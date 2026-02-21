Μόνιμη επωδός της UEFA και των γραφειοκρατών της είναι η πολιτική και θρησκευτική ουδετερότητα όσων εμπλέκονται στις διοργανώσεις της, απειλώντας με βαριές κυρώσεις συλλόγους, ποδοσφαιριστές και φιλάθλους που δεν τη σέβονται.

Η σιωπηλή άδεια που δίνει στις ομοσπονδίες για διακοπές των αγώνων ώστε οι μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές να διακόψουν τη νηστεία του Ραμαζανιού δεν αποτελεί παραβίαση αυτής της ουδετερότητας;

Πρόκειται για ένα ερώτημα που έρχεται στον αφρό κάθε φορά που πλησιάζει η περίοδος του Ραμαζανιού και της νηστείας που ακολουθούν οι πιστοί μουσουλμάνοι παίκτες.

Στην Αγγλία, από το 2021 επιτρέπονται μικρά διαλείμματα ώστε οι μουσουλμάνοι ποδοσφαιριστές να διακόψουν τη νηστεία τους όταν πέφτει η νύχτα. Την ίδια στάση έχει υιοθετήσει και η Γερμανία, ενώ σε πολλές ακόμα χώρες υπάρχει μια ανοχή απέναντι σ’ αυτό το λεπτό ζήτημα.

Αντίθετα κάθετα αρνητική συνεχίζει η γαλλική ομοσπονδία η οποία επαναλαμβάνει την προσήλωσή της στην αρχή του κοσμικού κράτους απαγορεύοντας τέτοιες πρωτοβουλίες. Ουσιαστικά οι Γάλλοι εφαρμόζουν την αρχή της ουδετερότητας της UEFA, η οποία με τη σειρά της την παραβιάζει με ανεπίσημο τρόπο.

Υπάρχουν περιπτώσεις στο γαλλικό ποδόσφαιρο στις οποίες οι προπονητές ζητούν από τους μουσουλμάνους παίκτες να μη νηστεύουν, απειλώντας τους με αποκλεισμό από τα παιχνίδια, όπως έκανε ο Αντουάν Κομπουαρέ το 2023 στη Ναντ.

Ποιος έχει δίκιο; Κάθε πλευρά διαθέτει ισχυρά επιχειρήματα. Οι ομάδες πληρώνουν εκατομμύρια έναν επαγγελματία ποδοσφαιριστή ο οποίος όμως στα κρίσιμα παιχνίδια νηστεύει. Τι γίνεται σ’ αυτές τις περιπτώσεις; Πολλοί αθλητές δηλώνουν πως η θρησκεία τους είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της ζωής τους. Αλλοι προσπαθούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες αλλάζοντας μεθόδους και ώρες στις προπονήσεις για να μπορούν να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των αγώνων. Αλλοι πάλι επιλέγουν να διακόπτουν τη νηστεία τις ημέρες των αγώνων.

Η επιστημονική κοινότητα υποστηρίζει πως η νηστεία μπορεί να προκαλέσει κούραση και αφυδάτωση, αλλά δεν είναι απαραίτητο πως αυξάνεται το ποσοστό κινδύνου να τραυματιστούν.

Οι παίκτες έχουν κάθε δικαίωμα να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Ομως και οι σύλλογοι έχουν κάθε δικαίωμα να αναμένουν μια επαγγελματική απόδοση.