Τα αποτελέσματα του στρατηγικού μετασχηματισμού, η βελτίωση του διεθνούς περιβάλλοντος διύλισης, σε συνδυασμό με την ισχυρή λειτουργική απόδοση σε όλες τις δραστηριότητες, αλλά και η αυξημένη κερδοφορία στις αγορές του εξωτερικού οδήγησαν σε ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων της HELLENiQ ENERGY Holdings, η οποία ανακοίνωσε χθες τα ενοποιημένα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings ΑΕ ανακοίνωσε ότι τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA διαμορφώνονται στα 1.132 εκατ. ευρώ και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη της διαμορφώνονται στα 503 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες Downstream, παρά την παύση του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας, η παραγωγή και οι πωλήσεις πετρελαιοειδών διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα – 15 εκατ. τόνοι και 15,6 εκατ. τόνοι αντίστοιχα – με αυξημένο περιθώριο διύλισης και βελτιωμένες πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, μετά και την έναρξη λειτουργίας της HELLENiQ PETROLEUM Trading στη Γενεύη.

Ταυτόχρονα, σημαντική ήταν η συνεισφορά της Εγχώριας και Διεθνούς Εμπορίας, με νέα ιστορικά υψηλά κερδοφορίας. Συνολικά, οι διεθνείς δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό ποσοστό της κερδοφορίας μας (περίπου 40%). Μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση τη διανομή τελικού μερίσματος 0,40 ευρώ ανά μετοχή, με το συνολικό μέρισμα να διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ ανά μετοχή από 0,45 ευρώ το 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings AE, Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε ότι «τα αποτελέσματα του 2025, σε ένα ευνοϊκό βεβαίως περιβάλλον διύλισης, αποτυπώνουν τη βελτιωμένη δυναμική του Ομίλου, ιδίως σε τομείς με μικρότερη εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες. Ενδεικτικά, η λιανική εμπορία κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις, με την ΕΚΟ να καθίσταται πρωταγωνίστρια στις αγορές όπου δραστηριοποιούμαστε στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν οι εμπορικές μας συναλλαγές στο εξωτερικό και επιταχύνθηκε η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως οι ΑΠΕ και η ηλεκτρική ενέργεια. Ταυτόχρονα, δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία μας μια ελεγχόμενη πλατφόρμα ανάπτυξης των δραστηριοτήτων ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου».

VISION 2025

Ο ίδιος ανέφερε ότι τα οικονομικά αποτελέσματα είναι ενδεικτικά της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του πρώτου κύκλου στρατηγικού μετασχηματισμού VISION 2025, που οδήγησε στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου, στη βελτίωση της λειτουργίας, στην αλλαγή κουλτούρας και στην υιοθέτηση πιο κατάλληλης διακυβέρνησης. Τα τελευταία χρόνια ήταν πετυχημένα, με στοχευμένες πρωτοβουλίες που ενισχύουν και μετασχηματίζουν τον Ομιλο.

Συγκεκριμένα, ανέφερε, ξεκίνησε η λειτουργία της HELLENiQ PETROLEUM Trading στην Ελβετία, ενισχύοντας τη διεθνή παρουσία και την εξωστρέφεια του Ομίλου, ενώ ολοκληρώθηκε η εξαγορά και ενσωμάτωση της Enerwave το 2025, δημιουργώντας πλέον μια ισχυρή πλατφόρμα στον κλάδο ΑΠΕ, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, με φιλοδοξίες περαιτέρω ανάπτυξης. Αναφορικά με την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων, επεσήμανε ότι διευρύνθηκε η συνεργασία με διεθνείς ενεργειακούς ομίλους, όπως η ExxonMobil και η Chevron, διπλασιάζοντας το χαρτοφυλάκιο έρευνας στη Δυτική και Νότια Ελλάδα.

Ειδικότερα, η πρόσφατη υπογραφή, από κοινού με τη Chevron, συμβάσεων μίσθωσης με το Ελληνικό Δημόσιο για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε τέσσερις νέες υπεράκτιες περιοχές στην Ελλάδα, καθώς και η σύμπραξη με την ExxonMobil και την Energean στο Block 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, ενισχύουν σημαντικά το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου. Η σχεδιαζόμενη από την κοινοπραξία ερευνητική γεώτρηση εντός του 2027 αναμένεται να δώσει σαφή εικόνα για το υδρογονανθρακικό δυναμικό της περιοχής. Τέλος, ο Ανδρέας Σιάμισιης υπογράμμισε ότι η επανέναρξη λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης – Σκοπίων για τη μεταφορά ντίζελ ανοίγει νέες ευκαιρίες για την περιφερειακή θέση του Ομίλου και βελτιώνει όχι μόνο το κόστος εξυπηρέτησης, αλλά και την ασφάλεια και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα.