Κύμα συλλήψεων, απειλές για βόμβα στα γραφεία πολιτικού κόμματος στο Παρίσι και κλίμα τοξικής πόλωσης εν όψει των δημοτικών εκλογών του Μαρτίου – το τελευταίο τεστ στις κάλπες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του 2027. Στη Γαλλία η πολιτική αντιπαράθεση έχει χτυπήσει «κόκκινο», με επίκεντρο το κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) του Ζαν-Λικ Μελανσόν, μετά τη φονική επίθεση σε βάρος του 23χρονου φοιτητή Καντέν Ντεράνκ, αναφερόμενου σε γαλλικά ΜΜΕ ως «ακροδεξιού ακτιβιστή». Ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από έξι κουκουλοφόρους στη Λυών την περασμένη Πέμπτη, αφήνοντας τελικά την τελευταία του πνοή το Σάββατο, υπό νοσηλεία με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Συλλήψεις

Οι γαλλικές αρχές προχώρησαν μέσα στο περασμένο 24ωρο σε 11 συλλήψεις υπόπτων – οκτώ ανδρών και τριών γυναικών -, στο πλαίσιο των ερευνών για «ανθρωποκτονία από πρόθεση», άσκηση βίας κατά άλλων θυμάτων και άλλες πιθανές αξιόποινες πράξεις. Αρκετοί εκ των συλληφθέντων, γράφει η εφημερίδα «Le Monde», «είχαν χαρακτηριστεί απειλή για την εθνική ασφάλεια λόγω ριζοσπαστικοποίησης και των δεσμών τους με την «Jeune Garde» (Νεαρή Φρουρά)»: μια αντιφασιστική ομάδα με έδρα τη Λυών, που διαλύθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών τον Ιούνιο του 2025 λόγω των βίαιων τακτικών της. Δύο από τους συλληφθέντες «εργάζονταν για τον βουλευτή Ραφαέλ Αρνό, ιδρυτή της “Jeune Garde” και μέλος της “Ανυπότακτης Γαλλίας”» αναφέρει το δημοσίευμα. Ο ένας ήταν εκπαιδευόμενος και ο άλλος βοηθός του. «Σταμάτησε κάθε κοινοβουλευτική δραστηριότητα», «είχαμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη λήξη της σύμβασής του», έγραψε στο Χ για τον βοηθό του ο Αρνό, ενόσω η εκπρόσωπος της γαλλικής κυβέρνησης και τα περισσότερα κοινοβουλευτικά κόμματα – με προεξάρχουσα τη γαλλική Ακροδεξιά – θέτουν ζήτημα διαγραφής του «Ανυπότακτου» βουλευτή ή παραίτησής του.

«Η Αριστερά και η Ακρα Αριστερά ξεπέρασαν μια απαράδεκτη κόκκινη γραμμή στη δημοκρατία μας: τον σεβασμό στις απόψεις και τη σωματική ακεραιότητα των αντιπάλων τους» είπε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο Ζορντάν Μπαρντελά, πρόεδρος της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης» και πιθανός αντικαταστάτης της Μαρίν Λεπέν ως προεδρικός υποψήφιος το 2027. Κατηγόρησε τον Μελανσόν ότι άνοιξε τις «πόρτες της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης σε υποψήφιους δολοφόνους». Να «καθαρίσει τα του οίκου της» κάλεσε την «Ανυπότακτη Γαλλία» ο γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, καλώντας το αντιπολιτευόμενο κόμμα να σταματήσει «τη ρητορική της αντιπαράθεσης» που απειλεί να δηλητηριάσει την πολιτική συζήτηση και την κοινωνία.

Ο Μελανσόν απάντησε λέγοντας ότι αρνείται να πάρει μαθήματα από τον Λεκορνί. Αν και στο παρελθόν είχε υπερασπιστεί την «Jeune Garde», αλλάζει τώρα τόνο στις δηλώσεις του, αρνούμενος οποιαδήποτε σχέση του κόμματός του με την απαγορευμένη ακροαριστερή οργάνωση και «κάθε άμεση ή έμμεση» με την τραγωδία στη Λυών. Στον αντίποδα, επισήμανε «την ευθύνη των Αρχών» για την αποτροπή της φονικής επίθεσης, που έγινε στο περιθώριο εκδήλωσης της γαλλοπαλαιστίνιας ευρωβουλευτού της LFI, Ρίμα Χασάν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η αστυνομία του Παρισιού διέταξε χθες το πρωί την προσωρινή εκκένωση των κεντρικών γραφείων της «Ανυπότακτης Γαλλίας» στο Παρίσι, έπειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας. Εκπρόσωπος του κόμματος κατήγγειλε ότι η κυβερνητική πολιτική της «δαιμονοποίησης» του κόμματος πυροδοτεί την πολιτική πόλωση στη χώρα, καλώντας τις Αρχές να «εγγυηθούν έναν αξιοπρεπή και υγιή δημοκρατικό διάλογο».

Μιλώντας στον «Monde» ο πολιτολόγος Φιλίπ Μαρλιέρ εξέφρασε την άποψη ότι «η Ακροδεξιά και η Δεξιά επωφελούνται για να εξομοιώσουν την “Ανυπότακτη Γαλλία” με την “τρομοκρατία της Ακρας Αριστεράς”», κάνοντας λόγο για «μια δυναμική σύγχυσης», με «κανονικοποίηση της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης και αποβολή μιας από τις κυριότερες παρατάξεις της Αριστεράς από το “δημοκρατικό τόξο”». Οι τριγμοί εν τω μεταξύ στο προ πολλού υπό αποσύνθεση Νέο Λαϊκό Μέτωπο – την εκλογική συμμαχία του 2024 μεταξύ των κομμάτων του ευρύτερου χώρου της γαλλικής Αριστεράς – είναι εκκωφαντικοί, με πλήρη αποστασιοποίηση από τον Μελανσόν πρωτοκλασάτων στελεχών των Σοσιαλιστών (συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου Ολάντ) και των Πρασίνων.