Αύξηση 44% καταγράφηκε στα καθαρά κέρδη της Alpha Bank για το 2025, που διαμορφώθηκαν στα 943 εκατ. ευρώ. Η διοίκηση της τράπεζας ανακοίνωσε ότι το μέρισμα θα ανέλθει σε 55% αυτού του ποσού, ήτοι 519 εκατ. ευρώ.

Από αυτά, τα μισά (259 εκατ. ευρώ) θα επιστραφούν στους μετόχους σε μορφή μερίσματος σε μετρητά, ενώ έχουν ήδη εκταμιευθεί 111 εκατ. ευρώ ως προμέρισμα τον Δεκέμβριο. Τα υπόλοιπα 259 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν σε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών.

Οπως είπε η διοίκηση της τράπεζας αναλύοντας τα αποτελέσματα στην επενδυτική κοινότητα, η Alpha Bank ήταν από τα ελάχιστα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που κατάφεραν να περιορίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα, που διαμορφώθηκαν στα 850 εκατ. ευρώ το 2025. Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η πιστωτική της επέκταση, που άγγιξε τα 3,5 δισ. ευρώ, κυρίως χάρη σε μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια.

Το μεγαλύτερο μέρος της καταγράφηκε στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, με καθαρή αύξηση των δανείων κατά 1,3 δισ. ευρώ. Οι καταθέσεις της τράπεζας αυξήθηκαν στα 55,1 δισ. ευρώ (από 51 δισ. στα τέλη του 2024), ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια σημείωσαν σημαντική άνοδο στα 22,4 δισ. ευρώ (από 18,5 δισ. έναν χρόνο νωρίτερα).

Για την ανάπτυξη της τράπεζας τα επόμενα χρόνια, ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης σημείωσε ότι θα προέλθει από τις εξαγορές που έχει ήδη πραγματοποιήσει (Astrobank, Axia, Flexfin, Altius-Universal Life), από τον κλάδο των ακινήτων και της διαχείρισης περιουσίας.

Επιπλέον, εκτίμησε ότι το spread στα επιτόκια των δανείων αναμένεται να μειωθεί την επόμενη περίοδο κατά περίπου 10% λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. Η τράπεζα θα διοργανώσει Ημέρα Επενδυτών μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, όπου θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό της πλάνο για τα επόμενα χρόνια.