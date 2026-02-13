Ενα πολύ καλά οργανωμένο κύκλωμα αχυρανθρώπων, που εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι καταστημάτων και λοιπών επιχειρήσεων εστίασης και εμπορίας ηλεκτρονικών υπολογιστών, έφεραν στο φως οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.

Το κύκλωμα, με τη μορφή εγκληματικής οργάνωσης, χρησιμοποιούσε 205 άτομα, αλλοδαπής κυρίως καταγωγής, ως υπευθύνους 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Οι επικεφαλής του κυκλώματος είναι 10 Ελληνες και ένας αλλοδαπός, οι οποίοι και συνελήφθησαν από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση στα σπίτια τους. Οι ελεγκτές έφτασαν στα ίχνη τους αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των ερευνών του ειδικού αλγορίθμου που χρησιμοποιεί η ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των συναλλαγών, καθώς και της συνολικής φορολογικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων αυτών.

Συγκεκριμένα, το καμπανάκι του αλγορίθμου χτύπησε όταν διαπιστώθηκε ότι 317 από αυτές τις επιχειρήσεις, που είχαν δημιουργήσει χρέη 27 εκατ. ευρώ στην ΑΑΔΕ και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, «εξαφανίζονταν» όταν προέκυπτε έλεγχος και στη θέση τους εμφανιζόταν άλλη εταιρεία, με άλλον ΑΦΜ.

Στα 11 σπίτια κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων μετρητά 100.000 ευρώ, 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων οι οποίες ανήκαν στα φυσικά πρόσωπα (αχυρανθρώπους και κατασκευασμένα πρόσωπα), 110 σφραγίδες, που ανήκαν σε διάφορες εταιρείες, συσκευές POS. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής.

Οδηγίες προς ναυτιλλομένους

Τα… «φώτα» του από την 25ετή πορεία της Ελλάδας στην ευρωζώνη έδωσε στη Βουλγαρία ο Γιάννης Στουρνάρας, μιλώντας σε εκδήλωση του «Economist» στη Σόφια. Στην ομιλία του, ο διοικητής της ΤτΕ στάθηκε στη δυσάρεστη εμπειρία της κρίσης, για την οποία «έδειξε» ως βασικές αιτίες την υπερβολικά επεκτατική δημοσιονομική πολιτική της περιόδου 2005-2009, τις αυξήσεις των πραγματικών αποδοχών των εργαζομένων χωρίς την αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας, καθώς και την ανεξέλεγκτη πιστωτική επέκταση των τραπεζών, ιδίως στη λιανική τραπεζική (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια). Τόνισε, πάντως, ότι η εισαγωγή του ευρώ στην Ελλάδα αποτιμάται θετικά και προσέφερε σημαντικά οφέλη, καθώς εξάλειψε τον συναλλαγματικό κίνδυνο και διευκόλυνε το εμπόριο, τον τουρισμό και τις επενδύσεις. Εκτίμησε, τέλος, ότι «αργά ή γρήγορα» θα αυξηθούν τα μέλη της ευρωζώνης, καθώς η νομισματική ένωση έχει αποδείξει την επιτυχία της.

Στο Μόναχο ο Παπασταύρου

Στη Γερμανία βρίσκεται σήμερα ο υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, για να συμμετάσχει στην 62η Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου. Το φόρουμ θα φιλοξενήσει συζητήσεις υψηλού επιπέδου αναφορικά με τις γεωπολιτικές προκλήσεις, με ιδαίτερη έμφαση στην ενεργειακή ασφάλεια. Στη φετινή διάσκεψη συμμετέχουν 65 αρχηγοί κρατών, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκοί αλλά και εκπρόσωποι της βιομηχανίας από περισσότερες από 115 χώρες. Μάλιστα ο έλληνας υπουργός θα συμμετάσχει σε συζητήσεις για τον IMEC, θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πάνελ για τη διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης, ενώ θα έχει και κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ομολόγους και μέλη εθνικών αντιπροσωπειών.

Πρωταθλήτρια στη μείωση ανεργίας

Τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ είχε η Ελλάδα μέσα στο 2025, με το ποσοστό να διαμορφώνεται στο 7,4% τον Δεκέμβριο του 2025, από 9,4% έναν χρόνο νωρίτερα. Παρά την εντυπωσιακή μείωση, η χώρα μας έχει την 8η υψηλότερη ανεργία μεταξύ των 38 χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Σε σχέση με την αντίστοιχη έκθεση για το 2024, η Ελλάδα είναι πέντε θέσεις χαμηλότερα, καθώς είχε προηγουμένως το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ανεργίας. Οι χώρες που ξεπέρασαν την Ελλάδα στο ποσοστό ανεργίας την τελευταία χρονιά ήταν η Γαλλία, η Τουρκία, η Χιλή, η Σουηδία και η Φινλανδία. Η τελευταία αντιμετωπίζει πλέον το μεγαλύτερο πρόβλημα, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία.

Αύξηση 1,6% στους τζίρους

Αυξημένος κατά 1,6% ήταν το 2025 ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας σε σχέση με το 2024, σύμφωνα τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε σε σχεδόν 492,1 δισ. ευρώ, έναντι 484,5 δισ. ευρώ το 2024. Τη μεγαλύτερη αύξηση κατέγραψαν οι επιχειρήσεις του κλάδου Ορυχείων και Λατομείων, και του τομέα της Εκπαίδευσης.

Προχωράει το ρέμα Σαπφούς

Στη φάση της δημοπράτησης περνά το έργο διευθέτησης του ρέματος Σαπφούς στο Μαρούσι, που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021-2027». Η δημοπράτηση έχει εκτιμώμενη αξία 19,72 εκατ. ευρώ και μαζί με τον ΦΠΑ αναμένεται να φτάσει στα 24,45 εκατ. ευρώ.

Ως ανάδοχος θα επιλεγεί ο φορέας που θα καταθέσει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης ποιότητας-τιμής, ενώ αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Αττικής. Συνολικά, τα έργα διευθέτησης του ρέματος έχουν προϋπολογισμό 27,06 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και έχουν στόχο την επαναφορά της παροχευτικότητάς του και την εξασφάλιση της αντιπλημμυρικής προστασίας των παρόχθιων περιοχών, από τα όρια των δήμων Αμαρουσίου και Κηφισιάς έως την είσοδο στον αγωγό διέλευσης της Αττικής Οδού.