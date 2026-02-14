Aρχές του περασμένου Ιουνίου. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας διεξάγεται συνάντηση του γενικού γραμματέα της ΟΥΕΦΑ Θόδωρου Θεοδωρίδη, με τους εκπροσώπους του Big 5. Ουσιαστικά με τις ομάδες που επρόκειτο να δώσουν το «παρών» στα ευρωπαϊκά Κύπελλα. «Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία και συνεργαστείτε», ήταν το σαφές μήνυμα του έμπειρου παράγοντα. Ολοι συμφώνησαν πως πρέπει να γίνει μια συλλογική προσπάθεια, να αφήσουν στην άκρη τις μεγάλες διαφωνίες και όλο αυτό με στόχο να… κόψει δρόμο το ελληνικό ποδόσφαιρο και να ανέβει στην κλίμακα της ΟΥΕΦΑ. Και αυτό θα ήταν θετικό για το οικονομικό κομμάτι, αλλά και όσον αφορά στο γόητρο. Τονίστηκε σε όλους τους τόνους.

Μήνες μετά, μοιάζει προφανές ότι εκείνη η κουβέντα δεν πήγε στον βρόντο. Κάτι έμεινε. Ναι μεν ο Αρης αποκλείστηκε νωρίς, ωστόσο τόσο ο Ολυμπιακός στο Τσάμπιονς Λιγκ, όσο και οι ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός (στο Γιουρόπα) και η ΑΕΚ (στο Κόνφερενς), προχωρούν. Διατηρούν ελπίδες πως κάτι καλό ενδέχεται να συμβεί και θα εξαντλήσουν τις πιθανότητές τους ώστε να το πετύχουν. Καθιερώθηκε η δυνατότητα να αναβάλλεται με πρωτοβουλία ενδιαφερόμενης ομάδας ένα ματς πριν από εκτός συνόρων ραντεβού, το πρόγραμμα του πρωταθλήματος καταρτίστηκε με βάση (και) μια ευρωπαϊκή ματιά, συνεπώς η εξωστρέφεια χτύπησε τις πόρτες του ποδοσφαίρου μας.

Δεν θέλει να τις κλείσει κανείς. Και βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως θα αδιαφορήσει κάποιος για τον τίτλο του πρωταθλητή ή για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ή και για το σπέσιαλ ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αλίμονο αν δεν κοιτά κυρίως το συμφέρον του σε ό,τι αφορά στην εγχώρια λίγκα. Και ένταση θα υπάρξει και κόντρες. Αλλά η μεγάλη εικόνα «λέει» πως οι πάντες αντιλήφθηκαν τι συμβαίνει και πόσο συμφέρον έχουν να προχωρούν στην Ευρώπη.

Ολα αυτά επισημαίνονται ενόψει των επικείμενων αγώνων που έχουν οι τέσσερις ομάδες μας. Ο Ολυμπιακός ξανά απέναντι στη Λεβερκούζεν, σε μια μονομαχία που μοιάζει εξαιρετικά αμφίρροπη. Τις δικές τους μάχες θα δώσουν την ερχόμενη εβδομάδα (και) οι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός. Κάθε κερδισμένος βαθμός, καλοδεχούμενος. Ο,τι έρθει από τις αναμετρήσεις, συν θα είναι. Γιατί ας μην το ξεχνάμε, είμαστε στον τελευταίο μήνα του χειμώνα και τα ευρωπαϊκά Κύπελλα μας αφορούν. Σκεφθείτε τι έχει να γίνει όταν μπει η άνοιξη και κάποιες ομάδες μπορεί να παλεύουν προκειμένου να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο.

Αυτό σημαίνει πρόοδος. Που αντανακλά σε όλο το εγχώριο ποδοσφαιρικό οικοσύστημα. Η ευκαιρία, συνεπώς, αξιοποιείται.