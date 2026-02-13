Στρατηγικοί εταίροι με στόχο να κάνουν την Αττική πιο ανταγωνιστική, παραγωγική και ανθρώπινη είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Αθήνας και η Περιφέρεια Αττικής. Αυτό αναδείχθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ, παρουσία του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Ο περιφερειάρχης στην ομιλία του υπογράμμισε τη στενή και ουσιαστική συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ, Γιάννη Μπρατάκο και τη διοίκηση του Επιμελητηρίου.

Οπως είπε, το πρόγραμμα «Attiki On», ύψους 120,2 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας, με 1.301 αιτήσεις και 949 εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια, αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει στοχευμένη πολιτική στήριξης των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, ενώ μέσα από τις δράσεις συνεργασίας, έρευνας και καινοτομίας, που επίσης υλοποιούνται με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό του νέου κύκλου συμπράξεων 17 εκατ. ευρώ, αλλά και τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «ATHENS FORWARD» της Περιφέρειας δημιουργείται ένα σύγχρονο πλαίσιο επιχειρηματικής ευφυΐας και τεκμηριωμένης πολιτικής, ενώ η ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας μέσω του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας και η επανενεργοποίηση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ερευνας και Καινοτομίας, συμβάλει καθοριστικά στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος αναλύοντας τους τέσσερις πυλώνες της στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, ανέφερε ότι πρώτος πυλώνας είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης, της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας της Αττικής και πρότεινε τον συντονισμό δυνάμεων για την ταχεία διοχέτευση των πόρων του ΕΣΠΑ, ενώ ειδική μνεία έκανε στην πρόταση του ΕΒΕΑ για το ενιαίο ψηφιακό Παρατηρητήριο Δημοτικών Τελών και Χρεώσεων.

Στον τομέα της καινοτομίας, τον δεύτερο πυλώνα συνεργασίας πρότεινε την αξιοποίηση της δεκαετούς εμπειρίας της Θερμοκοιτίδας του ΕΒΕΑ για τη δημιουργία ενός «καναλιού» σύνδεσης των startups με την επιχειρηματική βάση και τις δημόσιες ανάγκες της Αττικής.

Ο τρίτος πυλώνας αφορά την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία, όπου το ΕΒΕΑ προτείνει τη στοχευμένη συνεργασία των δύο φορέων για την τεχνική υποστήριξη των επιχειρήσεων στην ταχεία ωρίμανση επενδυτικών σχεδίων και αξιοποίηση προγραμμάτων για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και εμπορικών χώρων και πρότεινε την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών για τη διαχείριση αποβλήτων. Τέλος σχετικά με τον τέταρτο πυλώνα, του τουρισμού, πρότεινε τη σύμπραξη για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω του συνεδριακού και επαγγελματικού τουρισμού και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες αποστολές, οργανωμένη παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και B2B συνεργασίες.