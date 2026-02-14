Ενας Νουρέγεφ του πάγου. Κορυφαίος αθλητής και σπουδαίος καλλιτέχνης. Το Βατόμουρο που αλλάζει τη «γεύση» του καλλιτεχνικού πατινάζ. Γιατί το όνομά του προέρχεται από τη ρωσική λέξη «malina», δηλαδή «βατόμουρο».

Παρά τα 21 του χρόνια ο Ιλία Μαλίνιν διασχίζει εδώ και χρόνια τη λεωφόρο που οδηγεί στα Ηλύσια Πεδία των μύθων. Το DNA του είναι φτιαγμένο από παγοπέδιλα και τετραπλά άξελ. Μάνα, πατέρας, παππούς, γιαγιά, όλοι αθλητές του καλλιτεχνικού πατινάζ ή γυμναστές. Ο Ιλία επέλεξε από καθέναν τους το καλύτερο στοιχείο και δημιούργησε μια dream team ταλαντούχων βιολογικών υλικών που όμοιά τους δεν έχει συναντήσει ποτέ το καλλιτεχνικό πατινάζ.

Από τότε που εμφανίστηκε στο προσκήνιο έχει σαρώσει όλους τους τίτλους. Ολυμπιακά, παγκόσμια, εθνικά μετάλλια, μοναδικές επιδόσεις και βαθμολογίες που αποτελούν παγκόσμια ρεκόρ και βέβαια άλματα, όπως η ολοκληρωμένη περιστροφή σε τετραπλό άξελ που την κάνει να μοιάζει τόσο εύκολη, ενώ είναι τόσο αδύνατη για όλους τους υπόλοιπους. Οι θαυμαστές του την αποκαλούν «Περιστροφή του Βατόμουρου» από το όνομά του φυσικά.

Ο Ιλία εκπροσωπεί τα χρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά οι ρίζες του γενεαλογικού του δέντρου βρίσκονται θαμμένες βαθιά στα αφιλόξενα χώματα του Γεκατερινμπούργκ από την πλευρά του πατέρα του Ρόμαν Σκορνιάκοφ και στη σιβηρική Νοβοσιμπίργκ της μητέρας του Τατιάνα Μαλίνινα. Βέροι Ρώσοι που αργότερα πήραν την ουζμπεκική υπηκοότητα εκπροσωπώντας τα χρώματα της νέας τους χώρας σε μεγάλες διοργανώσεις του καλλιτεχνικού πατινάζ.

Το ζευγάρι μετανάστευσε το 1999 στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου παντρεύτηκε και γέννησε δύο παιδιά, τον Ιλία και τη μικρότερη Λάιζα. Τα τέκνα τους έλαβαν την υπηκοότητα της γενέτειράς τους σε αντίθεση με τους γονείς που συνεχίζουν να δηλώνουν ρωσο-ουζμπέκοι. Το ένδοξο αθλητικό τους παρελθόν και οι επιτυχίες του Νουρέγιεφ του πάγου δεν αποτελούν πρόβλημα για την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων, του γνωστού πια ICE, ούτε βέβαια της κυβερνητικής πολιτικής που ακολουθείται για τους μετανάστες, για να γίνουν αποδεκτοί ως ισότιμα μέλη της αμερικανικής κοινωνίας.

Οταν έχεις κάτι να προσφέρεις, χρήματα για Χρυσές Βίζες ή αθλητική δόξα, τα ζητήματα της μετανάστευσης αποτελούν απλά μια λεπτομέρεια της Ιστορίας. Και δεν αφορά μόνο την αμερικανική κυβέρνηση, αλλά και τους στρουθοκάμηλους με την ασθενή μνήμη που ξεχνούν εύκολα καταγωγές ως γραφειοκρατικές λεπτομέρειες όταν πρόκειται να εξαργυρώσουν επιταγές επιτυχίας στα γκισέ της πολιτικής και του αθλητισμού.