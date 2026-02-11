Ο καιρός, η γκρίζα ατμόσφαιρα, το μελαγχολικό σκηνικό που επικρατεί (με κάποια μικρά «διαλείμματα» με ήλιο) έρχεται σε αντίθεση με τα κόκκινα, χρυσαφένια, μοβ, πορτοκαλί, τα στρας και τις σατέν κορδέλες της Αποκριάς.

Τα καρναβάλια σε ολόκληρο τον κόσμο είναι σε πλήρη εξέλιξη, με αυτό της Αθήνας να είναι πιο μεγάλο και εντυπωσιακό αυτή τη χρονιά, ενώ το κλασικό της Πάτρας κλέβει πάντα τις εντυπώσεις. Η Βραζιλία, η μακρινή αυτή χώρα των ακραίων αντιθέσεων με τους αισιόδοξους όμως ανθρώπους, υποδέχεται στο Ρίο ντε Ζανέιρο «ορδές» τουριστών.

Το ωραιότερο όμως καρναβάλι της γης, αυτό που θυμίζει παραμύθι, είναι της Βενετίας. Πρίγκιπες, δόγηδες, βαρόνοι, χρυσοκέντητες μάσκες και πανέμορφες στολές στα δρομάκια, τις γέφυρες, τα κανάλια με τις γόνδολες που «κυλάνε» στο νερό.

Κορίτσια με ταφταδένια φορέματα, χρυσά γοβάκια, χρυσοποίκιλτες μάσκες με πούλιες και φτερά, ιλιγγιώδη ντεκολτέ και «sexy ανοίγματα» μέσα από τα βαριά υφάσματα.

Πανέμορφες, αλλά καμία δεν μπορεί να φτάσει τη γοητεία της Μάργκο Ρόμπι. Μία από τις ωραιότερες σταρ της εποχής μας, όταν κάνει εμφανίσεις για τη νέα της ταινία (στα πλαίσια του promotion) «Ανεμοδαρμένα ύψη» (βασισμένη στο κλασικό μυθιστόρημα), κάνει τα πλήθη να παραληρούν!

Θεαματικά βραδινά outfits και πανάκριβα κοσμήματα για την ιδιαιτέρως ακριβοπληρωμένη σταρ. Η προβολή της ταινίας πραγματοποιήθηκε και στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στα Village Cinemas μέσα στο Mall Athens, με πολύ κόσμο να δίνει το «παρών».

Η βραβευμένη σκηνοθέτρια Εμεραλντ Φένελ μετέφερε στην οθόνη την παθιασμένη και ταραχώδη ιστορία αγάπης της Εμιλι Μπροντέ με φόντο το επιβλητικό τοπίο του Γιορκσάιρ και συμπρωταγωνιστή της Ρόμπι τον ανερχόμενο Τζέικομπ Ελόρντι.