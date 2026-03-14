Η διαδρομή μπροστά: Με έξι διαδοχικά ντέρμπι που κωδικοποιημένα κυκλοφορούν και οπλοφορούν σαν «play offs». Η βαθμολογική διαφορά από το Νο 1 ως το Νο 3 της κατάταξης, μόλις μια… ισοπαλία (οι δύο χαμένοι της βαθμοί). Και τέλος πάντων αμφιβάλει κάνεις ότι ο τίτλος του πρωταθλητή είναι παράσταση που θα ανέβει από τον… Απρίλη; Προφανώς όχι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός το απόγευμα (17:00) στην Κρήτη κόντρα στον ΟΦΗ, δεν δίνει το ως τώρα σημαντικότερο ενενηντάλεπτο της Super League. Με αποδείξεις…

Σε μια σύντομη εξιστόρηση της κατάστασης: Απομένουν δύο στροφές ως την ολοκλήρωση της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Και οι Ερυθρόλευκοι που έρχονται από το άσφαιρο 0-0 με τον ΠΑΟΚ, έχουν μπροστά τους ένα σχέδιο υπεράσπισης του τίτλου τους που περνά από την είσοδο στα play offs με 60 βαθμούς. Πριν από τον ΟΦΗ και το εντός με τη Λάρισα (22/3) είναι στους 54. Αρα δεν υπάρχει δικαίωμα σε άλλο λάθος. Και αν η ΑΕΛ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θεωρητικά είναι ευκολότερος αντίπαλος, για τον ΟΦΗ στο «Παγκρήτιο» δεν ισχύει το ίδιο.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη κάνει πραγματικό καλό δεύτερο μισό της σεζόν. Προκρίθηκε στον τελικό του Κυπέλλου και είναι στο Νο 6 του πίνακα της Super League έχοντας μόλις μια ήττα (από τον Παναθηναϊκό) στις επτά τελευταίες αγωνιστικές! Επιπλέον; Με ΟΦΗ – Ολυμπιακός στο Παγκρήτιο άνοιξε το 2026 στον τελικό του Super Cup και όσοι θυμούνται μόνο το τελικό 3-0 υπέρ της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεχνούν το σημαντικότερο: ότι αυτό προέκυψε στην παράταση. Πως και σε εκείνο το ενενηντάλεπτο οι Πειραιώτες έμειναν άσφαιροι. Χρειάστηκαν το ματς καριέρας του ερχόμενου από τον πάγκο Αλέξη Καλογερόπουλου με γκολ και ασίστ για να ξεμπερδέψουν εκείνο το απόγευμα Σαββάτου.

Οι 60 βαθμοί

Τι σημαίνει, όμως, 60 βαθμοί στην τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας και γιατί έχουν τόσο σημασία για τους πρωταθλητές; Γιατί με τόσους έκλεισαν τη διαδρομή και πέρσι και τελικά πήραν τον τίτλο. Και κυρίως γιατί οι 60 βαθμοί εγγυώνται ότι η χειρότερη δυνατή ισορροπία των play offs μπορεί να είναι η τρέχουσα.

Αυτή δηλαδή που κρατά τον Ολυμπιακό στο -2 από την ΑΕΚ (56 β.) και στην ισοβαθμία με τον ΠΑΟΚ (54 β.) στη δεύτερη θέση. Θυμίζουμε ότι αύριο το πρόγραμμα λέει ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός και Ατρόμητος – ΑΕΚ και την τελευταία αγωνιστική ΑΕΚ – Κηφισιά και Βόλος – ΠΑΟΚ σε ένα καλεντάρι που αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι άλλοι να μη χάσουν βαθμό πουθενά.

Σενάριο

Και αυτό είναι το σημαντικότερο σε αυτή την κουβέντα των 60 βαθμών. Διότι μια ακόμη ενδεχόμενη απώλεια του Ολυμπιακού θα τον βάλει πλέον ξεκάθαρα με «τρίτη» τύχη στα play offs. Αν βρεθεί στο -4 ή το -5 από την κορυφή, το αφήγημα αλλάζει όπως ο καθένας καταλαβαίνει. Και ο συντελεστής δυσκολίας επίσης για τον τίτλο που όχι μόνο θα κάνει επιτυχημένη τη φετινή σεζόν, αλλά θα χτίσει τις προϋποθέσεις και για την επόμενη.

Απαραίτητη υπενθύμιση; Αν οι Ερυθρόλευκοι κατακτήσουν το πρωτάθλημα θα βρεθούν αυτομάτως στη league phase του επόμενου Champions League. Θα έχουν ένα (τρίτο στη σειρά) καλοκαίρι δίχως προκριματικούς, για να κάνουν κανονικά την προετοιμασία τους σε κύκλο έξι εβδομάδων. Και βέβαια μια σειρά από εγγυημένα έσοδα που πάντα δημιουργούν καλύτερες προϋποθέσεις.

Και ο 12ος

Ναι, έτσι όπως είναι πλέον το format των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, κάθε σεζόν είναι άμεσα συνδεδεμένη με την προηγούμενη και την επόμενη. Ο Ολυμπιακός λοιπόν δεν αναζητά μόνο το 49ο στα 2+6 βήματα ως το τέλος του πρωταθλήματος. Θέλει να δημιουργήσει τις βάσεις και για την επόμενη. Και για να το κάνει πρέπει από σήμερα και όλας να δείξει και να αποδείξει ότι είναι έτοιμος αγωνιστικά και ψυχολογικά.

Οσο έτοιμο τον θέλει το κοινό του, που εν τω μεταξύ έχει στα χέρια του 3.500 εισιτήρια για το Παγκρήτιο επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του «12ου». Και ο ΟΦΗ; Οι Κρητικοί είναι μια από τις ομάδες που πολύ εύκολα θα μπουν στα παπούτσια των προηγούμενων, παίζοντας άμεσο ποδόσφαιρο και έχοντας όσο υπομονή χρειάζονται πίσω από την μπάλα. Είναι το βασικό τους στυλ, αυτό που εσχάτως αποτελεί μπελά για τους πρωταθλητές, άρα μάλλον οι περισσότεροι ξέρουν τι να περιμένουν.

Απουσίες και γκολ

Στα δύσκολα της αποστολής; Το γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να τα φέρουν βόλτα με δύο σημαντικές απουσίες. Αυτή του (τιμωρημένου) Μπρούνο Ονιεμαέτσι που ήταν μακράν ο καλύτερος στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Και του (τραυματία) Σαντιάγκο Εσε που η παρουσία του είναι πάντα πολύτιμη στα μισά του γηπέδου. Ποιο είναι το βασικό ζητούμενο για τους Πειραιώτες; Μα το γκολ φυσικά. Αυτό που στα τελευταία επτά ματς πρωταθλήματος έχει γίνει ακριβοθώρητο.

Σε μια σειρά: Ολυμπιακός – Βόλος 1-0, ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1, Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1, Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός – Παναιτωλικός 2-0, Πανσερραϊκός – Ολυμπιακός 1-2, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-0. Επτά ματς, έξι γκολ (0,85 ανά ματς!), εννέα χαμένοι βαθμοί. Μια συνθήκη που πρέπει να αλλάξει. Ιδανικά; Με ένα γρήγορο γκολ που θα κάνει τα πάντα πιο εύκολα. Γιατί στο ίδιο διάστημα (από 24/1) από αυτά τα έξι γκολ έχει μόλις δύο σε πρώτο ημίχρονο. Μόνο στο «Γ. Καραϊσκάκης». Αυτό με τον Βόλο ( Ελ Κααμπί) και ένα με τον Παναιτωλικό (Πιρόλα).