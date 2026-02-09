Με όρους πολιτικής επικοινωνίας η Μαρία Καρυστιανού γράφει μία τέλεια ιστορία αποδόμησης. Αναπόφευκτο. Στο περιβάλλον της συνωστίζονται άνθρωποι που μπορεί να διατηρούν ένα διακριτό στίγμα στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης, πλην όμως δεν θεωρούνται επαρκείς για να σταθούν στα μαρμαρένια αλώνια της κεντρικής πολιτικής.

Ορισμένοι εξ αυτών δε, βρίσκουν στο πρόσωπο της Καρυστιανού την ευκαιρία να προβάλουν προσωπικές θέσεις και εμμονές για τις οποίες δεν κατάφεραν ποτέ να βρουν ανταπόκριση. Η ίδια η Καρυστιανού, όπως μου λένε, εμπιστεύεται πρόσωπα και όχι θέσεις.

Εκεί αποδίδεται η ασυνάρτητη ανάρτησή της για τα ελληνοτουρκικά που απηχεί απόψεις θεσσαλονικιού παράγοντα του δημοσίου λόγου με σκληρές «πατριωτικές»θέσεις. Κάπως έτσι η κυρία Καρυστιανού βρέθηκε να καταγγέλλει και τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η ίδια δεν έχει ιδέα. Το χειρότερο είναι άλλο. Η ίδια αγκαλιάστηκε από την Αριστερά και έγινε αντιπαθής σε ένα κομμάτι της Δεξιάς. Τώρα χάνει τους αριστερούς και πρέπει να κερδίσει τους δεξιούς. Μπέρδεμα…

