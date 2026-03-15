Ο μεγάλος πρωταγωνιστής των πρώτων αγώνων της φάσης των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ ήταν αναμφισβήτητα ο Φέδε Βαλβέρδε. Με χατ τρικ σε 22 λεπτά απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι, ουσιαστικά έβγαλε στη Ρεάλ το εισιτήριο για τα προημιτελικά. Η διαβόητα αυστηρή με τις αξιολογήσεις των παικτών «L’ Equipe» έδωσε στον Ουρουγουανό ένα στρογγυλό 10άρι τοποθετώντας τον σε πολύ κλειστό κλαμπ των παικτών που είχαν την τιμή να το αποκτήσουν.

Η γαλλική εφημερίδα συνοδεύει τον ιστορικό βαθμό της που τον έχουν λάβει άλλοι 19 παίκτες, με το εξής σχόλιο: «Στρατοσφαιρικός. Ο τέλειος αγώνας, που σημαδεύτηκε από τρία γκολ, το καθένα εξίσου όμορφο με το άλλο, και όλα εκ των οποίων συνδύαζαν φινέτσα και ευφυΐα στην κίνηση και εκπληκτική τεχνική ποιότητα. Πέρα από το χατ-τρικ του, κέρδισε έναν ανυπολόγιστο αριθμό μπαλών αντισταθμίζοντας συστηματικά τα λάθη του Τρεντ Αλεξάντερ-Αρνολντ και δεν έχασε την μπάλα ούτε μια φορά».