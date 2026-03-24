Η πρώτη ημέρα της δίκης για το έγκλημα των Τεμπών κατέληξε σε εικόνες ντροπής. Αυτό πέτυχε το επιτελικό κράτος που, αντί να διασφαλίσει μια διαδικασία με στοιχειώδη σεβασμό απέναντι στα θύματα, παρέδωσε μια αίθουσα-κλουβί στο συγκρότημα του πρώην ΤΕΙ Λάρισας. Η δήθεν διαμόρφωση του χώρου αυτού κόστισε 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με 1,5 εκατομμύριο ευρώ χτίζεις ένα ολοκαίνουργιο κτίριο, δεν τοποθετείς απλώς καρέκλες και γυψοσανίδες σε έναν ήδη υπάρχοντα συνεδριακό χώρο για να στοιβάζεις ανθρώπους. Αλλά, ακόμη κι αν παραβλέψουμε την οικονομική πρόκληση, είναι βαριά η υποψία ότι παρακολουθούμε μια κυνική πολιτική μεθόδευση με σκοπό την εξαχρείωση της διαδικασίας.

Η παραγωγή και η επικοινωνία του χάους είναι, άλλωστε, βολικό εργαλείο. Η κυβέρνηση που διαβεβαίωνε ότι θα διασφαλίσει τη δίκη (με το αζημίωτο), το μόνο που διασφάλισε είναι ένα εκρηκτικό σκηνικό, ώστε τα ΜΜΕ να ασχολούνται με οτιδήποτε εκτός από την ουσία.

Οταν οι συγγενείς, εξουθενωμένοι και αγανακτισμένοι από το γεγονός ότι τους βάζουν να κάθονται στις θέσεις των κατηγορουμένων, αντιδρούν δικαιολογημένα σε αυτές τις προσβολές, η εξουσία βρίσκει την ευκαιρία να εργαλειοποιήσει την ένταση: αναδεικνύει ένα περιβάλλον δήθεν αταξίας και οχλαγωγίας προκειμένου να εμφανίζεται η ίδια ως ο δήθεν «ρυθμιστής» της θεσμικής ομαλότητας. Της αρέσει αυτό το παιχνίδι. Το έχει ξαναπαίξει.

Η υποκρισία αποτυπώνεται με σπαρακτικό τρόπο σε ένα σχόλιο που έκανε χθες ο Βαγγέλης Βλάχος, αδελφός του θύματος Βαΐου Βλάχου: «Το οργανωτικό κομμάτι μίας από τις σημαντικότερες δίκες στην ιστορία της χώρας αντανακλά πλήρως το επιτελικό κράτος και το πώς αντιμετωπίζει τους συγγενείς θυμάτων, τους τραυματίες και τους ανθρώπους που μας υποστηρίζουν στον αγώνα μας για δικαιοσύνη. Με υπογραφή Γιώργου Φλωρίδη, που όλο το προηγούμενο διάστημα έβγαινε καθημερινά να μιλήσει εναντίον των πάντων και μας έστελνε “στα μπάζα”. Εχουμε κάνει μεγάλη υπομονή περιμένοντας με αξιοπρέπεια αυτή τη δύσκολη μέρα μέχρι να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Ακούγαμε πολλά από δημοσιογράφους και πρόσωπα της Λάρισας που γνώριζαν τον χώρο, αλλά ο υπουργός Δικαιοσύνης μάς διαβεβαίωνε ότι όλα είναι καλά και όπως θα έπρεπε να είναι για μια δίκη με αυτά τα χαρακτηριστικά. Δείξαμε εμπιστοσύνη και κάναμε ακόμη περισσότερη υπομονή, μέχρι να δούμε τις συνθήκες που δημιούργησε, δαπανώντας εκατομμύρια το επιτελικό κράτος. Τις εικόνες τις βλέπετε και εσείς».