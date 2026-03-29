Λίγα μόλις χρόνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της χώρας, το δάσος της Δαδιάς βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο – αυτή τη φορά όχι από φυσική καταστροφή, αλλά ξεκάθαρα από ανθρώπινη παρέμβαση.

Στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου, έναν από τους πιο πολύτιμους πυρήνες βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και μοναδικό καταφύγιο για τον μαυρόγυπα στα Βαλκάνια, καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά δηλητηρίασης άγριας ζωής των τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, τουλάχιστον εννέα μαυρόγυπες έχουν βρεθεί νεκροί, σε σύνολο δώδεκα δηλητηριασμένων, μαζί με άλλα ζώα της περιοχής, γεγονός που αποδίδεται σε χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Η συγκυρία είναι ιδιαίτερα βαριά: το περιστατικό σημειώνεται ενώ το οικοσύστημα προσπαθεί ακόμη να ανακάμψει από την καταστροφική φωτιά του 2023, που έπληξε κρίσιμους βιότοπους και περιοχές φωλεοποίησης.

Η Δαδιά δεν είναι ένα ακόμη δάσος. Είναι ένα μοναδικό μωσαϊκό οικοσυστημάτων που φιλοξενεί σπάνια αρπακτικά και αποτελεί αποτέλεσμα δεκαετιών συστηματικής προστασίας. Η απώλεια ακόμη και λίγων ενήλικων μαυρόγυπων μπορεί να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την αποικία· η μαζική απώλεια που καταγράφεται σήμερα απειλεί να ακυρώσει χρόνια προσπαθειών.

Πίσω από την υπόθεση διαγράφεται ένα γνώριμο μοτίβο: παράνομες φόλες, ελλιπής επιτήρηση και σχεδόν ανύπαρκτη τιμωρία των δραστών. Ενα οικοσύστημα που μόλις επέζησε από τη φωτιά, βρίσκεται τώρα αντιμέτωπο με μια δεύτερη, σιωπηλή καταστροφή – αυτή που προκαλείται από ανθρώπινο χέρι.