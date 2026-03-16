Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή ο 23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία ενός 20χρονου, την Πέμπτη στην Καλαμαριά, ο οποίος παραδόθηκε στις αστυνομικές Αρχές το απόγευμα της Παρασκευής, παρουσία δικηγόρου. Ο φερόμενος ως δράστης εμφανίζεται να υποστηρίζει πως ο 20χρονος μαζί με άλλα άτομα του είχαν στήσει ενέδρα κοντά στο σπίτι του. Πληροφορίες από την πλευρά του κατηγορούμενου αναφέρουν ότι ο ίδιος έτρεξε για να απομακρυνθεί, ωστόσο η παρέα του θύματος τον πρόλαβε και τον χτύπησε σε διάφορα σημεία του σώματος – σύμφωνα με τον ίδιο, και με σφυρί. Τότε, με βάση πάντα την ίδια πλευρά, ο 23χρονος έπληξε το θύμα με μαχαίρι που έφερε μαζί του. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο νεαρός οπαδός του ΠΑΟΚ δέχτηκε δύο μαχαιριές, μία στον θώρακα και μία στη μασχάλη, ενώ κακώσεις φέρει και ο κατηγορούμενος, κάτι που ενισχύει το σενάριο ότι της δολοφονίας προηγήθηκε συμπλοκή.

Ο 23χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία. Ταυτόχρονα, ποινική δίωξη για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με την επιβαρυντική διάσταση του αθλητικού νόμου, όπως και για συμμορία, ασκήθηκε και σε δύο άτομα που ήταν μαζί με το θύμα. Ο ένας από τους δύο – 19 ετών – παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι στα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης προκειμένου να καταθέσει όσα γνωρίζει για την υπόθεση και πήρε προθεσμία για την Τετάρτη, ενώ παρόμοια στάση αναμένεται να κρατήσει και ο δεύτερος.

Η κηδεία του άτυχου νεαρού έγινε χθες στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Το επικρατέστερο σενάριο είναι πλέον ότι πρόκειται για περιστατικό με οπαδικό υπόβαθρο. Είναι κάτι που υποστήριξε και ο αρμόδιος υπουργός Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, για να προσθέσει ωστόσο πως «από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλήρης εξιχνίαση, δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε οπαδική βία».Ο κατηγορούμενος – οπαδός του Αρη – ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε προσωπικά ούτε το θύμα ούτε τα άλλα άτομα. Οσο για το θύμα, δεν είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για οπαδικό επεισόδιο. Από το κάδρο του πιθανού κινήτρου, πάντως, φαίνεται να βγαίνει το σενάριο εμπλοκής του 20χρονου θύματος σε δικογραφία για «αυτόκλητους τιμωρούς παιδόφιλων».

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής, οι Αρχές απέκλεισαν την περιοχή του εγκλήματος, ενώ αστυνομικοί έψαχναν στον δρόμο και σε πιλοτές για στοιχεία. Μερικά μέτρα μακριά από το σημείο που συνέβη το περιστατικό υπάρχει καφέ που φέρεται να είναι στέκι οπαδών του Αρη. Ανθρωποι της γειτονιάς, που μίλησαν στα «ΝΕΑ», είπαν ότι στο παρελθόν είχε σημειωθεί συμπλοκή μεταξύ οπαδών στο συγκεκριμένο καφέ. Πρόσθεσαν επίσης ότι ήταν γνωστό στη γειτονιά πως ο κατηγορούμενος είναι οπαδός του Αρη.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Από το βράδυ της Παρασκευής, κόσμος συνέρρεε στο σημείο και άφηνε κασκόλ και μπλούζες του ΠΑΟΚ, κεριά και σημειώματα στη μνήμη του αδικοχαμένου νεαρού. Παράλληλα, οι σημαίες στο γήπεδο της Τούμπας έμειναν μεσίστιες το Σάββατο, ενώ αναβλήθηκε ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ ΠΑΟΚ και Αρη την ίδια μέρα. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με ανακοίνωσή της, εξέφρασε τα συλλυπητήριά της και ζήτησε την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Ολο δε το Σαββατοκύριακο υπήρχε αυξημένη αστυνομική παρουσία σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, τόσο στο κέντρο όσο και γύρω από το γήπεδο Χαριλάου, υπό τον φόβο επεισοδίων.

Το αιματηρό επεισόδιο της Πέμπτης έρχεται τέσσερα χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλκη Καμπανού που σόκαρε τη χώρα. Συμπλοκές μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων γίνονταν σε διάφορα σημεία της πόλης όλο αυτό το διάστημα, πολλές από τις οποίες δεν δημοσιεύονταν ποτέ. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εξέφρασε την ανησυχία του ότι η βία στην πόλη θα κλιμακωθεί. Ο οπαδικός κύκλος βίας στη Θεσσαλονίκη δεν έκλεισε ποτέ.