Η Capital Clean Energy Carriers Corp. προχωρά σε μια ακόμη σημαντική κίνηση χρηματοδότησης μέσω της ελληνικής κεφαλαιαγοράς, δρομολογώντας την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 250 εκατ. ευρώ, επταετούς διάρκειας, με στόχο την ενίσχυση της επενδυτικής της στρατηγικής και τη στήριξη του φιλόδοξου προγράμματος ανανέωσης και επέκτασης του στόλου της.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε την προηγούμενη Παρασκευή το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημόσια προσφορά έως 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών, οι οποίες θα ενταχθούν στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς. Το ομολογιακό δάνειο θα έχει συνολικό ύψος έως 250 εκατ. ευρώ, με κατώτατο όριο έκδοσης τα 200 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε ομολογία θα έχει ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, με το εύρος απόδοσης να ανακοινώνεται μία ημέρα νωρίτερα, στις 17 Φεβρουαρίου. Συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Τράπεζα Πειραιώς, η Alpha Bank, η Euroxx Χρηματιστηριακή και η Optima Bank, ενώ σύμβουλοι έκδοσης έχουν οριστεί η Τράπεζα Πειραιώς και η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η δημόσια εγγραφή των επενδυτών θα ολοκληρωθεί στις 20 Φεβρουαρίου στις 16:00, οπότε και θα ανακοινωθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο, καθώς και η πλήρωση των προϋποθέσεων έκδοσης. Η πιστοποίηση καταβολής των κεφαλαίων και η παράδοση των ομολογιών στους επενδυτές αναμένεται στις 25 Φεβρουαρίου, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσης των τίτλων στο Χρηματιστήριο Αθηνών προγραμματίζεται για τις 26 Φεβρουαρίου.

Η κατανομή των ομολογιών προβλέπει ότι τουλάχιστον το 30% της έκδοσης θα διατεθεί σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ έως και το 70% θα κατευθυνθεί σε ειδικούς επενδυτές και ιδιώτες, ανάλογα με τη ζήτηση. Για τον τελικό επιμερισμό θα ληφθούν υπόψη η συμμετοχή των επενδυτικών κατηγοριών, το πλήθος των αιτήσεων και η ανάγκη διασφάλισης επαρκούς διασποράς, ώστε να υποστηριχθεί η ομαλή διαπραγμάτευση των ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Η εισηγμένη στον Nasdaq ναυτιλιακή εταιρεία, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, έχει τις ρίζες της στο 2007, όταν ιδρύθηκε ως Capital Product Partners L.P., ενώ το 2024 μετατράπηκε σε ανώνυμη εταιρεία και υιοθέτησε τη σημερινή της επωνυμία, αντανακλώντας τη στρατηγική στροφή προς τη μεταφορά καθαρότερων μορφών ενέργειας.

Στην πρώτη γραμμή

Η CCEC είναι στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής μετάβασης καθώς κατέχει ηγετική θέση σε παγκόσμιο επίπεδο στην μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Στο νέο σκηνικό που δημιουργείται η ναυτιλία αποκτά κομβικό ρόλο. Τα πλοία μεταφοράς LNG δεν είναι πλέον απλώς εμπορικά μέσα, αλλά βασικό εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας, καθώς επιτρέπουν στα κράτη να διαφοροποιούν προμηθευτές και διαδρομές μειώνοντας τη γεωπολιτική εξάρτηση. H Capital Clean Energy Carriers διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το περιβάλλον. Ο σύγχρονος στόλος και οι μακροχρόνιες συνεργασίες της τής επιτρέπουν να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς που μεταβάλλεται διαρκώς, ενισχύοντας τη θέση της ως σταθερός εταίρος για μεγάλους ενεργειακούς ομίλους και επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στη διεθνή αγορά ενέργειας.

H Capital Clean Energy Carriers είναι η εταιρεία με τον μεγαλύτερο σύγχρονο στόλο μεταφοράς LNG, μεταξύ των εισηγμένων ναυτιλιακών στις ΗΠΑ, όπου και είναι εισηγμένη από το 2007. Ο υπερσύγχρονος στόλος που αποτελείται σήμερα από 32 πλοία, 14 εν λειτουργία και 18 υπό ναυπήγηση, και περιλαμβάνει:

21 πλοία LNG τελευταίας γενιάς

6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου

4 πλοία μεταφοράς LCO 2 /πολλαπλών αερίων

/πολλαπλών αερίων 1 πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Neo-Panamax

Σε εξέλιξη βρίσκεται το ευρύ επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 3 δισ. δολ. περίπου για την ενίσχυση του στόλου της εταιρείας με 18 νεότευκτα πλοία (9 LNG/C τελευταίας γενιάς, 6 μεσαίου μεγέθους πλοία LPG διπλού καυσίμου και 3 πλοία LCO 2 /πολλαπλών αερίων), τα οποία θα παραδοθούν μεταξύ του δεύτερου τριμήνου του 2026 και του πρώτου τριμήνου του 2029.

Τα οικονομικά μεγέθη της CCEC καταγράφουν αλματώδη βελτίωση και διαχρονική ισχυροποίηση. Τα έσοδα στο εννεάμηνο του 2025 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθαν στα 306 εκατ. δολ. έναντι 185 εκατ. δολ. στο σύνολο της χρήσης του 2021. Το ίδιο διάστημα τα EBITDA ανήλθαν στα 265 εκατ. δολ., όταν το 2021 στο σύνολο της χρήσης ήταν 125 εκατ. δολ. Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας στα 4,1 δισ. δολ. το εννεάμηνο του 2025 έναντι 1,9 δισ. δολ. στο τέλος του 2021.

Εξασφαλισμένα έσοδα

Η Capital Clean Energy Carrier έχει εξασφαλισμένα έσοδα από ναυλώσεις ύψους 2,9 δισ. δολ., με προοπτική περαιτέρω αύξησης στα 4,2 δισ. δολ. (30.09.2025), τα οποία προσδίδουν σταθερότητα και ενισχυμένη ορατότητα στις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσιάζει ένα μακρύ και μοναδικό ιστορικό ανταμοιβής των μετόχων, με 74 συνεχόμενες πληρωμές μερισμάτων σε μετρητά ανά τρίμηνο, συνολικού ποσού 1,1 δισ. δολ. από την εισαγωγή της εταιρείας στον NASDAQ το 2007 μέχρι και σήμερα. Καμία άλλη ναυτιλιακή εταιρεία που εισήχθη στο χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν έχει πετύχει κάτι ανάλογο.

Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια από την έκδοση – περίπου 242,5 εκατ. ευρώ μετά την αφαίρεση εξόδων – θα κατευθυνθούν κυρίως στην αποπληρωμή υφιστάμενου ομολογιακού δανείου του 2021, σε ποσοστό 62,7%, στη χρηματοδότηση μέρους του κόστους ναυπήγησης νέων πλοίων κατά 28,9% και στην ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης κατά 8,4%.

Η συγκεκριμένη έκδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο χρηματοδοτικής διαφοροποίησης της εταιρείας, η οποία συνδυάζει τραπεζικό δανεισμό, χρηματοδοτικές μισθώσεις και κεφαλαιαγορές για τη στήριξη της ανάπτυξής της. Παράλληλα, αντανακλά τη σταθερά αυξανόμενη σημασία της αγοράς LNG και εναλλακτικών καυσίμων στη διεθνή ενεργειακή μετάβαση, όπου η ελληνόκτητη ναυτιλία επιδιώκει να διατηρήσει πρωταγωνιστικό ρόλο.