Από το ντέρμπι της Κυριακής (8/2) με τον Παναθηναϊκό, ως το Σάββατο στη Λιβαδειά (14/2) και την επόμενη αγωνιστική αποστολή του Ολυμπιακού; Τυπικά έξι βράδια. Πρακτικά μια… αιωνιότητα και μια μέρα στη νέα τάξη πραγμάτων όπως την επιβάλλει το καλεντάρι του football σε ομάδες και ποδοσφαιριστές που δεν παίρνουν ανάσα. Ναι, και σε ποδοσφαιριστές. Και αν κάποιος το θεωρεί υπερβολικό να δημιουργήσει παρονομαστή προσωπικό σε αυτή τη συζήτηση; Φτάνει να ρίξει μια προσεκτική ματιά γύρω από τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Τι λέει το ρεπορτάζ γύρω από τον περίφημο μαροκινό στράικερ; Το προφανές. Οτι η ομάδα τον περιμένει να βρει τον ρυθμό του. Οτι είναι στο σημείο που φαίνεται η κόπωση από το Κόπα Αφρικα που έπαιξε με το Μαρόκο. Και ότι επιτέλους σε μία εβδομάδα δίχως ενδιάμεση υποχρέωση, δίχως ματς για την Ευρώπη, το Κύπελλο, την Εθνική, δίχως χειμερινή προετοιμασία (έκανε και τέτοια τον Δεκέμβρη με το Μαρόκο όταν οι συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό πήραν την εβδομαδιαία άδειά τους) ή κάποιο μικροτραυματισμό που θέλει τη φροντίδα του, θα μπορεί να πάρει μια ανάσα. Να μπει στη ρουτίνα με τις ευεργετικές ιδιότητες για αθλητές αυτού του επιπέδου.

Κάθε 4,3 μέρες

Τι δεν λέει; Πως ο 32χρονος σέντερ φορ από το δεύτερο φετινό παιχνίδι της σεζόν, Βόλος – Ολυμπιακός 0-2 στις 30 Αυγούστου, μέχρι την Κυριακή 8 Φλεβάρη κόντρα στον Παναθηναϊκό έχει 37 ματς με τους Ερυθρόλευκους ή την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Οτι σχεδόν εδώ και έξι μήνες παίζει σε ένα ματς κάθε 4,3 ημέρες στο μοτίβο Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Δίχως σταματημό. Δίχως ανάσα. Εχει συνολικά 38 ματς και 2.625′ συμμετοχής, και από τις 30 Αυγούστου όταν και ξεκίνησε αυτή η διαδικασία – γιατί πριν από τον Βόλο, ο Ολυμπιακός είχε αντιμετωπίσει 23/8 τον Αστέρα, άρα σε μια κανονική εβδομάδα. Μετρά 2.535′ από τον Βόλο και πέρα.

Ούτε διακοπές, ούτε…

Για εκείνον δεν υπάρχουν οι «εθνικές» διακοπές καθώς σε όλες ταξίδεψε στο Μαρόκο, είτε για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου είτε για το Κόπα Αφρικα. Για εκείνον δεν υπήρξε η εορταστική άδεια των Χριστουγέννων μιας και είχε ήδη ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Αφρικα. Για εκείνον δεν υπάρχει ανάσα γενικώς και στον Ολυμπιακό. Κυριακή έπαιξε κόντρα στη Σενεγάλη τον τελικό του Κόπα Αφρικα, Τρίτη βράδυ αντιμετώπισε τη Λεβερκούζεν για το Champions League. Γενικότερα μέχρι να πάρει μια ανάσα την περασμένη εβδομάδα, έχοντας ένα μικροπρόβλημα τραυματισμού και χάνοντας τα ματς με την ΑΕΚ (1/2) και τον Αστέρα Τρίπολης (4/2), ο Ελ Κααμπί ήταν διαθέσιμος και δεν αγωνίστηκε μόλις σε δύο αναμετρήσεις από τις 30 Αυγούστου και πέρα.

Από τα τέλη Νοέμβρη

Μια με τον Ολυμπιακό, 29/10 κόντρα στον Βόλο για το Κύπελλο, ανάμεσα στα ματς με ΑΕΚ (26/10) και Αρη (1/11) για το πρωτάθλημα. Και μια με το Μαρόκο όταν χρησιμοποιήθηκε στο φιλικό με τη Μοζαμβίκη (14/11) αλλά όχι σε αυτό με την Ουγκάντα (18/11) όπου έμεινε στον πάγκο. Και όταν φορτώνεσαι με τόσο πολλά ματς είναι λογική η κούραση. Είναι λογική και μια άλλη παράμετρος που αξίζει κάποιος να παρατηρήσει. Ο Ελ Κααμπί έχει να παίξει σε ματς από την αρχή ως το τέλος του, και στα 90 λεπτά, από τις 9 Δεκέμβρη και την αναμέτρηση στην Αστάνα με την Καϊράτ. Ενώ από τότε που επέστρεψε από το Κόπα Αφρικα με τον Ολυμπιακό έχει 17′, 64′, 72′, 64′. Δύο συνεχόμενα 90λεπτα με τους Ερυθρόλευκους έπαιξε με Ρεάλ και Παναιτωλικό στα τέλη Νοέμβρη! Είπαμε, όλα έχουν μια εξήγηση.

Ο επόμενος κύκλος

Και με τη σειρά τους όμως όλα προσδοκούν και μια λύση. Θεωρητικά αυτή η εβδομάδα είναι για όλους στον Ολυμπιακό μια μεγάλη ανάσα έπειτα από τα πέντε συνεχόμενα ματς που ακολουθούν σε 16 βράδια: Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/2 εντός), Παναιτωλικός (21/2 εντός), Μπάγερ Λεβερκούζεν (24/2 εκτός), Πανσερραϊκός (1/3 εκτός) λέει το καλεντάρι. Θα είναι ανάσα όμως και στο πιο μεγάλο όπλο των Ερυθρολεύκων στο χορτάρι. Τον Ελ Κααμπί που από τότε που επέστρεψε σκόραρε μόνο στο 1-0 με αντίπαλο τον Βόλο. Εχει 16 γκολ και 2 ασίστ ο Μαροκινός φέτος σε 26 ματς με την ομάδα του. Ο Ελ Κααμπί πριν από το Κόπα Αφρικα όμως και ο Ελ Κααμπί μετά, έχουν εντελώς διαφορετικές συνήθειες με θέα στα αντίπαλα δίχτυα. Εννοείται πως αυτό είναι πολλές φορές το τίμημα για ποδοσφαιριστές αυτού του επιπέδου. Ο Ολυμπιακός απολαμβάνει το προνόμιο του πιο αποτελεσματικού σέντερ φορ του τα τελευταία 2½ χρόνια. Την ίδια στιγμή όμως σχηματίζεται προφανώς και μια σχέση εξάρτησης. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.