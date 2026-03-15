Αχ, αυτό το mini! Mini, mini, super mini. Γιατί όντως αυτή εδώ την άνοιξη και το καλοκαίρι μιλάμε για την κυριαρχία, την απόλυτη κυριαρχία του ωραιότερου «μάκρους» όλων των εποχών. Τη σεζόν που διανύουμε, το… μάκρος είναι μάλλον ανύπαρκτο καθώς τα φορέματα και οι φούστες έχουν το μήκος ενός πουκαμίσου.

Πολλές φορές μάλιστα είναι στο ύψος του εσωρούχου. Νομίζω ότι ακόμα και αυτή η Τουίγκι, το super model άλλων δεκαετιών, η γυναίκα που μαζί με τη fashion designer Mary Quant αποθέωσαν το mini, θα ένιωθε μια κάποια έκπληξη με τις τωρινές προτάσεις που έχουν δημιουργήσει χαμό στο catwalk. Συλλογές υπέροχες, sexy, αισιόδοξες, απαραίτητες στις γκρίζες ημέρες που ζούμε. Mini! Φορέστε το τρελά την άνοιξη και το καλοκαίρι.

Σε λευκά και ιβουάρ χρώματα αλλά και εκρηκτικά κόκκινα, ροζ, κίτρινα, γαλάζια, πορτοκαλί, φλοράλ. Με φλατ ή πανύψηλα τακούνια. Προσέξτε όμως να γυμνάζετε και να περιποιείστε τα πόδια σας! Το mini είναι άκρως γοητευτικό, βγάζει όμως τα «ελαττώματα» στη φόρα. Διασκεδάστε το!

Χαρείτε το σέ όλες του τις εκφάνσεις!