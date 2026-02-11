Στις 19 Φεβρουαρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη λήψη πιστοποιητικού από τους οφειλέτες δανείων σε ελβετικό φράγκο (CHF). Ωστόσο, ο πραγματικός αντίκτυπος της ρύθμισης αναμένεται να είναι περιορισμένος. Κι αυτό, γιατί από τα περίπου 57.000 δάνεια που δόθηκαν σε CHF την περίοδο 2006-2009, περίπου 19.000 έχουν ήδη αποπληρωθεί. Από τα εναπομείναντα 38.000 δάνεια, τα 20.625 και με συνολικό υπόλοιπο περίπου 2,5 δισ. CHF είναι στους ισολογισμούς των τραπεζών, ενώ ακόμα 17.442 δάνεια με υπόλοιπο 3 δισ. CHF είναι στα χέρια των servicers.

Τα δάνεια που έχουν περάσει στους servicers είναι στην πλειονότητά τους «κοκκινισμένα» και επομένως οι εν λόγω δανειολήπτες μπορούν ήδη να καταφύγουν στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Ως εκ τούτου, λίγοι εξ αυτών αναμένεται να χρησιμοποιήσουν τη ρύθμιση που προτείνει η κυβέρνηση, η οποία δίνει «κούρεμα» από 15% έως 50%, ανάλογα με τα εισοδήματα και την περιουσία του δανειολήπτη και σταθερό χαμηλό επιτόκιο από 2,3% έως 2,9%.

Επομένως, χρήση της ρύθμισης είναι πιθανότερο να κάνουν οι περίπου 21.000 δανειολήπτες που εξυπηρετούν ακόμα τα δάνειά τους προς τις τράπεζες.

Εξάλλου, από αυτούς, δεν είναι λίγοι οι δανειολήπτες που έχουν προσφύγει στη δικαιοσύνη, είτε ατομικά είτε με συλλογικές αγωγές κατά των τραπεζών. Η στάση των διαφόρων ενώσεων δανειοληπτών σε ελβετικό φράγκο συνεχίζει να είναι αρνητική απέναντι στο ενδεχόμενο ρύθμισης των οφειλών τους.

Οπως λέει στα «ΝΕΑ» η πρόεδρος του Συλλόγου Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου (ΣΥΔΑΝΕΦ) Δέσποινα Σονιάδου, «οι δανειολήπτες, και όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου, είναι εκνευρισμένοι με τη ρύθμιση, θεωρούν ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει».

Το επιπλέον πλήγμα

Η πρόεδρος του συλλόγου παραπέμπει στην οικονομοτεχνική μελέτη που είχε παρουσιάσει για το επιπλέον πλήγμα που δέχθηκαν οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου έναντι δανειοληπτών που πήραν στεγαστικό δάνειο σε ευρώ.

Οπως επισημαίνει η μελέτη, οι δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο έχουν επιβαρυνθεί κατά περίπου 33.000 ευρώ επιπλέον σε σχέση με έναν δανειολήπτη σε ευρώ που πήρε στεγαστικό δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου ποσού 100.000 ευρώ την ίδια περίοδο και με ίδια διάρκεια 20 ετών: 172.343,59 ευρώ έναντι 139.359,50 ευρώ. Για δάνεια ύψους 200.000 ευρώ, η διαφορά υπολογίζεται γύρω στα 66.000 ευρώ.

Οπως επισημαίνει η Δέσποινα Σονιάδου, οι δανειολήπτες ελβετικού φράγκου δεν είχαν λάβει την απαραίτητη προσυμβατική ενημέρωση πριν απ’ την εκταμίευση του δανείου, καθώς δεν υπήρχαν συγκεκριμένα αριθμητικά παραδείγματα σε διαφορετικά σενάρια αλλαγής της ισοτιμίας ευρώ/CHF.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν κατατεθεί τα τελευταία χρόνια συλλογικές αγωγές από τους δανειολήπτες κατά κάθε μίας εκ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Eurobank, Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική). Η πρώτη εξ αυτών έχει εκδικαστεί από τον Αρειο Πάγο υπέρ της τράπεζας, όμως οι υπόλοιπες υποθέσεις θα κριθούν ξεχωριστά.

Πάντως, πηγές του ΥΠΕΘΟ αναφέρουν ότι «υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς δανειοληπτών παρά τις επίσημες τοποθετήσεις των σωματείων που υπάρχουν», χωρίς ωστόσο να βάζουν έναν συγκεκριμένο στόχο σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ρυθμίσεων.