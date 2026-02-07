Σε ταραχώδεις καιρούς είναι αδύνατο τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα να παραμείνουν στη γυάλα της ουτοπίας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για το 60ό Super Bowl που θα διεξαχθεί ξημερώματα Δευτέρας σε μια γωνιά του παραθαλάσσιου μετώπου του Σαν Φρανσίσκο, στο στάδιο Levi’s στη Σάντα Κλάρα το οποίο οι συντηρητικοί το αποκαλούν «Woke Bowl». Τι κι αν θα είναι απόντες αυτή τη φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τράβις Κέλσι και η Τέιλορ Σουίφτ. Ο μεγάλος τελικός του αμερικανικού φούτμπολ ανάμεσα στους Πατριώτες του Νιου Ινγκλαντ και τα Σιχόκς του Σιάτλ θα αποτελέσει ένα ασυνήθιστο μείγμα αθλητισμού, ψυχαγωγίας, πολιτικής και διαμαρτυρίας και έρχεται σε μια κρίσιμη και ευαίσθητη περίοδο για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ηδη η λίγκα του φούτμπολ, το NFL, δέχεται πιέσεις ενόψει του αγώνα για να λάβει πιο σαφή θέση ενάντια στην επιθετική επιβολή της μετανάστευσης από την κυβέρνηση Τραμπ. Η φιλελεύθερη ομάδα MoveOn συγκέντρωσε χιλιάδες υπογραφές σε μια αναφορά που καλεί το πρωτάθλημα να καταγγείλει την πιθανή παρουσία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων, το γνωστό ICE, στο Super Bowl.

Λάδι στην ήδη φουντωμένη φωτιά ρίχνει η παρουσία του ισπανόφωνου Bad Bunny ο οποίος θα εμφανιστεί στο ημίχρονο. Ο πορτορικανός καλλιτέχνης έχει επικρίνει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για τα πάντα, από την αντίδρασή του στον τυφώνα στην πατρίδα του, μέχρι τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους μετανάστες. Την περασμένη Κυριακή επέκρινε τον ICE κατά τη βράβευσή του στα βραβεία Grammy.

«Aπαίσια επιλογή».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι δεν σκοπεύει να παραστεί στο φετινό παιχνίδι, σε αντίθεση με πέρυσι, και έχει χλευάσει τον Bad Bunny ως «απαίσια επιλογή». Μια εξέχουσα συντηρητική ομάδα σχεδιάζει να διοργανώσει μια εναλλακτική παράσταση που ελπίζει ότι θα κλέψει την προσοχή από το κύριο γεγονός.

Το Super Bowl είναι ένα από τα λίγα εναπομείναντα πολιτιστικά σημεία αναφοράς που παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι σε πραγματικό χρόνο και το καλλιτεχνικό δρώμενο στο ημίχρονο δεν είναι ξένο προς τις αντιπαραθέσεις.

«Το Super Bowl υποτίθεται ότι είναι μια απόδραση, σωστά; Υποτίθεται ότι πρέπει να πάμε εκεί για να μη χρειάζεται να μιλάμε για τα σοβαρά πράγματα αυτής της χώρας», δήλωσε ο Τίκι Μπάρμπερ, πρώην παίκτης των Νιου Γιορκ Τζάιαντς που έπαιξε στο Super Bowl το 2001 και έκτοτε έχει παρακολουθήσει αρκετά ως σχολιαστής. «Ελπίζω να μην αποκεντρωθεί, γιατί αν συμβεί αυτό, τότε νομίζω ότι πραγματικά χάνουμε την επαφή με το τι είναι σημαντικό στην κοινωνία μας».

Ο 31χρονος Bad Bunny, γεννημένος στο Πουέρτο Ρίκο ως Benito Antonio Martínez Ocasio, έχει αναδείξει τη λατινοαμερικανική μουσική στο mainstream και έχει αποκτήσει παγκόσμια φήμη με τραγούδια σχεδόν εξ ολοκλήρου στα ισπανικά – κάτι που ενοχλεί πολλούς από τους συντηρητικούς επικριτές του.

Οσοι τον παρακολουθούν στενά αμφιβάλλουν πως θα παραμείνει μόνο στο καλλιτεχνικό πλαίσιο της εμφάνισής του.

Το NFL, το οποίο εργάζεται για να επεκτείνει την απήχησή του σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Λατινικής Αμερικής, δήλωσε ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να αφαιρέσει τον Bad Bunny από το Super Bowl, ακόμη και μετά τις επικρίσεις του Τραμπ και ορισμένων υποστηρικτών του.

Περίπου οι μισοί Αμερικανοί ενέκριναν την παρουσία του Bad Bunny στο ημίχρονο, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac τον Οκτώβριο. Ωστόσο, υπήρχαν σημαντικά κενά, με περίπου τα τρία τέταρτα των Δημοκρατικών να υποστηρίζουν την επιλογή σε σύγκριση με μόλις το 16% των Ρεπουμπλικανών.

Ο γερουσιαστής Τόμι Τάμπερβιλ της Αλαμπάμα, πρώην προπονητής ποδοσφαίρου στο Πανεπιστήμιο Ομπερν, ο οποίος τώρα είναι υποψήφιος για κυβερνήτης, χλεύασε το «Woke Bowl» στο Newsmax την περασμένη εβδομάδα και είπε ότι θα παρακολουθήσει μια εναλλακτική εκδήλωση που θα διοργανωθεί από το Turning Point USA.

Ο ICE δεν αναμένεται να είναι μεταξύ των περισσότερων από δώδεκα υπηρεσιών που σχετίζονται με το DHS και παρέχουν ασφάλεια στον αγώνα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Διαφημίσεις

Εκτός από το αθλητικό και πολιτικό σκέλος του 60ου Super Bowl, υπάρχει φυσικά και το οικονομικό. Δηλαδή οι διαφημίσεις. Τα 30 δευτερόλεπτα στον τηλεοπτικό αέρα πωλούνται φέτος έναντι 8 εκατ. δολαρίων έναντι 7 στα προηγούμενα τρία χρόνια, ενώ υπάρχουν και κάποια «πακέτα» που πουλήθηκαν στα 10 εκατ. δολάρια. Παρά την ταυτόχρονη διεξαγωγή των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έχει καλυφθεί ήδη όλος ο τηλεοπτικός χρόνος. Οι παίκτες της νικητήριας ομάδας θα λάβουν από 178.000 δολάρια και οι φιναλίστ από 103.000 δολάρια.

Τον αγώνα αναμένεται να παρακολουθήσουν 130 εκατ. Αμερικανοί. Φυσικά θα καταναλωθούν πάνω από 1,25 δισ. (!) φτερούγες κοτόπουλου, 12-14 εκατ. πίτσες, σνακ, μπίρες, 14.500 τόνοι πατάτες και 3.629 τόνοι γουακαμόλε.