Η Κριστίν Λαγκάρντ είχε συνολικές αποδοχές 595.000 ευρώ το 2025 ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Σε αυτές δεν υπολογίζεται η κατοικία που της παραχωρεί η ΕΚΤ. Ο βασικός μισθός της ανήλθε σε 492.204 ευρώ – 5,6% υψηλότερος από το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με τις ετήσιες δαπάνες της ΕΚΤ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν χθες. Επιπλέον, έλαβε 103.362 ευρώ ως επίδομα παραστάσεων.

Η ΕΚΤ πληρώνει ακόμη ασφαλιστήρια συμβόλαια ιατρικής περίθαλψης, μακροχρόνιας περίθαλψης και ασφάλισης ατυχημάτων για τα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου, αλλά δεν παρέχει λεπτομέρειες για τα άτομα. Ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, η Λαγκάρντ έλαβε επίσης 130.457 ελβετικά φράγκα (142.900 ευρώ) πέρυσι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα η ίδια σε επιστολή της προς τους ευρωπαίους νομοθέτες. Η Λαγκάρντ δέχεται αυξανόμενες πιέσεις για την αμοιβή της. Οι ετήσιες αποδοχές της είναι υψηλότερες από αυτές πολλών συναδέλφων της παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ. Ταυτόχρονα, αντιμετωπίζει κριτική για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τις εικασίες ότι μπορεί να αποχωρήσει από την ΕΚΤ πριν από τη λήξη της οκταετούς θητείας της, τον Οκτώβριο του 2027.

Ερευνα για τις τράπεζες: «Δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερσυγκέντρωση»

«Η άποψη ότι οι τέσσερις μεγάλοι παίκτες ελέγχουν την αγορά και διαμορφώνουν αυθαίρετα τους όρους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα» ανέφερε η Χαρούλα Απαλαγάκη, acting γενική διευθύντρια της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης επί της ενδιάμεσης έκθεσης της κλαδικής έρευνας στις τραπεζικές καταθέσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Οπως είπε, οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες αποτελούν μέρος των 113 συνολικά συστημικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται στην ευρωζώνη. Αν αφαιρεθούν οι τέσσερις μεγάλες οικονομίες (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία), ο μέσος όρος συστημικών τραπεζών ανά χώρα διαμορφώνεται στις 3,4. «Η Ελλάδα με τέσσερις τράπεζες δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά κινείται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ανέφερε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για υπερσυγκέντρωση, καθώς στην Ιταλία αντιστοιχεί μία συστημική τράπεζα για κάθε 10 εκατομμύρια κατοίκους, στην Ισπανία για κάθε 4 εκατομμύρια κατοίκους και στην Ελλάδα για κάθε 2,5 εκατομμύρια κατοίκους. H acting γενική διευθύντρια της Ενωσης και καθηγήτρια Νομικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σημείωσε ότι η διαμόρφωση των επιτοκίων γενικά δεν είναι μόνο πολυπαραγοντική. Απαιτεί ολιστική προσέγγιση και διαμορφώνεται κυρίως από αντικειμενικούς παράγοντες (επιτόκια ΕΚΤ, αγορές, γεωπολιτικοί κίνδυνοι, συμπεριφορά αποταμιευτών, καταθετών, ευρωπαϊκές τάσεις), που δεν καθορίζονται από τις τράπεζες.

«Βουτιά» σε δάνεια και καταθέσεις

Σημαντική μείωση καταγράφηκε τον Ιανουάριο στη χρηματοδότηση της οικονομίας από τις τράπεζες, καθώς και στις καταθέσεις που βρίσκονται στα ταμεία τους. Συγκεκριμένα, ο συνολικός όγκος χρηματοδότησης ανήλθε σε 204,5 δισ. ευρώ, με αρνητικές καθαρές μηνιαίες ροές 2,6 δισ. ευρώ. Αρνητικές ήταν οι καθαρές μηνιαίες ροές σε όλες τις κατηγορίες δανείων, συμπεριλαμβανομένων των στεγαστικών που εμφάνιζαν συνεχόμενες αυξήσεις από τον περασμένο Οκτώβριο.

Το σύνολο των καταθέσεων ανήλθε σε 216,8 δισ. ευρώ, με τη μηνιαία μείωση να διαμορφώνεται στα 4,8 δισ. ευρώ. Η μεγαλύτερη διαφορά προήλθε από τις επιχειρήσεις, των οποίων οι καταθέσεις μειώθηκαν κατά 3,8 δισ. ευρώ, ενώ οι καταθέσεις των νοικοκυριών μειώθηκαν κατά 1 δισ., στα 149,4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η μείωση αυτή στα υπόλοιπα δανείων και καταθέσεων καταγράφεται κάθε χρόνο τον Ιανουάριο.

Καταγγελίες για servicers

Στο ραντάρ του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών μπαίνουν οι καταγγελίες νοικοκυριών και επιχειρήσεων για προκλητικές συμπεριφορές και αθέμιτες πρακτικές από τους servicers.

H Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους προχωράει στη συγκρότηση ειδικής 5μελούς επιτροπής (με επικεφαλής έμμισθη δικηγόρο), με αρμοδιότητες την οργάνωση, παρακολούθηση και διαχείριση των καταγγελιών που αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των servicers.

Οπως προβλέπεται στην απόφαση της ΓΔΔΙΧ, η Ομάδα Εργασίας, μεταξύ των άλλων: αναλαμβάνει την οργάνωση των καταγγελιών, επικοινωνεί με τα εμπλεκόμενα μέρη για τη συγκέντρωση του υλικού και τη σύσταση φακέλου, προβαίνει στη σύσταση φακέλου για εκάστη καταγγελία σε κοινόχρηστο αποθηκευτικό χώρο NAS (Network Attached Storage) που τηρείται στις κεντρικές εγκαταστάσεις της ΓΔΔΙΧ και έχουν πρόσβαση τα μέλη της ομάδας.

Βενζινάδικα: SOS για τη βιωσιμότητα

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των πρατηριούχων καυσίμων, τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητά του, αναδείχθηκαν από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ). Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις αθέμιτες πρακτικές που εφαρμόζονται στην αγορά καυσίμων, καθώς και στο παράνομο εμπόριο, το οποίο έχει λάβει μεγάλη έκταση λόγω της γειτνίασης του Νομού Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με βαλκανικές χώρες, στις οποίες, εξαιτίας του χαμηλότερου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, οι τιμές των καυσίμων είναι χαμηλότερες.

ΔΥΠΑ: 158 εργαστήρια συμβουλευτικής

Η ΔΥΠΑ τον Μάρτιο υλοποιεί Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, για να στηρίξει όσους αναζητούν εργασία. Συνολικά θα υλοποιηθούν 158 εργαστήρια: 136 διά ζώσης σε 80 ΚΠΑ2 και 22 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια. Οι θεματικές καλύπτουν από τη δημιουργία βιογραφικού και την προετοιμασία συνέντευξης μέχρι την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης και το Personal Branding. Στόχος είναι η ενίσχυση δεξιοτήτων για ταχύτερη ένταξη στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω email στα αρμόδια ΚΠΑ2 ή στην πλατφόρμα e-Εργαστήρια. Λόγω περιορισμένων θέσεων, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.