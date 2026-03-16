«Γκέλα» για τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναιτωλικό. Τρεις μέρες μετά τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπέτις, οι Πράσινοι του Ράφα Μπενίτεθ έδειξαν να έχουν… αλλού το μυαλό τους, δεν κατάφεραν να βρουν τον δρόμο προς τα δίχτυα απέναντι στην καλά οργανωμένη ομάδα του Αγρινίου και έμειναν στο 0-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης». «Πέταξε» ένα ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, που πίεσε στο δεύτερο και είχε ευκαιρίες, αλλά ο Κουτσερένκο κράτησε όρθια την ομάδα του.

Την Πέμπτη είχε ένα μεγάλο και απαιτητικό ματς, σε τέσσερις μέρες έχει τον επαναληπτικό στην Ισπανία, ως εκ τούτου ο Ράφα Μπενίτεθ στο χθεσινό ματς με τον Παναιτωλικό προχώρησε σε μεγάλο rotation. Διατηρώντας μόλις δύο παίκτες στην ενδεκάδα σε σχέση με τους 11 της Πέμπτης, με έναν εκ των δύο να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον επαναληπτικό της Σεβίλλης (Ζαρουρί). Ο άλλος ήταν ο Κάτρης που διατήρησε τη θέση του, ενώ ο Μπενίτεθ χρησιμοποίησε από εκεί και πέρα τους Κότσαρη, Ερνάντεθ, Τουμπά, Παντελίδη, Κοντούρη, Σισοκό, Τζούρισιτς και Σφιντέρσκι. Από την άλλη πλευρά, ο Αναστασίου παρέταξε την ομάδα του με το αγαπημένο του 4-3-3, με τους Ρόσα και Λομπάτο στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, τον Αγκίρε στην κορυφή της επίθεσης και τον Ματσάν λίγο πίσω του.

Οι πολλές αλλαγές δεν επέτρεψαν στον Παναθηναϊκό να βρει τον ρυθμό που θα ήθελε, με τους Πράσινους να μην είναι επιθετικοί στο ξεκίνημα και να μην μπορούν να βρουν διαδρόμους ώστε να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα. Μια καλή στιγμή ήρθε στο 10′ με ένα σουτ του Παντελίδη εκτός περιοχής, το οποίο έδιωξε ο Κουτσερένκο, με τον Αντίνο να παίρνει το «ριμπάουντ» αλλά το σουτ που επιχείρησε βρήκε στα σώματα.

Ο Παναιτωλικός είχε ισορροπία στο παιχνίδι του, ήταν καλά διαβασμένος απέναντι στην κυκλοφορία της μπάλας του Παναθηναϊκού, είχε πολλά ντουμπλαρίσματα πάνω στους εξτρέμ του αντιπάλου, με αποτέλεσμα και να μην απειλείται από τον Παναθηναϊκό και να είναι ο ίδιος αρκετά επικίνδυνος στις κόντρα επιθέσεις και στους ανοιχτούς χώρους. Σε μια τέτοια, στο 39′, η ομάδα του Αγρινίου έφτασε κοντά στο γκολ, όταν ο Αγκίρε πήρε κάθετη πάσα στον χώρο, μπήκε στην περιοχή αλλά το σουτ που επιχείρησε με το αριστερό βρήκε την εξωτερική πλευρά των διχτυών.

Λίγο αργότερα, στο 45′, ο Παναιτωλικός έχασε τη μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους. Ο Ματσάν ελίχθηκε από τα αριστερά, μπήκε στην περιοχή και με ένα υπέροχο δεξί πλασέ σημάδεψε την απέναντι γωνία του Κότσαρη, ο οποίος στάθηκε τυχερός αφού είδε την μπάλα να φεύγει ελάχιστα έξω από το αριστερό του δοκάρι. Σε μια φάση που ήταν και η τελευταία του πρώτου μέρους στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ένα πρώτο μέρος με ελάχιστες καλές στιγμές και χαμηλή ποιότητα ποδοσφαίρου.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο δεύτερο μέρος και στο πρώτο δίλεπτο είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Αντίνο σέντραρε από αριστερά, με τον Παντελίδη να είναι μόνος στο δεύτερο δοκάρι στη μικρή περιοχή, αλλά η κεφαλιά που επιχείρησε δεν πήγε ούτε προς την εστία, ούτε προς συμπαίκτη. Ο Παναιτωλικός απάντησε με πολύ μεγάλη ευκαιρία στο 51′. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν και πάλι εξαιρετικά στο ανοιχτό γήπεδο, με τον Ματσάν να μπαίνει στην περιοχή, να γυρίζει στον Εστέμπαν και τον Κότσαρη να βγάζει το πλασέ με εντυπωσιακή επέμβαση. Το ματς είχε σαφώς καλύτερο ρυθμό σε σχέση με το πρώτο μέρος, με τον Παντελίδη να είναι πρωταγωνιστής και στο 56′ όταν βρέθηκε μέσα στην περιοχή σε θέση βολής αλλά το πλασέ με το αριστερό που επιχείρησε δεν ήταν καλό.

Οι πρώτες κινήσεις του Μπενίτεθ από τον πάγκο προκειμένου να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του ήρθαν λίγο μετά την πρώτη ώρα αγώνα, με τους Τσιριβέγια και Γιάγκουσιτς να μπαίνουν στο γήπεδο και τον Κροάτη να πηγαίνει στο δεξί «φτερό». Με την είσοδό τους, ο Τσιριβέγια δημιούργησε μαζί με τον Ζαρουρί, ο Γιάγκουσιτς εκτέλεσε, αλλά το πλασέ του από το ύψος της μεγάλης περιοχής έφυγε άουτ. Ο Παναθηναϊκός άρχισε να γίνεται πολύ πιεστικός και στο 68′ έπειτα από σέντρα του Ζαρουρί, ήρθε η κεφαλιά του Σφιντέρσκι με τον Κουτσερένκο να διώχνει με υπερένταση σε κόρνερ. Και σε αυτή την ευκαιρία ο Παναιτωλικός είχε απάντηση, αφού στο 70′ ο Λομπάντο με ένα τρομερό διαγώνιο σουτ απείλησε για το 0-1, με τον Κότσαρη να διώχνει.

Οσο περνούσε η ώρα ο Παναθηναϊκός γινόταν ολοένα και πιο πιεστικός και έχανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Στο 80′ ο Τσιριβέγια με μαγική πάσα έβγαλε μόνο του τον Βιλένα απέναντι στον τερματοφύλακα, αλλά ο Κουτσερένκο το έβγαλε, ενώ έξι λεπτά αργότερα και πάλι ο Βιλένα βρέθηκε μέσα στη μικρή περιοχή, αλλά τόσο το δικό του σουτ, όσο και του Γιάγκουσιτς που ακολούθησε κόντραραν με τον Παναθηναϊκό να χάνει την ευκαιρία. Η τελευταία μεγάλη στιγμή για τους Πράσινους ήρθε στο 90′, όταν ένα γύρισμα του Σισοκό βρήκε πάνω σε αμυντικό του Παναιτωλικού, αλλά ο Κουτσερένκο που ήταν παίκτης του αγώνα κράτησε και πάλι όρθιο τον Παναιτωλικό και το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε.

«Θα κάναμε πολλές αλλαγές αλλά και με αυτή την ενδεκάδα κάναμε ξεκάθαρες ευκαιρίες για να κερδίσουμε αλλά δεν τα καταφέραμε. Είμαι απογοητευμένος και γι’ αυτό και για άλλα πράγματα αλλά δεν πρόκειται να αναλύσω κάτι περισσότερο σε αυτό το κομμάτι γιατί δεν θ’ αλλάξει το αποτέλεσμα. Για τον Πέδρο (σ.σ. Τσιριβέγια) έχω να πω πως έλειψε πολύ και ότι έδειξε διάθεση και επιθυμία, είναι θετικό αυτό και όσον αφορά το παιχνίδι με την Μπέτις ελπίζουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και πιστεύουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε», είπε ο Μπενίτεθ, ενώ ο Αναστασίου ανέφερε μεταξύ άλλων: «Είναι δύσκολο να πεις ότι θα πάρεις 0-0 στην Λεωφόρο από αυτόν τον Παναθηναϊκό. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια, το θέλαμε αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Αν δεν βάζουμε γκολ με τις μεγάλες ομάδες δεν έχεις πολλές ευκαιρίες. Κρίμα γιατί κάναμε μεγάλη προσπάθεια, αλλά σε πολλά παιχνίδια φέτος πληρώνουμε ότι δεν έχουμε καθαρό μυαλό και τη σωστή επιλογή πολλές φορές. Αν δεν βάζεις γκολ δεν μπορείς να αναμένεις πολλά πράγματα».

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Κότσαρης, Κάτρης, Τουμπά, Ερνάντεθ, Παντελίδης (63′ Γιάγκουσιτς), Κοντούρης (77′ Βιλένα), Σισοκό, Ζαρουρί, Αντίνο (63′ Τσιριβέγια), Τζούριτσιτς (77′ Σιώπης), Σφιντέρσκι (82′ Πάντοβιτς).

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Γκράναθ, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν (78′ Μπρέγκου), Λομπάτο (72′ Αλεξιτς), Μάτσαν (90’+1′ Μίχαλακ), Ρόσα (78′ Σατσιάς), Αγκίρε (72′ Γκαρσία).