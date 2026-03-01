«Ξέρω τι έκανα, και το πιο σημαντικό, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα κακό», τόνισε ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον καταθέτοντας χθες ενόρκως, κεκλεισμένων των θυρών και σε τεταμένη ατμόσφαιρα, στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων σχετικά με τους δεσμούς του με τον εκλιπόντα σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Επστιν – η πρώτη φορά που ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατέθεσε ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου από την εποχή του Τζέραλντ Φορντ, το 1983.

«Δεν είχα ιδέα για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Επστιν», «όσες φωτογραφίες κι αν μου δείξετε», υπογράμμισε ο 79χρονος Κλίντον, αναφερόμενος στα αρχεία που έχει δημοσιοποιήσει για την υπόθεση το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Αν και ο πρώην πρόεδρος δεν έχει κατηγορηθεί για καμία παράνομη πράξη, το όνομά του εμφανίζεται επανειλημμένα στα αρχεία, με εικόνες από τις αρχές της δεκαετίας του 2000 να προκαλούν αμηχανία και ερωτήματα: ο Κλίντον να κολυμπά δίπλα στη στενή συνεργάτιδα του Επστιν, Γκισλέιν Μάξγουελ, να εμφανίζεται σε κοινωνικές εκδηλώσεις με τον ίδιο, να ταξιδεύει με το ιδιωτικό του αεροσκάφος στο πλαίσιο φιλανθρωπικών αποστολών, να στέκεται δίπλα σε γυναίκες με «σβησμένα» τα πρόσωπά τους.

«Ων κάποιος που μεγάλωσε σε ένα σπίτι με ενδοοικογενειακή κακοποίηση, όχι μόνο δεν θα είχα πετάξει με το αεροπλάνο του [του Επστιν] αν είχα την παραμικρή ιδέα για το τι έκανε – θα τον είχα καταγγείλει ο ίδιος και θα ηγούμουν των εκκλήσεων για την απόδοση δικαιοσύνης για τα εγκλήματά του», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος, δίνοντας την κατάθεσή του στην Τσαπάκουα της Νέας Υόρκης, έπειτα από μήνες διαφωνιών με την επιτροπή σχετικά με τους όρους της εμφάνισής του. Επανέλαβε ότι «κατά τις περιορισμένες επαφές» με τον Επστιν δεν έγινε ποτέ μάρτυρας κάποιου στοιχείου «για το τι πραγματικά συνέβαινε» και επανέλαβε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση μαζί του, πριν από την πρώτη καταδίκη του πρώην χρηματιστή, το 2008, για εξώθηση ανηλίκου σε πορνεία. Λίγο πριν αρχίσει η κατάθεση, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της επιτροπής Τζέιμς Κόμερ είπε ότι σκόπευε να ρωτήσει τον Μπιλ Κλίντον για τις φωτογραφίες του στα αρχεία Επστιν, για τις «τουλάχιστον 27 φορές» – όπως ανέφερε – που πέταξε με το αεροπλάνο του εκλιπόντος σεξουαλικού εγκληματία και για τις «τουλάχιστον 17 φορές» που ο τελευταίος είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπιλ Κλίντον (1993-2001).

Η κατάθεση του πρώην προέδρου έγινε ένα 24ωρο ύστερα από αυτή της συζύγου του, πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ και πρώην αντιπάλου του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2016, Χίλαρι Κλίντον. Ενώπιον της επιτροπής επανέλαβε ότι δεν θυμόταν να συνάντησε ποτέ τον Επστιν και δεν γνώριζε τίποτε για τα σεξουαλικά εγκλήματά του. Με την κατάθεση του Μπιλ Κλίντον «οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλέον δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο, το οποίο είναι να καλούν προέδρους και πρώην προέδρους για να καταθέσουν», τόνισε χθες κορυφαίος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. «Ζητούμε και απαιτούμε από τον πρόεδρο Τραμπ να έρθει επίσημα και να καταθέσει ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας, εμφανίζεται στα αρχεία του Επστιν, δίπλα… στον Τζέφρι Επστιν και την Γκισλέιν Μάξγουελ, σχεδόν περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον», είπε. Στο φόντο είναι οι νέες αποκαλύψεις του αμερικανικού Τύπου, σύμφωνα με τις οποίες το υπουργείο Δικαιοσύνης φέρεται να εμπόδισε τη δημοσιοποίηση εγγράφων που περιείχαν την καταγγελία μιας γυναίκας ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από τον Τραμπ και τον Επστιν όταν ήταν ανήλικη. «Αν αυτή η επιτροπή ήθελε σοβαρά να μάθει την αλήθεια για τα εγκλήματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης του Επστιν, θα ζητούσε ευθέως από τον νυν πρόεδρό μας να δώσει ενόρκως εξηγήσεις για τις δεκάδες χιλιάδες φορές που εμφανίζεται στην υπόθεση», υπογράμμισε στη δική της κατάθεση η Χίλαρι Κλίντον. «Δεν μου αρέσει να τον βλέπω να καταθέτει», σχολίασε χθες για τον Μπιλ Κλίντον ο πρόεδρος Τραμπ. «Αλλά σίγουρα», προσέθεσε, «με κυνήγησαν περισσότερο από αυτό».