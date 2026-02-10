Οι ιαπωνικές μετοχές κατέγραψαν ισχυρό άλμα στην αρχή της εβδομάδας, με τους δείκτες Nikkei 225 και τον TOPIX να ενισχύονται κατά 4,3% και 2,3% αντίστοιχα το πρωί της Δευτέρας, μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη της κυβερνητικής συμμαχίας της πρωθυπουργού Σανάε Τακαΐτσι, που εξασφάλισε ιστορικά ισχυρή πλειοψηφία.

Η κυβέρνηση αποκτά πλέον πρωτοφανή πολιτική ευχέρεια για την άσκηση πολιτικής, με δύο χρόνια έως τις επόμενες εκλογές για την Ανω Βουλή και τέσσερα χρόνια έως τις επόμενες βουλευτικές εκλογές.

Σε αντίθεση με την εκρηκτική άνοδο των μετοχών, οι αποδόσεις των 30ετών ιαπωνικών κρατικών ομολόγων (JGB) αυξήθηκαν πρόσκαιρα στο 3,62% πριν υποχωρήσουν ξανά στα προεκλογικά επίπεδα, ενώ το γιεν υποχώρησε σε χαμηλό δύο εβδομάδων, κοντά στα 157,72 ανά δολάριο, πριν σταθεροποιηθεί. Το εύρος της νίκης προσφέρει στην Τακαΐτσι ισχυρή πολιτική εντολή για την προώθηση της οικονομικής της ατζέντας, που περιλαμβάνει φορολογικές ελαφρύνσεις και δημοσιονομική επέκταση, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει τον δρόμο και για συνταγματικές αλλαγές.

Θεωρούμε ότι πρόκειται για το πιο θετικό εκλογικό αποτέλεσμα για τις αγορές, σηματοδοτώντας την πλήρη επανενεργοποίηση του λεγόμενου «Takaichi trade». Πλέον, οι αγορές θα στρέψουν την προσοχή τους στο πώς η νέα κυβέρνηση θα ισορροπήσει ανάμεσα στην ενεργητική δημοσιονομική πολιτική και την ανάγκη για πειθαρχία.

Πιστεύουμε ότι το ράλι θα συνεχιστεί. Η ανάπτυξη των κερδών και η δυναμική των μεταρρυθμίσεων παραμένουν ισχυρές. Οι ιαπωνικές μετοχές στηρίζονται σε υγιή θεμελιώδη μεγέθη. Η δυναμική των εταιρικών κερδών είναι ισχυρή, ενώ η μετάβαση σε «καλό» πληθωρισμό, καθώς οι πραγματικοί μισθοί ανακάμπτουν, αποτελεί καθοριστική αλλαγή. Η αύξηση των κερδών αναμένεται να επιταχυνθεί από 4% το 2025 σε 10% το 2026. Οι αποτιμήσεις έχουν μεν αυξηθεί, όμως εκτιμούμε ότι η άνοδος της απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (ROE) δικαιολογεί υψηλότερο πολλαπλασιαστή αγοράς. Παράλληλα, η εξάλειψη της αρνητικής επίδρασης των δασμών στα κέρδη αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εταιρική κερδοφορία μέσα στο επόμενο έτος.

Η ισχυρή πλειοψηφία αναμένεται να πυροδοτήσει νέες εισροές ξένων κεφαλαίων. Ιστορικά, ισχυρές πολιτικές εντολές στην Ιαπωνία έχουν προσελκύσει διεθνή επενδυτικά κεφάλαια. Οι ξένοι επενδυτές έχουν μετατραπεί σε καθαρούς αγοραστές από τότε που η Τακαΐτσι ανέλαβε την ηγεσία του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος, ωστόσο η συνολική τους έκθεση παραμένει ουδέτερη, αφήνοντας περιθώρια για περαιτέρω εισροές. Στις 100 ημέρες ύστερα από μεγάλες εκλογικές νίκες κυβερνώντων κομμάτων (Κοϊζούμι το 2005, Αμπε το 2012 και το 2014), ο TOPIX κατέγραψε κατά μέσο όρο κέρδη κοντά στο 20%. Εκτιμούμε ότι μια σταθερή κυβέρνηση με μεταρρυθμιστικό προσανατολισμό θα αποτελέσει πόλο έλξης για τους διεθνείς επενδυτές.

Οι εκλογές αποτελούν μόνο την αρχή, με πολλούς καταλύτες μπροστά. Η ισχυρή εντολή της Τακαΐτσι αναμένεται να ενισχύσει την εμπιστοσύνη στην πορεία των μεταρρυθμίσεων στην Ιαπωνία, με συγκεκριμένα βήματα στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης να αναμένονται τον Ιούνιο. Οι μεταρρυθμίσεις του TOPIX τον ερχόμενο Οκτώβριο θα αναδιαμορφώσουν τη σύνθεση και τη στάθμιση του δείκτη, ευνοώντας εταιρείες με μεγαλύτερη ελεύθερη διασπορά και καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση, ενισχύοντας τη ρευστότητα, την αποδοτικότητα κεφαλαίων και τη διεθνή ελκυστικότητα της αγοράς.

O Mark Haefele είναι επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management