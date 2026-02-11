Ολο το ενδιαφέρον της τελευταίας προπόνησης ενόψει του δεύτερου ημιτελικού με τον Παναθηναϊκό είχε στραφεί στον Σουαλιό Μεϊτέ. Η απουσία του από το δελτίο Τύπου της προπόνησης ήταν το αισιόδοξο μήνυμα ενόψει της αποψινής αναμέτρησης. Σε αυτό έγινε αναφορά μόνο στους Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι τέθηκαν εκτός, καθώς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο Μεϊτέ προπονήθηκε χθες και αυτή ήταν η πρώτη του προπόνηση μετά το περασμένο Σάββατο, όταν και αισθάνθηκε ενοχλήσεις και τέθηκε εκτός από το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με αντίπαλο τον Αρη. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, πάντως, έχει καταστρώσει δύο πλάνα για την ενδεκάδα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Και αυτό διότι θα περιμένει να πάρει το τελικό ΟΚ από τον Μεϊτέ και απόψε το απόγευμα.

Ο ρουμάνος τεχνικός στηρίζει πολλά στον γάλλο μέσο, ειδικά από τη στιγμή που ακολουθεί και ένα ακόμη ντέρμπι, αυτό με την ΑΕΚ. Το πλέον πιθανό σενάριο θέλει τον Μεϊτέ να βρίσκεται στην αρχική ενδεκάδα, με παρτενέρ τον Ζαφείρη. Πίσω τους, θα αλλάξουν οι τρεις από τους πέντε ποδοσφαιριστές σε σχέση με την αναμέτρηση με τον Αρη. Ο Τσιφτσής επιστρέφει κάτω από τα δοκάρια, όπως και οι Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης στο κέντρο της άμυνας, με τους Κένι και Μπάμπα να διατηρούν τη θέση τους στα δύο άκρα. Στη μεσοεπιθετική γραμμή αναμένεται να βρεθούν οι Ζίβκοβιτς, Πέλκας και Τάισον και στην κορυφή της επίθεσης ο Μύθου.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να υπερασπιστεί τη νίκη του με 1-0 πριν από τη μία εβδομάδα στο «Απ. Νικολαΐδης» και να επιστρέψει σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας έπειτα από τρία χρόνια. Ο Δικέφαλος, που μέτρησε έξι παρουσίες σε τελικούς από το 2017 έως το 2023 (με τέσσερις κατακτήσεις), είχε αποκλειστεί από τον Παναθηναϊκό στους ημιτελικούς του 2024. Η Τούμπα αναμένεται να είναι κατάμεστη, ενώ ο τελικός έχει οριστεί να διεξαχθεί στις 25 Απριλίου, πέντε μέρες μετά τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του Δικεφάλου.

Ο Τέιλορ αποθέωσε «Ντέλια»

Συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε σε συμπατριώτες του ο Γκρεγκ Τέιλορ και, μεταξύ άλλων, αποθέωσε τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τονίζοντας πως δεν έχει δει ξανά αντίστοιχο ποδοσφαιριστή. Ο δημοσιογράφος τού ζήτησε να προτείνει έναν «must see» παίκτη και ο Τέιλορ ενθουσιάστηκε.

«Είναι απίστευτος, είναι απίστευτος», αναφώνησε ο σκωτσέζος μπακ και συνέχισε λέγοντας: «Δεν μπορώ καν να τον εξηγήσω. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιον παίκτη. Δεν φοβάται τίποτα. Εχει το δικό του στυλ, που φαίνεται να μην τον νοιάζει τίποτα. Δεν μοιάζει με κανέναν παίκτη που έχω δει μέχρι τώρα. Είναι τρομακτικός!».

Επίσης, ο Τέιλορ αναφέρθηκε και στην αποβολή του Κωνσταντέλια στο παιχνίδι με τη Λυών, χαρακτηρίζοντάς την ξεκάθαρα άδικη. Σύμφωνα με τον αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ, η συγκεκριμένη απόφαση δεν αντικατόπτριζε ούτε την πρόθεση ούτε τον τρόπο παιχνιδιού του έλληνα διεθνή, ο οποίος αγωνίζεται πάντα με πάθος, αλλά χωρίς δόλο.

Εκτενές αφιέρωμα στις δύο κινήσεις του ΠΑΟΚ για παίκτες της Κρουζ Αζούλ έκανε η εφημερίδα «Milenio». Στο δημοσίευμά της τονίζεται πως ο Χόρχε Σάντσες μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη έναντι τριών εκατομμυρίων δολαρίων. Το ίδιο ρεπορτάζ συνδέει άμεσα την υπόθεση Σάντσες με το μέλλον του Γιώργου Γιακουμάκη, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ ως δανεικός. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, ο Δικέφαλος έχει καταβάλει 2,1 εκατ. δολάρια για τον δανεισμό του έλληνα φορ, ενώ στο συμβόλαιό του προβλέπεται οψιόν αγοράς ύψους 5 εκατ. δολαρίων για το καλοκαίρι. Αν αυτό το ποσό πληρωθεί, ο ΠΑΟΚ θα έχει δώσει σε έναν χρόνο 10 εκατ. δολάρια στους Μεξικανούς.

Τα σχέδια των Μεξικανών ίσως μείνουν στα χαρτιά, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ο Δικέφαλος δεν θα κινηθεί για την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη το προσεχές καλοκαίρι. Ο κρητικός επιθετικός θέλει να παραμείνει στη Θεσσαλονίκη και έχει κερδίσει τους πάντες με τις αγωνιστικές του επιδόσεις και τα 14 γκολ που έχει πετύχει έως τώρα. Στόχος των Ασπρόμαυρων είναι να συζητήσουν με την Κρουζ Αζούλ για να ρίξουν το ποσό της ρήτρας και δεν είναι λίγοι εκείνοι που θεωρούν πως οι Μεξικανοί είναι διατεθειμένοι να το κάνουν μετά την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες.