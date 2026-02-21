Για όσους από εμάς θέλουμε κάτι περισσότερο από τις σειρές που προσφέρουν το Netflix και οι συναφείς πλατφόρμες, αυτό το Σαββατοκύριακο η επικαιρότητα μας προσφέρει δύο καταπληκτικές ιστορίες, γεμάτες συγκίνηση, βία, σεξ, αίμα, χρήμα, πυραύλους, μέχρι και λούτρινα αρκουδάκια.

Eτσι, για όσους προτιμούν τις κοινωνικές – δραματικές σειρές, με ίντριγκα, υψηλή κοινωνία, προδότες και ανώμαλους σεξομανείς, έχουμε τη συνέχεια του «The Crown» στην πραγματικότητα. Eχουμε, δηλαδή, αυτό που σε δέκα χρόνια από τώρα θα γίνει ένας νέος κύκλος επεισοδίων της δημοφιλούς σειράς.

Ο πρώην πρίγκιπας Ανδρέας συνελήφθη από την Αστυνομία, στις 8 το πρωί της περασμένης Πέμπτης, που ήταν, κατά σύμπτωση, η μέρα που έκλεινε τα 66 του. Δεν είναι γνωστό αν του επετράπη να πάρει μαζί του και μερικά αρκουδάκια για συντροφιά, καθώς είναι γνωστό ότι ο πρώην πρίγκιπας έχει μεγάλη συλλογή από λούτρινα αρκουδάκια, τα οποία και υπεραγαπά. Ο Αντριου ερευνάται με την υποψία της παράβασης καθήκοντος κατά την περίοδο που είχε τον ρόλο του Εμπορικού Απεσταλμένου (Envoy for Trade).

Οι υποψίες αφορούν τη μεταφορά κρατικών απορρήτων από τον ίδιο προς τον Επστιν, με ανταλλάγματα σε είδος για τον Αντριου (ανήλικα κορίτσια για σεξ) και σε χρήμα για την κυρά του, η οποία σταδιακά ρούφηξε τουλάχιστον δύο εκατομμύρια στερλίνες από τον Επστιν. Σχεδόν προεξοφλείται ότι, από την περαιτέρω έρευνα των αρχείων του Επστιν, θα προκύψουν και άλλα εις βάρος του Αντριου, αφού τα μέιλ μεταξύ των δύο τους είναι εκατοντάδες χιλιάδες.

Το γεγονός ότι οι βρετανικές Αρχές, αντί να τον καλέσουν, προτίμησαν να τον συλλάβουν, σημαίνει ότι αντιμετωπίστηκε ως ύποπτος διαφυγής. Αν του απαγγελθούν κατηγορίες, θα είναι στο όνομα του στέμματος, δηλαδή του αδελφού του, βασιλιά Κάρολου. Το παλάτι εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία στηρίζει το έργο της Δικαιοσύνης, ενώ διέρρευσε σκοπίμως και η πληροφορία ότι ο βασιλιάς δεν είχε ειδοποιηθεί για την επικείμενη σύλληψη του αδελφού του.

Ολα αυτά, μαζί με το γεγονός ότι η σύλληψη έγινε ανήμερα τα γενέθλιά του, έχουν τον σκοπό να τονίσουν τον παραδειγματικό χαρακτήρα της πτώσης του Αντριου, που ίσως έχει το προνόμιο να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας, από την Παλινόρθωση του 17ου αιώνα μέχρι σήμερα, που θα μπει στη φυλακή. Αυτή η επίδειξη αυστηρότητας, που εκδηλώνεται με καθυστέρηση, γίνεται με τον σκοπό να σωθεί ο θεσμός της μοναρχίας. Εχουμε λοιπόν μια ιστορία στην οποία το προσωπικό δράμα συνυπάρχει με το ιστορικό βάθος. Καλή διασκέδαση!

Τώρα, για όσους προτιμούν τα πολεμικά, έχουμε τον Περσικό. Ισως τώρα, που διαβάζετε αυτές τις γραμμές, να έχει ήδη ξεκινήσει το μακελειό. Αν όχι, πρέπει να επίκειται, γιατί δεν βλέπω πώς είναι δυνατόν για το καθεστώς των μουλάδων στην Τεχεράνη να αυτοκαθαιρεθεί. Γιατί αυτό που απαιτούν ανυποχώρητα οι Αμερικανοί είναι η πλήρης κατάργηση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.

Οι μουλάδες, ως γνωστόν, έχουν καταδικάσει στη φτώχεια τον λαό του Ιράν επί δεκαετίες, ακριβώς επειδή έχουν επενδύσει τα πάντα στο πυρηνικό πρόγραμμα. Καθεστώς και πυρηνικό πρόγραμμα είναι άρρηκτα συνυφασμένα. Δεν μπορώ να φανταστώ, λοιπόν, πώς θα μπορούσαν ποτέ να υποκύψουν στους όρους των Αμερικανών. Αν προσθέσουμε στην εικόνα και την πρωτοφανή συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, δεν νομίζω ότι οι Ιρανοί θα τη γλιτώσουν επειδή δήθεν συνομιλούν. Εξάλλου, έπειτα από τόσα έξοδα για τη μετακίνηση της αρμάδας, θα είναι κρίμα να μην πέσει και κανένας πύραυλος – για εκπαιδευτικούς λόγους έστω.

Ενας επιπλέον λόγος για τον πόλεμο κατά του Ιράν βρίσκεται και στις απειλές της Τεχεράνης για αντίποινα. Απειλούν, συγκεκριμένα, ότι ο πόλεμος θα είναι τοπικός και δεν θα περιοριστεί στη χώρα τους. Υπαινίσσονται δηλαδή ότι θα χτυπήσουν γειτονικές χώρες με τους πυραύλους τους. Ομως αυτό ακριβώς είναι που επιβάλλει ένα ισχυρό πλήγμα: η ανάγκη να εξουδετερωθεί η μόνιμη απειλή του Ιράν για την ευρύτερη περιοχή.

Υπενθυμίζω, ότι οι Ισραηλινοί συμφώνησαν με τους Αμερικανούς για την επιχείρηση, είναι δε γνωστό ότι για το Ισραήλ η προτεραιότητα είναι στην εξουδετέρωση του προγράμματος των βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, που έχει μεταφερθεί ανατολικά. Τέλος, να επισημάνω ότι το πολεμικό αναμένεται ιδιαιτέρως θεαματικό, γιατί το σκηνοθετεί ο Ντόναλντ Τραμπ, που ξέρει από καλή τηλεόραση…