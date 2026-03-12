Στην ιστορία πέρασε από χθες η δίκη για τη Χρυσή Αυγή που τελεσίδικα με τη σφραγίδα της Δικαιοσύνης κρίθηκε ότι ήταν εγκληματική οργάνωση.

Υστερα από 230 συνεδριάσεις η πρόεδρος του Πενταμελούς Εφετείου της Αθήνας Φωτεινή Αθανασίου κήρυξε χθες το απόγευμα το πέρας της πολυετούς δίκης. Λίγα λεπτά νωρίτερα με την ετυμηγορία του δικαστηρίου ξεκαθάρισε το τοπίο για την ποινική μεταχείριση των 42 καταδικασθέντων, οι οποίοι ομόφωνα κηρύχθηκαν ένοχοι για εγκληματική οργάνωση και κατά περίπτωση ορισμένοι από αυτούς για την υπόθεση της δολοφονίας του Παύλου Φύσσα και τη δολοφονική επίθεση κατά των αιγύπτιων αλιεργατών. Κατά πλειοψηφία εξάλλου σε πέντε κατηγορουμένους οι δικαστές αναγνώρισαν ελαφρυντικό σηματοδοτώντας και την ευνοϊκότερη ποινική τους μεταχείριση.

Η αυλαία της δίκης έφερε όμως σημαντικές εξελίξεις για την πρώην βουλευτή της Χρυσής Αυγής Ελένη Ζαρούλια, η οποία καταδικάστηκε σε 5 χρόνια κάθειρξη για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και οδηγείται για πρώτη φορά στη φυλακή, καθώς μέχρι τώρα, στα χρόνια που μεσολάβησαν από την πρωτόδικη καταδίκη της παρέμεινε ελεύθερη με ορίζοντα τη χθεσινή απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου.

Την ίδια ποινική μεταχείριση επιφύλαξαν οι δικαστές και σε τρεις ακόμα κατηγορουμένους, οι οποίοι μετά το τέλος της δίκης θα πρέπει να οδηγηθούν στη φυλακή για να εκτίσουν την ποινή τους. Πρόκειται για τους Γιώργο Δήμου και Γιώργο Σκάλκο, οι οποίοι καταδικάστηκαν σε συνολική κάθειρξη 7 ετών ο καθένας για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, και τον Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο στον οποίο επιβλήθηκε η ίδια ποινή για ένταξη σε εγκληματική οργάνωση και συμμετοχή στην απόπειρα ανθρωποκτονίας των αιγύπτιων αλιεργατών.

Ετσι, μετά το τέλος της δίκης από τους συνολικά 42 κατηγορουμένους επτά εξ αυτών είτε οδηγούνται για πρώτη φορά στη φυλακή είτε εκτίουν τις πρωτόδικες ποινές τους, όπως ο καθ’ ομολογία του δολοφόνος του Παύλου Φύσσα Γιώργος Ρουπακιάς και οι πρώην βουλευτές Γιάννης Λαγός και Ηλίας Κασιδιάρης. Για έντεκα, ακόμη, καταδικασθέντες στους οποίους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης και δεν την είχαν εκτίσει το δικαστήριο αποφάσισε είτε τη μετατροπή της ποινής σε χρηματική είτε τη χορήγηση αναστολής.

Παρούσα μέχρι την τελευταία στιγμή στη δίκη η μητέρα του δολοφονημένου Παύλου Φύσσα, Μάγδα, η οποία συγκινημένη δήλωσε: «Μετά από 11 χρόνια τελειώσαμε. Γυρίζω σπίτι με τη σκέψη ότι δεν θα χρειαστεί να βρεθώ ξανά ανάμεσα σε αυτούς που δολοφόνησαν το παιδί μου και έσπειραν το μίσος στην κοινωνία». Οσο για τον δικαστικό επίλογο αυτός θα γραφτεί, όπως όλα δείχνουν, από τον Αρειο Πάγο όπου θα προσφύγουν, όπως έχουν δικαίωμα οι κατηγορούμενοι.