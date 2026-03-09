Πράσινες «προφάσεις εν αμαρτίαις» θόλωσαν το αφήγημα της άτρωτης ομάδας. Οταν αρνείσαι να δεις κατάματα την πραγματικότητα, τότε θα έρθει η ώρα που θα σε εκδικηθεί. Είναι σαν το φίδι στον κόρφο. Δεν πιάνεται φίλος.

Ο Παναθηναϊκός είναι βαριά άρρωστος και μοναδικός υπεύθυνος γι’ αυτό είναι ο Εργκίν Αταμάν. Ο τούρκος προπονητής έχει πάψει από καιρό να εμπνέει τους παίκτες του, αλλά και ο ίδιος δείχνει σαν το ξεθυμασμένο ανθρακούχο νερό. Επαψε να είναι αφρώδης, σπινθηροβόλος, λαμπερός. Εχασε την αίγλη του, δεν προκαλεί τρόμο στους αντιπάλους και σεβασμό στους παίκτες του.

Αν τα πράγματα είχαν πάρει τον δρόμο που είχε δρομολογήσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την 1η Φεβρουαρίου, όταν ζήτησε την παραίτηση του Αταμάν μετά την ήττα από τον Αρη, η κατάσταση θα ήταν πολύ καλύτερη από το σημερινό ναυάγιο.

Ο Τούρκος όμως έκανε τον Κινέζο και ο Γιαννακόπουλος δίστασε να σπρώξει το μαχαίρι μέχρι το κόκκαλο, γιατί προφανώς σεβάστηκε την προσωπική σχέση που έχει αναπτύξει μαζί του. Πρόκειται για μια συνηθισμένη παγίδα στην οποία πέφτουν κυρίως τα αφεντικά που λειτουργούν με το συναίσθημα. Αλλά όπως λέει η τουρκική παροιμία και τη γνωρίζει ο Εργκίν «με γνωστό φάε και πιες και αλισβερίσι μην έχεις».

Η κλεψύδρα αδειάζει επικίνδυνα και η πιθανότητα να εκραγεί το πράσινο ηφαίστειο αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Οι επιλογές του Γιαννακόπουλου δεν είναι πολλές. Χρησιμοποίησε μαστίγιο και καρότο, στήριξε τους παίκτες και τον Αταμάν, έκανε υπομονή περισσότερη απ’ ό,τι μας συνηθίζει, αλλά αποτέλεσμα ουδέν.

Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μία είναι πάντοτε η λύση: η αλλαγή προπονητή. Και υπάρχουν τρεις βασικοί υποψήφιοι, ένας που είναι ελεύθερος, ο δεύτερος που είναι με το ένα πόδι εκτός της ομάδας του και ο τρίτος που ετοιμάζει βαλίτσες. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνδέονται και οι τρεις με τον Παναθηναϊκό και η πιθανή άφιξή τους θα προκαλέσει πάταγο για καλό ή κακό.

Ο Γιαννακόπουλος είναι μπροστά σε σταυροδρόμι. Θα ακούσει την καρδιά του ή θα κινηθεί με γνώμονα την ψυχρή λογική και το καλό της ομάδας του;