Η Αθήνα αλλάζει πρόσωπο. Πίσω από τα νεοκλασικά και τους ιστορικούς δρόμους αναπτύσσεται ένα αόρατο δίκτυο τεχνολογίας που φιλοδοξεί να μετατρέψει την πρωτεύουσα σε μια σύγχρονη «έξυπνη πόλη». Αισθητήρες που μετρούν την κυκλοφορία και την ποιότητα του αέρα, συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια αλλά και αισθητήρες πληρότητας στους κάδους απορριμμάτων συνθέτουν το νέο τεχνολογικό τοπίο.

Το ερώτημα, λοιπόν, που γεννάται είναι πόσο γρήγορα η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να μπει στον χάρτη των ευρωπαϊκών «smart cities»; Και η αλήθεια είναι πως ήδη ο Δήμος Αθηναίων έχει προχωρήσει σε μια σειρά από «έξυπνες» αλλαγές για τον σκοπό αυτόν.

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Υποδομών Καθαριότητας περιλαμβάνει 360 οχήματα καθαριότητας εξοπλισμένα με τηλεματικά συστήματα, δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και καταγραφής, ενώ 50 οχήματα αποκομιδής εξοπλίζονται με συστήματα ζύγισης. Παράλληλα, 145 αισθητήρες αναγνώρισης εγκαθίστανται σε κάδους απορριμμάτων, όπου κάθε κάδος θα έχει μοναδικό ID που αναγνωρίζεται αυτόματα από την αποκομιδή και σταδιακά θα μπαίνουν και 1.000 αισθητήρες πληρότητας για κάδους, που θα μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για καλύτερη δρομολόγηση.

Στον δρόμο προς την «έξυπνη» πόλη, προτεραιότητα, όπως λένε τα στελέχη του Δήμου Αθηναίων, έχει η «έξυπνη» γειτονιά. Για τον σκοπό αυτόν, αναπτύσσονται ψηφιακές υπηρεσίες, που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση έξυπνου εξοπλισμού και την ανάπτυξη πλατφορμών που επιτρέπουν την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών, την παροχή συνδεσιμότητας και την ενημέρωση των πολιτών. Πιο συγκεκριμένα, ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο του δήμου (WiFi) έχει ήδη τοποθετηθεί σε πλατείες, όπως και περιβαλλοντικοί αισθητήρες, που μετρούν θερμοκρασία, υγρασία, σωματίδια και ρύπους. Παράλληλα, τοποθετούνται σταθμοί φόρτισης για κινητά και άλλες φορητές συσκευές, όπως και συστήματα ψηφιακής σήμανσης. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή τη στιγμή έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός σε συνολικά 42 γειτονιές.

Με ένα σύστημα Εξοικονόμησης Πόρων Σχολικών Κτιρίων και Υποδομών, ο Δήμος Αθηναίων επιχειρεί τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και της ορθολογικής διαχείρισης πόρων (ενέργειας, νερού και καυσίμων) στα σχολικά κτίρια. Πώς; Μέσα από την εγκατάσταση συστημάτων παρακολούθησης (αισθητήρες, ασύρματες συσκευές επικοινωνίας, μονάδες τηλεμετρίας) καταναλώσεων πόρων στα σχολικά κτίρια, αλλά και την παροχή εργαλείων λήψης αποφάσεων για τον δήμο, όπως για παράδειγμα ο εντοπισμός υπερκαταναλώσεων. Ηδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες σε 83 σχολικές μονάδες και συνεχίζονται οι εγκαταστάσεις και στα υπόλοιπα.

Τέλος, τον επόμενο μήνα (το αργότερο τον Απρίλιο) αναμένεται να… κυκλοφορήσει ο Προσωποποιημένος Πολιτοκεντρικός Πανόπτης Πόλης, μια ενιαία ψηφιακή πλατφόρμα, που θα παρέχει απλοποίηση διαδικασιών και μείωση της γραφειοκρατίας καθώς και ενοποιημένη πρόσβαση σε υπηρεσίες και πληροφορίες από όλα τα νομικά πρόσωπα και τους φορείς του δήμου.

«Η Αθήνα μετατρέπεται σε smart city. Υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο με στόχο τη δημιουργία μιας “έξυπνης πόλης” που θα αλλάξει στην πράξη την καθημερινότητα όλων μας. Η κορυφαία διάκριση “Smart City of the Year”, που απέσπασε η Αθήνα στα φετινά “Best City Awards”, επιβεβαιώνει ότι όταν ο ψηφιακός μετασχηματισμός σχεδιάζεται με επίκεντρο τον πολίτη και το περιβάλλον, μπορεί να οδηγήσει σε αποτελεσματικές υπηρεσίες και καλύτερη διαχείριση πόρων. Από την ολοκληρωμένη διαχείριση της καθαριότητας σε πραγματικό χρόνο με τα 360 απορριμματοφόρα με τηλεματική και τους 1.000 αισθητήρες σε κάδους και την ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων για την εξοικονόμηση πόρων έως τις Ψηφιακές Υπηρεσίες Εξυπνης Γειτονιάς, χτίζουμε βήμα βήμα ένα ενιαίο οικοσύστημα που κάνει τον δήμο πιο ανθρώπινο και φιλικό για κατοίκους κι επισκέπτες» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.