοι κάτω των 25 ετών, αφού το καθαρό ποσό ανά μήνα που τους αναλογεί είναι 35 ευρώ, ενώ για τους νέους από 26 έως 29 ετών είναι 32 ευρώ. Για τους εργαζομένους άνω των 30 ετών, το καθαρό ποσό της αύξησης είναι 29 ευρώ τον μήνα.

Ετσι:

1. Για έναν εργαζόμενο κάτω των 25 ετών:

Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 797 ευρώ.

Η καθαρή μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 54 ευρώ (+249 ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019).

Η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) διαμορφώνεται στα 756 ευρώ.

2. Για έναν εργαζόμενο από 26 έως 30 ετών:

Οι καθαρές μηνιαίες απολαβές φτάνουν τα 781 ευρώ.

Η καθαρή μηνιαία αύξηση ανέρχεται σε 38 ευρώ (+233 ευρώ σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2019).

Η καθαρή ετήσια αύξηση σε σχέση με το 2025 (14 μισθοί) διαμορφώνεται στα 529 ευρώ.

Τα επιδόματα

1. Επιδόματα εορτών και αδείας. Οι αμειβόμενοι με τον κατώτατο μισθό θα λάβουν το δώρο Πάσχα με βάση τον σημερινό κατώτατο των 880 ευρώ, δηλαδή θα λάβουν 440 ευρώ, αλλά το επίδομα αδείας, όπως και το δώρο Χριστουγέννων θα υπολογιστούν με τον αυξημένο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ. Το επίδομα αδείας θα είναι 460 ευρώ και το δώρο στα 930 ευρώ (με την προσαύξηση από το επίδομα αδείας).

2. Επίδομα ανεργίας. Αυξάνεται στα 564,98 ευρώ από 540 ευρώ.

3. Πιλοτικό επίδομα ανεργίας. Αυξάνεται στα 719,07 ευρώ από 687,75 ευρώ (με πλαφόν τριμήνου έως 1.438 ευρώ από 1.375,50 ευρώ που είναι τώρα μαζί με τις προσαυξήσεις λόγω μισθού και προϋπηρεσίας).

4. Επίδομα γάμου. Αυξάνεται στα 92 ευρώ από 88 ευρώ (10% του κατώτατου μισθού). Καταβάλλεται σε εργαζομένους από τις επιχειρήσεις που συνυπογράφουν τους θεσμικούς όρους της Εθνικής Σύμβασης Εργασίας με τη ΓΣΕΕ.

5. Επιδόματα τριετιών. Αυξάνονται στα 92 ευρώ, 184 ευρώ και 276 ευρώ για 1, 2 και 3 τριετίες (10%-30% στον βασικό μισθό).

6. Επίδοµα εργασίας. Αυξάνε­ται στα 282,49 ευρώ από 270 ευρώ (50% του επιδόματος ανεργίας μέχρι τη λήξη).

7. Επίδοµα οικοδόµων. Αυξάνεται στα 1.064,23 ευρώ από 1.017,87 ευρώ (70% του 37πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

8. Επίδομα δασεργατών ρητινοσυλλεκτών, αγγειοπλαστών, εργαζομένων ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. Αυξάνεται στα 1.006,70 ευρώ από 962,85 ευρώ (70% του 35πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

9. Επίδομα σμυριδεργατών στα 1.438,15 ευρώ από 1.375,5 ευρώ (70% του 50πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

10. Επίδομα καλλιτεχνών, ηθοποιών θεάτρου, εργαζομένων στον τουρισμό. Αυξάνεται στα 719,07 ευρώ από 687,75 ευρώ (70% του 25πλάσιου του βασικού ημερομισθίου).

11. Εφάπαξ επίδομα ειδικών κατηγοριών (μονογονείς κ.λπ.) που ισούται με 37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας. Αυξάνεται στα 847,48 ευρώ από 810,56

ευρώ.

12. Επίδομα μητρότητας. Αυξάνεται στα 920 ευρώ από 880 ευρώ (ίσο με κατώτατο μισθό για 9 μήνες).

13. Επίδομα αφερεγγυότητας εργοδότη (1 έως 3 κατώτατοι μισθοί). Αυξάνεται σε 920 ευρώ έως 2.760 ευρώ από 880 έως 2.649 ευρώ.

14. Επίδομα γονικής άδειας. Αυξάνεται έως 1.840 ευρώ από 1.760 ευρώ (κατώτατος μισθός για 2 μήνες).

15. Φοιτητικό επίδομα εξετάσεων που αντιστοιχεί σε 10 ημερομίσθια για μεταπτυχιακούς και 30 ημερομίσθια για προπτυχιακούς φοιτητές. Τα νέα ποσά είναι στα 410,9 ευρώ από 390,30 ευρώ για μεταπτυχιακούς και στα 1.232,70 ευρώ από 1.179 ευρώ για προπτυχιακούς.

16. Επίδομα μαθητευόμενων ΔΥΠΑ. Αυξάνεται στα 30,81 ευρώ την ημέρα από 29,45 ευρώ (75% του βασικού ημερομισθίου, ανά ημέρα).

17. Επίδομα μαθητείας ΕΠΑΣ-ΔΥΠΑ. Αυξάνεται στα 20,54 ευρώ από 19,65 ευρώ την ημέρα (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

18. Επίδομα άσκησης φοιτητών ΤΕΙ και ΙΕΚ ΔΥΠΑ. Αυξάνεται στα 32,87 ευρώ την ημέρα από 31,44 ευρώ την ημέρα (80% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

19. Επιδότηση εργοδοτών για άσκηση φοιτητών ΤΕΙ. Αυξάνεται στα 20,54 ευρώ την ημέρα από 19,65 ευρώ την ημέρα (50% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

20. Επίδομα πρακτικής άσκησης τουριστικών σχολών. Αυξάνεται στα 24,64 ευρώ την ημέρα από 23,58 ευρώ την ημέρα (60% του βασικού ημερομισθίου ανά ημέρα).

Το δώρο Πάσχα

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το δώρο Πάσχα της φετινής χρονιάς θα υπολογιστεί με τον προηγούμενο μισθό, καθώς ο νόμος προβλέπει ότι λαμβάνεται υπόψη ο μισθός που ίσχυε την 28η Μαρτίου (δηλαδή 15 ημέρες πριν από την ημερομηνία της εορτής του Πάσχα).

Παράλληλα, στα 1.200 ευρώ μεικτά τον μήνα αναμένεται να διαμορφωθεί ο μισθός για έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο και διαθέτει τρεις τριετίες προϋπηρεσίας, μετά τη νέα αύξηση που τίθεται σε ισχύ από την 1η Απριλίου.

Συγκεκριμένα, οι αποδοχές ανέρχονται σε 1.196 ευρώ, αποτυπώνοντας τη σημαντική επίδραση της προϋπηρεσίας στις τελικές αποδοχές, με προσαύξηση έως και 30% στον βασικό μισθό. Με βάση το νέο επίπεδο του κατώτατου μισθού στα 920 ευρώ μεικτά, οι αποδοχές αυξάνονται κλιμακωτά: περίπου στα 1.012 ευρώ για όσους έχουν μία τριετία και στα 1.104 ευρώ για όσους έχουν δύο.

Τέλος, επισημαίνεται ότι στο Δημόσιο οι αυξήσεις είναι οριζόντιες, τόσο στο εισαγωγικό, όσο και στα υπόλοιπα μισθολογικά κλιμάκια. Για παράδειγμα, υπάλληλος χωρίς θέση ευθύνης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με 2 τέκνα, και 20 χρόνια προϋπηρεσία, τον Μάρτιο λάμβανε 1.385 ευρώ καθαρά, ενώ από τον Απρίλιο 1.410 ευρώ.

Τα πλασματικά έτη

Η αύξηση του κατώτατου μισθού επηρεάζει και το κόστος για την εξαγορά πλασματικών ετών ασφάλισης, καθώς αυτό υπολογίζεται ως ποσοστό του κατώτατου μισθού. Με τον νέο κατώτατο μισθό που διαμορφώνεται περίπου στα 920 ευρώ μεικτά, αυξάνεται αντίστοιχα και το ποσό που πρέπει να καταβάλουν οι ασφαλισμένοι για να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο.

Η εξαγορά πλασματικών ετών γίνεται με εισφορά 20% επί του κατώτατου μισθού για κάθε μήνα αναγνώρισης. Με βάση τον νέο κατώτατο μισθό των 920 ευρώ, το κόστος διαμορφώνεται περίπου στα 184 ευρώ τον μήνα (20% x 920 ευρώ).

Συνεπώς, για ένα πλήρες έτος αναγνώρισης (12 μήνες) το συνολικό ποσό ανέρχεται περίπου στα 2.208 ευρώ. Η αύξηση αυτή σημαίνει ότι όσοι σκοπεύουν να εξαγοράσουν πλασματικά έτη για τη θεμελίωση ή την προσαύξηση της σύνταξής τους θα πληρώνουν πλέον υψηλότερο ποσό σε σχέση με πριν. Για παράδειγμα, με τον προηγούμενο κατώτατο μισθό το κόστος ήταν χαμηλότερο, επομένως η νέα αύξηση οδηγεί σε αντίστοιχη επιβάρυνση για τους ασφαλισμένους που επιλέγουν να αναγνωρίσουν πλασματικό χρόνο, όπως στρατιωτική θητεία, σπουδές, τέκνα ή κενά ασφάλισης.