Την απορία μου την έλυσε έμπειρος και έγκυρος περί τα όσα συμβαίνουν στο υπουργείο Εξωτερικών (και πιθανώς, λόγω της εξέλιξης του σκανδάλου, και γνώστης των ακριβών συνθηκών της υπόθεσης) διπλωμάτης, ο οποίος μου ξεκαθάρισε δυο πράγματα:

το παράνομο λογισμικό δεν εισήχθη στην Ελλάδα με υπογραφή υπηρεσίας του υπουργείου Εξωτερικών

η εισαγωγή έγινε με απόφαση του υφυπουργείου Εμπορίου, το οποίο, όπως διαπίστωσα εγώ αργότερα, εκείνη την περίοδο ανήκε ως γενική γραμματεία στο υπουργείο Ανάπτυξης. Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για το εμπόριο, εκείνη την εποχή, το 2019 δηλαδή, ήταν ο Νίκος Παπαθανάσης, σημερινός αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών.

Οπότε, τα ερωτήματα απευθύνονται τώρα στον κ. Παπαθανάση. Ηταν εκείνος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του για την εισαγωγή του Predator; Υπέγραψε ίσως κάποιος άλλος, κάτω από αυτόν; Ενας γενικός γραμματέας του, ας πούμε; Κάποιος υπηρεσιακός παράγων, ενδεχομένως; Κι αυτός που υπέγραψε τον ενημέρωσε περί τίνος επρόκειτο ή ήταν μια υπογραφή, ανάμεσα στις τόσες άλλες, που δεν προϋποθέτει απαραίτητα και απόλυτη γνώση του περιεχομένου της υπουργικής απόφασης;

Ο,τι και να συμβαίνει, απαντήσεις, παρακαλούμε. Το επιχείρημα «τέσσερις ιδιώτες» έχει πεθάνει προ πολλού και να ζήσουμε να το θυμόμαστε…

