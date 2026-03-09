Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) κόντρα στις φωνές αντίδρασης ανά τον αθλητικό (και όχι μόνο) κόσμο επανέφερε κανονικά τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στους αγώνες με τις σημαίες τους και τους εθνικούς ύμνους στους Παραολυμπιακούς Χειμερινούς Ολυμπιακούς που διεξάγονται αυτές τις μέρες στην Ιταλία (Μιλάνο – Κορτίνα 2026).

Μάλιστα δεν την πτόησε ούτε το μποϊκοτάζ πολλών χωρών στην τελετή έναρξης της Παρασκευής και ήδη ο πρόεδρός της, o Βραζιλιάνος Αντριου Πάρσον ανακοίνωσε τον επόμενο στόχο που δεν είναι άλλος από το να επιτρέψουν σε Ρώσους που τραυματίστηκαν στον πόλεμο με την Ουκρανία να αγωνιστούν σε μελλοντικούς Αγώνες!

«Ναι, θα το κάνουμε. Οταν η γενική συνέλευση έλαβε την απόφαση να άρει τις τιμωρίες της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, η απόφαση ήταν να τις αντιμετωπίσει όπως οποιαδήποτε άλλη Εθνική Παραολυμπιακή Επιτροπή. Υπάρχουν πολλές χώρες που στρατολογούν αθλητές από τις ένοπλες δυνάμεις, οπότε αν η Ρωσία το κάνει αυτό, δεν θα είναι η μόνη.

Πρέπει να θυμόμαστε από πού προερχόμαστε. Το κίνημά μας ξεκίνησε μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειδικά με τραυματισμένο στρατιωτικό προσωπικό.

Ετσι, αυτό που προσφέρει το παραολυμπιακό κίνημα είναι η δυνατότητα μετά τον πόλεμο. Είμαστε κατά οποιουδήποτε πολέμου, οποιασδήποτε σύγκρουσης, αλλά αυτό που προσφέρουμε είναι μια ευκαιρία για όσους τραυματίστηκαν στον πόλεμο να επανενταχθούν στην κοινωνία μέσω του αθλητισμού.

Δεν μας ενδιαφέρει τι έχουν κάνει στο παρελθόν στο πεδίο της μάχης. Φυσικά, τα εγκλήματα πολέμου είναι κάτι διαφορετικό, αλλά αυτό που προσφέρουμε με το κίνημα είναι μια δεύτερη ευκαιρία» είπε μιλώντας στο BBC ο ισχυρός άνδρας της IPC.

Η Ρωσία τελευταία φορά που είχε κατεβάσει κανονικά ομάδα με σημαία και εθνικό ύμνο σε αγώνες, ήταν στην πατρίδα της στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες στο Σότσι το 2014 καθώς από τότε δεν ξανασυμμετείχε, αρχικά λόγω της υπόθεσης του ντόπινγκ και στη συνέχεια για την εισβολή της χώρας στην Ουκρανία.

Η παραολυμπιονίκης σκιέρ Βαρβάρα Βοροντσίχινα κέρδισε το πρώτο μετάλλιο της Ρωσίας στους Χειμερινούς Παραολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνου – Κορτίνα, το χάλκινο στην κατάβαση του παρα-αλπικού σκι σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που η ρωσική σημαία υψώθηκε σε αγώνες μετά το 2014.

Η Βοροντσιχίνα και οι συναθλήτριές της επέστρεψαν σε διεθνείς αγώνες εφέτος τον Ιανουάριο, αφού η χώρα τους κέρδισε μια έφεση στο Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού (CAS) κατά της FIS της Διεθνούς Ομοσπονδίας του σκι και του σνόουμπορντ.

«Η χαρά μου είναι τεράστια και όλοι στην ομάδα είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είναι πολύ καιρός που ήμασταν χωρίς τη σημαία μας» είπε η ρωσίδα παραολυμπιονίκης.