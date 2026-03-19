Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με αμείωτο ρυθμό την προετοιμασία του ενόψει της ολοκλήρωσης της κανονικής διάρκειας της Super League, ωστόσο ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς εξακολουθεί να βρίσκεται εκτός αγωνιστικών πλάνων. Οι Ασπρόμαυροι στρέφουν την προσοχή τους στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Βόλο την Κυριακή (19:00), έχοντας ξεκάθαρο στόχο τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα τους επιτρέψει να μπουν στα play offs με το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.

Σε ό,τι αφορά στον σέρβο μεσοεπιθετικό, ακολούθησε και πάλι ατομικό πρόγραμμα θεραπείας, παραμένοντας εκτός δράσης από την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό στις 8 Μαρτίου, όταν και αποχώρησε με πρόβλημα πριν από την έναρξη του αγώνα, στον οποίο είχε δηλωθεί στην αρχική ενδεκάδα. Η κατάστασή του απαιτεί προσεκτική διαχείριση, με το τεχνικό επιτελείο να μην επιθυμεί να επισπεύσει την επιστροφή του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου επιλέγει να προστατεύσει τον αρχηγό της ομάδας, ώστε να επιστρέψει πλήρως έτοιμος στα κρίσιμα παιχνίδια που ακολουθούν. Αλλωστε, ο 29χρονος αποτελεί βασικό «γρανάζι» στη φετινή πορεία του ΠΑΟΚ, έχοντας καταγράψει σε 38 συμμετοχές έξι γκολ και 17 ασίστ.

Με τα play offs να πλησιάζουν και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας απέναντι στον ΟΦΗ (25/4) στον ορίζοντα, η παρουσία του Ζίβκοβιτς στο 100% θεωρείται κομβικής σημασίας για την επίτευξη των στόχων του Δικεφάλου. Αντίθετα, ο Γιώργος Γιακουμάκης έκανε το πρώτο σημαντικό βήμα επιστροφής στη δράση. Ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ προπονήθηκε χθες για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στην αναμέτρηση με την Κηφισιά και μετρά αντίστροφα.

Στο μεταξύ, η προπώληση των εισιτηρίων για την αναμέτρηση στον Βόλο ξεκίνησε, με τον ΠΑΟΚ να αναμένεται να έχει στο πλευρό του αρκετούς φιλάθλους. Οσον αφορά τα εισιτήρια του τελικού, τις επόμενες ημέρες η ασπρόμαυρη ΠΑΕ αναμένεται να γνωστοποιήσει τους τρόπους διάθεσης, με τη ζήτηση να είναι πολλαπλάσια των διαθέσιμων εισιτηρίων, αν σκεφτεί κανείς πως ο Δικέφαλος έχει φέτος 18.500 εισιτήρια διαρκείας.

Απειλή τιμωρίας

Η ΔΕΑΒ έκανε γνωστό ότι κλήθηκε σε απολογία ο ΠΑΟΚ για την εισβολή οπαδών στα δημοσιογραφικά της Τούμπας στο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό. Στη ανακοίνωση αναφέρεται συγκεκριμένα ότι έγινε «απειλή άσκησης βίας, εξύβρισης και προπηλακισμών» των δημοσιογράφων.

Τονίζεται ότι μαζί με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ κλήθηκαν σε απολογία και 14 φυσικά πρόσωπα.