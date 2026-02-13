Ηταν εκ προοιμίου γνωστό ότι η Εθνική ομάδα θα αντιμετωπίσει μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στο Nations League που έρχεται από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Αλλά είναι και μεγάλη της… τιμή που βρίσκεται πλέον στην κορυφαία κατηγορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς αποτελεί κάτι που μπορεί να βοηθήσει την Ελλάδα. Να την κάνει περισσότερο ανταγωνιστική και να της τεστάρει τις δυνάμεις ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων και φυσικά του μεγάλου στόχου: να βρεθεί στο EURO του 2028.

Η χθεσινή κλήρωση της Ελλάδας στις Βρυξέλλες έφερε για αντιπάλους τη Γερμανία από το πρώτο Pot 1, την Ολλανδία από το Pot 2 και τη Σερβία από το Pot 3 της League A του Nations League. Εξι παιχνίδια πρόκληση για την Ελλάδα, έξι ματς πολύ ανταγωνιστικά που θα φέρουν και αρκετό κόσμο στα εντός έδρας παιχνίδια της Εθνικής, αλλά θα κρατήσουν και αμείωτο το ενδιαφέρον από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε.

Στις Βρυξέλλες βρέθηκαν χθες και εκπροσώπησαν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονία ο πρόεδρος Μάκης Γκαγκάτσης, η εκτελεστική γραμματέας Δόμνα Τσιώνη, ο προπονητής της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς καθώς και οι τεχνικοί διευθυντές της Εθνικής, Βασίλης Τοροσίδης και Δημήτρης Σαλπιγγίδης. Η Ελλάδα μαζί με τις Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία θα βρεθεί στον δεύτερο όμιλο της League A του Nations League.

Η Ελλάδα θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο τις υποχρεώσεις της και θα τις ολοκληρώσει τον Νοέμβριο, με το «παράθυρο» των Εθνικών ομάδων να αλλάζει απ’ αυτή τη χρονιά. Και να πηγαίνουμε σε δύο διακοπές αντί για τρεις όπως ίσχυε μέχρι πέρσι. Συγκεκριμένα, στην πρώτη διακοπή πρωταθλημάτων θα γίνουν τέσσερις αναμετρήσεις, χωρισμένες σε τέσσερα τριήμερα. 24-26 Σεπτεμβρίου, 27-29 Σεπτεμβρίου, 30-3 Οκτωβρίου και 4-6 Οκτωβρίου. Και οι δύο τελευταίες αναμετρήσεις θα διεξαχθούν 12-14 Νοεμβρίου και 15-17 του ίδιου μήνα. Από εκεί και πέρα, η προημιτελική φάση της League A θα γίνει 25-30 Μαρτίου 2027, όπως και τα play offs, ενώ η τελική φάση θα διεξαχθεί 9 με 13 Ιουνίου. Το πρόγραμμα της Εθνικής Ελλάδος αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα.

Το format και τα οικονομικά μπόνους

Οσον αφορά τώρα το format και πώς το Nations League συνδέεται με το EURO αυτό είναι ως εξής: Οι ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες (Λίγκες A, B, C και D), με βάση τη δυναμικότητά τους. Κάθε λίγκα χωρίζεται σε ομίλους, όπου οι ομάδες αγωνίζονται εντός και εκτός έδρας. Οι νικητές των ομίλων ανεβαίνουν κατηγορία (εκτός της League A), ενώ οι τελευταίοι υποβιβάζονται (εκτός της League D). Στη League A, οι τέσσερις νικητές των ομίλων προκρίνονται στο final four, διεκδικώντας τον τίτλο του UEFA Nations League.

Οι νικητές ομίλων που δεν καταφέρνουν να προκριθούν μέσω των προκριματικών, αποκτούν μια «δεύτερη ευκαιρία» μέσω των playoffs. Οσον αφορά τα οικονομικά οφέλη, κάθε συμμετέχουσα χώρα λαμβάνει ποσό αλληλεγγύης ανάλογα με τη Λίγκα στην οποία αγωνίζεται, ξεκινώντας από τα 750.000 για τη Λίγκα D και φτάνοντας τα 2,25 εκατ. για τη Λίγκα A. Παράλληλα, οι νικητές των ομίλων αποκομίζουν επιπλέον μπόνους ίσης αξίας με τα αρχικά ποσά.

H Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρεις αντιπάλους παγκόσμιας κλάσης όμως έχει και ένα σημαντικό κίνητρο να διακριθεί στο Nations League, καθώς μέσα από αυτό θα προκύψουν τα γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro 2028. Αν η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς τερματίσει από 1η έως 3η στο γκρουπ της, τότε θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro. Εάν από την άλλη μεριά η Ελλάδα τερματίσει τελευταία (4η), τότε θα βρίσκεται στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και θα έχει ένα μεγαθήριο στον όμιλό της, στην προσπάθεια για επιστροφή σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Αναλυτικά οι όμιλοι του Nations League:

League A:

1ος όμιλος: Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Τουρκία

2ος όμιλος: Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, Ελλάδα

3ος όμιλος: Ισπανία, Κροατία, Αγγλία, Τσεχία

4ος όμιλος: Πορτογαλία, Δανία, Νορβηγία, Ουαλία

League B

1ος όμιλος: Σκωτία, Ελβετία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία

2ος όμιλος: Ουγγαρία, Ουκρανία, Γεωργία, Β. Ιρλανδία

3ος όμιλος: Ισραήλ, Αυστρία, Ιρλανδία, Σουηδία

4ος όμιλος: Πολωνία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη, Ρουμανία, Κόσοβο

League C

1ος όμιλος: Αλβανία, Φινλανδία, Λευκορωσία, Αγιος Μαρίνος

2ος όμιλος: Μαυροβούνιο, Αρμενία, Κύπρος, Λετονία ή Γιβραλτάρ

3ος όμιλος: Καζακστάν, Σλοβακία, Νησιά Φερόε, Μολδαβία

4ος όμιλος: Ισλανδία, Βουλγαρία, Εσθονία, Λουξεμβούργο ή Μάλτα

League D

1ος όμιλος: Γιβραλτάρ ή Λετονία, Μάλτα ή Λουξεμβούργο, Ανδόρα

2ος όμιλος: Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν, Λιχτενστάιν