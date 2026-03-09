Εδώ που τα λέμε, μάλλον «δεν μας πιάνει κανένας»! Τι υποστηρίζεται τόσο και τόσο διάστημα; Πως δεν γίνεται σε ένα πρωτάθλημα να προχωρούν ανενόχλητοι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, να κατακτούν κορυφές και να σπάνε χωρίς αντίπαλο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είναι ή δεν είναι έτσι; Και τώρα, τη στιγμή που έστω ο ένας πόλος κάνει ήττες και χάνει έδαφος στην αξιοπιστία του, μάλλον η νέα συνθήκη δυσαρεστεί πολλούς. Κι όμως, υπό κανονικές συνθήκες ένα δυνατό πρωτάθλημα, μια διοργάνωση με ισχυρές τις ομάδες της Θεσσαλονίκης όπως τα χρόνια τα παλιά και έδρες-κάστρα από τους «μικρούς», πόσο πιο ανταγωνιστικό θα ήταν!

Επί της ουσίας, τώρα. Και με βάση τα όσα βλέπουμε από τον Παναθηναϊκό. Αυτό που συμβαίνει, ακόμη και όσοι γνωρίζουν την πράσινη ιστορία, ασφαλώς και δεν μπορούν να το προσεγγίσουν με ακρίβεια.

Ο Παναθηναϊκός πέφτει από τη μια γκέλα στην άλλη. Κάνει απανωτές ήττες. Στην Ευρωλίγκα έχει ηττηθεί από Παρτιζάν, Φενέρ, Παρί και Ολυμπιακό και άρα, τα επόμενα παιχνίδια του θεωρούνται άκρως καθοριστικά για το αν προλάβει να μπει σε επίκαιρη θέση και να διεκδικήσει πρόκριση.

Στο πρωτάθλημα, οι Πράσινοι παραπαίουν αλλά επί της ουσίας ακόμη τίποτα δεν έχουν απωλέσει πέρα, ασφαλώς, από τις εντυπώσεις. Και μόνο αν χάσουν και από την ΑΕΚ στο επικείμενο ντέρμπι ίσως δουν να τους διαφεύγει η δεύτερη θέση. Τις τελευταίες εβδομάδες το Τριφύλλι έχει νικήσει μόνο την Καρδίτσα – ποιος να το πίστευε!

Ηττα από τον Αρη εκτός, σοκ εντός από τον Κολοσσό και χθες έφερε τα πάνω κάτω ο Ηρακλής κι ας ήταν ο Γηραιός 21 πόντους πίσω. Ορισμένοι θα αναφωνήσουν «η μαγεία του αθλητισμού» και άλλοι θα βυθιστούν παραπάνω στην εσωστρέφεια. Είναι, αναντίρρητα, οι φίλοι του Παναθηναϊκού που αγωνιούν για την επόμενη ημέρα και βέβαια για το αν μπορεί να γυρίσει ο τροχός. Αν πάμε τρεις δεκαετίες πίσω, θυμόμαστε τον Μάλκοβιτς. Κι αυτός «αγόρασε χρόνο» γιατί πανηγύρισε Ευρωλίγκα.

Κι αυτός είχε σούπερ σταρ στις τάξεις του, τον Ντομινίκ. Κι αυτός έκανε μια σεζόν μετά (τη δεύτερη, όχι την τρίτη, έστω) που ήταν «ναυάγιο». Τότε, την άνοιξη του έδειξαν την πόρτα της εξόδου. Το ίδιο το μπάσκετ τον… έδιωξε γιατί η εικόνα ήταν προβληματική του Παναθηναϊκού.

Τώρα, με τους αγώνες να έρχονται και να μη σταματούν, μένει να φανεί τι αποφάσεις θα ληφθούν. Γιατί μάλλον, ο κόμπος έφτασε στο χτένι.