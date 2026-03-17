Οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο και στη Μέση Ανατολή προκαλούν σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αερομεταφορές, επηρεάζοντας άμεσα και τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες αναγκάζονται να προσαρμόζουν ή ακόμη και να αναστέλλουν σημαντικά δρομολόγια. Η όλη κατάσταση δημιουργεί ένα νέο, σύνθετο και ασφυκτικό περιβάλλον για τον κλάδο, με αλυσιδωτές επιπτώσεις τόσο στη λειτουργία των εταιρειών όσο και στον τουρισμό της Ελλάδας.

Οι αυξημένοι κίνδυνοι έχουν οδηγήσει πολλές εταιρείες σε προσωρινή αναστολή πτήσεων ή στην αλλαγή των αεροπορικών διαδρόμων. Στο πλαίσιο αυτό και ελληνικές εταιρείες, όπως η Aegean και η Sky Express, βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις, καθώς ορισμένα δρομολόγια προς τη Μέση Ανατολή έχουν ανασταλεί ή τροποποιηθεί για λόγους ασφαλείας. Ηδη, η Aegean ανακοίνωσε χθες ότι οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ ακυρώνονται έως και τις 19 Απριλίου 2026, από και προς τη Βηρυτό και το Αμάν έως τις 23 Απριλίου 2026, από και προς το Τελ Αβίβ έως τις 23 Απριλίου 2026, ενώ και οι πτήσεις από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη, ακυρώνονται έως τις 25 Μαΐου 2026.Αντίστοιχες κινήσεις έχουν γίνει και από πλευράς Sky Express.

Το κόστος

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν σε αυξημένο λειτουργικό κόστος, καθώς οι εναλλακτικές διαδρομές είναι συχνά μεγαλύτερες, απαιτούν περισσότερο καύσιμο και συνεπάγονται μεγαλύτερη διάρκεια πτήσης.

Παράλληλα, οι αναταράξεις στην περιοχή επηρεάζουν έναν από τους σημαντικότερους κόμβους της παγκόσμιας αεροπορικής κίνησης, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ντουμπάι, που κυρίως μέσω της Emirates συνδέει δεκάδες πόλεις της Απω Ανατολής με ευρωπαϊκούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένης της Αθήνας. Οι δυσκολίες στις πτήσεις προς και από το Ντουμπάι δημιουργούν πλέον σημαντικά εμπόδια στη μετακίνηση ταξιδιωτών από αγορές-κλειδιά για τον ελληνικό τουρισμό, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής της Ασίας.

Πολλοί επιβάτες που σχεδίαζαν να ταξιδέψουν προς την Ελλάδα ή άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς μέσω του συγκεκριμένου κόμβου, βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή πολύπλοκες αλλαγές δρομολογίων. Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν ανησυχία στον ελληνικό τουριστικό κλάδο, καθώς οι μακρινές αγορές αποτελούν τα τελευταία χρόνια σημαντική πηγή επισκεπτών υψηλής δαπάνης.

Ξενοδόχοι, τουριστικοί πράκτορες και φορείς του κλάδου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, καθώς η σταθερότητα των αεροπορικών συνδέσεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της δυναμικής του ελληνικού τουρισμού. Ταυτόχρονα, η αβεβαιότητα στις διεθνείς αερομεταφορές επηρεάζει και τη συνολική εικόνα της ευρωπαϊκής ταξιδιωτικής αγοράς. Οσο παραμένουν ενεργές οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή, τόσο αυξάνονται οι πιέσεις στις αεροπορικές εταιρείες και στους προορισμούς που εξαρτώνται από τα διεθνή δίκτυα μεταφοράς επιβατών.

Για την Ελλάδα, η πρόκληση είναι διπλή: από τη μία πλευρά επιδιώκεται να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή συνέχεια των αεροπορικών συνδέσεων και από την άλλη να περιοριστούν οι επιπτώσεις στον τουρισμό, έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της εθνικής οικονομίας. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να είναι κρίσιμοι για την πορεία τόσο των αερομεταφορών όσο και της τουριστικής δραστηριότητας.