Στη Γηραιά Αλβιώνα δύο ακόμα αγγλικές ομάδες, η Λίβερπουλ και η Τότεναμ, θα προσπαθήσουν να σώσουν την τιμή της Πρέμιερ Λιγκ. Οι Κόκκινοι προέρχονται από ήττα με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι με τη Γαλατασαράι από την οποία μετρούν τρεις σερί αποτυχίες, οι δύο φέτος (έπαιξαν και στη league phase).

Η στατιστική της πρωταθλήτριας Αγγλίας είναι απογοητευτική. Σε 45 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις έχει υποστεί 14 ήττες όταν πέρυσι σε 56 αγώνες σε όλη τη σεζόν είχε χάσει σε εννέα ματς.

Οι αποδοκιμασίες που ακούστηκαν στο Ανφιλντ μετά την ισοπαλία με την Τότεναμ έμοιαζαν με αποτέλεσμα δημοψηφίσματος που έδειχνε την πόρτα της εξόδου στον Αρνε Σλοτ. Οι φήμες περί απόλυσής του έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τις τελευταίες ημέρες καθώς η συμμετοχή στο επόμενο Τσάμπιονς Λιγκ βρίσκεται επί ξυρού ακμής. Δεν είναι τυχαίο που ο Σομποσλάι βγήκε μπροστά και ζήτησε απ’ όλους να ξυπνήσουν επιτέλους.

Ο Ρόμπερτσον εμφανίστηκε χθες ενώπιον των δημοσιογράφων και παρά το γεγονός ότι έχει παραγκωνιστεί από τον Σλοτ κάλυψε τον προπονητή του λέγοντας πως κάνει το καλύτερο για να βρει λύσεις. Θεωρεί επίσης πως το Ανφιλντ θα λυγίσει τη Γαλατασαράι.

Με τυπική διαδικασία μοιάζει το παιχνίδι της Τότεναμ με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όχι τόσο για το σκορ του πρώτου αγώνα (5-2) όσο για τον βασικό στόχο των Spurs που δεν είναι άλλος από την παραμονή στην Πρέμιερ Λιγκ, κατά πρόσφατη δήλωση του προπονητή τους Ιγκόρ Τούντορ.

Ο αμυντικός της ομάδας, Μίκι φαν ντε Φεν χαρακτήρισε χθες «μεγάλες ανοησίες» τα όσα λέγονται πως οι παίκτες έχουν πάψει να ενδιαφέρονται για την Τότεναμ.

«Εμπιστευτείτε με, όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, το σταφ, οι παίκτες, όλοι, νοιάζονται πάρα πολύ για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η ομάδα αυτή τη στιγμή». Ο Ιγκόρ Τούντορ που μετρά μέρες στους Spurs χαρακτήρισε την αποστολή απέναντι στην Ατλέτικο «δύσκολη αλλά όχι αδύνατη». Είναι ο ίδιος που δήλωνε την περασμένη εβδομάδα πως η Τότεναμ δεν ενδιαφέρεται πια για το Τσάμπιονς Λιγκ.