Κακά μαντάτα φαίνεται πως έχει φέρει η κλιματική κρίση στους ιδιοκτήτες χιονοδρομικών κέντρων και στους λάτρεις των χειμερινών σπορ, και αυτό διότι, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μείωση των ημερών χιονoκάλυψης, όπως και του ύψους χιονιού, αποτέλεσμα των αυξανόμενων θερμοκρασιών κατά τους χειμερινούς μήνες. Αυτό με τη σειρά του αλλάζει τα δεδομένα για τα χιονοδρομικά κέντρα, τα οποία αναζητούν νέες διεξόδους για την επιβίωσή τους, βλέποντας τη σεζόν που περίμεναν τον μεγαλύτερο τζίρο τους να μικραίνει όλο και περισσότερο.

Με βάση τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας του Εθνικού Αστεροσκοπείου, που δημοσιεύθηκε στις αρχές του 2025, τόσο οι ημέρες που χιονίζει όσο και οι ημέρες που το «στρώνει», αλλά και το ύψος του χιονιού παρουσιάζουν μια σαφή τάση μείωσης τα τελευταία 30 χρόνια, η οποία φαίνεται να κορυφώθηκε την περίοδο 2011-2020 και συνεχίζει μέχρι και σήμερα. «Αυτή η μείωση του χιονιού οφείλεται κυρίως στην αύξηση της θερμοκρασίας» σημείωσε στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος, διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, εξηγώντας ότι αυτό που ουσιαστικά παρατηρείται σε όλη τη χώρα είναι λιγότερο χιόνι, το οποίο πέφτει σε μεγαλύτερο υψόμετρο.

Πώς όμως έχει επηρεάσει αυτό τα ίδια τα χιονοδρομικά κέντρα; Ο Αλέξης Αγριος είναι διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου στα Καλάβρυτα. Οπως λέει, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια εναλλαγή των καιρικών φαινομένων από χρονιά σε χρονιά. «Τη χρονιά 2021-2022 είχαμε 110 ημέρες λειτουργίας, είχε πολύ χιόνι. Την αμέσως επόμενη χρονιά όμως είχαμε πολύ λίγο χιόνι και ανοίξαμε στα τέλη Ιανουαρίου» είπε, προσθέτοντας πως αυτό συνοδεύεται και από την αύξηση των ακραίων καιρικών μεταβολών. «Τη μία μέρα έχει χιόνι και την επόμενη έχει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 10 βαθμούς Κελσίου» είπε, ενώ υπογράμμισε πως κάτι τέτοιο δεν συνέβαινε παλαιότερα.

Σε αυτή την κατεύθυνση δείχνει και ο Νίκος Χούντρης, εκπρόσωπος της ιστοσελίδας xionodromika.gr, η οποία παρέχει καθημερινή ενημέρωση για όλα τα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, το πρόβλημα έγκειται στο ότι έχει μικρύνει η σεζόν των χιονοδρομικών κέντρων και κυρίως το ότι αυτή πλέον δεν πέφτει πάντοτε μέσα στις χριστουγεννιάτικες γιορτές. «Από τέσσερις μήνες, πλέον δουλεύουμε δύο ή δυόμισι. Ο τζίρος μας ήταν οι γιορτές. Οταν χάνουμε την περίοδο αυτή, απλώς παλεύουμε να μην μπούμε μέσα» είπε στα «ΝΕΑ».

Νέα εποχή

Σημειώνεται ότι στη χώρα λειτουργούν συνολικά 17 χιονοδρομικά κέντρα. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν αποφασίσει ότι δεν θα καθίσουν με σταυρωμένα τα χέρια για να δουν τις επιχειρήσεις τους να βάζουν λουκέτο. Στο πλαίσιο της «αντεπίθεσής» τους απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης πειραματίζονται με νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν αναγκαστικά χιόνι. Οπως περιέγραψαν, αυτές μπορεί να είναι από εναλλακτικές μορφές τουρισμού και δραστηριοτήτων στο βουνό, όπως η ορειβασία, μέχρι και την ένταξη της διασκέδασης και της εστίασης, με ενσωμάτωση εστιατορίων, καφέ-μπαρ, ακόμα και… πάρτι. Ο Ν. Χούντρης περιέγραψε αυτή την τάση ως μια προσπάθεια «να συνεχίζουν οι δραστηριότητες και το καλοκαίρι για να γίνουν τα χιονοδρομικά κέντρα βιώσιμα», ενώ από μεριάς του ο Α. Αγριος αναφέρθηκε στη «νέα εποχή των χιονοδρομικών, που θα είναι πάρκα τεσσάρων εποχών με 12μηνη λειτουργία».

Πάντως, οι ενδείξεις των ειδικών είναι, μάλλον, δυσοίωνες. Η έρευνα του Εθνικού Αστεροσκοπείου καταλήγει ότι, με βάση κλιματικά σενάρια που έγιναν για τα επόμενα 30 χρόνια, φανερώνεται μια συνεχιζόμενη τάση μείωσης της χιονοκάλυψης σε όλη την επικράτεια. Οπως εξήγησε ο Κ. Λαγουβάρδος, αυτό που παρατηρείται είναι ότι σε κάποιες περιοχές υπάρχουν λιγότερες ημέρες «στα λευκά» και περισσότερες ημέρες βροχής. «Το χιόνι όμως το θέλουμε, διότι λιώνει πιο αργά και αυτό τροφοδοτεί αποδοτικότερα τους υδροφόρους ορίζοντες». Οι ιδιοκτήτες των χιονοδρομικών κέντρων όμως ενδιαφέρονται για την επόμενη μέρα και την επιβίωσή τους. «Αναρωτιόμαστε τι ακριβώς θα συμβεί στο μέλλον» είπε ο Α. Αγριος.