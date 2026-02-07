Το πρόσφατο τραγικό ναυάγιο της Χίου, με θύματα μετανάστες που μέσα στο σκοτάδι επιχειρούσαν να παραβιάσουν τα ελληνικά σύνορα στη θάλασσα, άνοιξε και πάλι την παράδοξη συμπεριφορά που κυριαρχεί στη δημόσια ζωή της χώρας. Δίχως γνώση των πραγματικών περιστατικών και αδιαφορώντας για την ουσία του συνεχιζόμενου προβλήματος, της ροής δηλαδή παράνομων μουσουλμάνων μεταναστών στην Ελλάδα, φωνές ακούσθηκαν – και εδώ και στο εξωτερικό – ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς και στη συμπεριφορά του Λιμενικού Σώματος!

Το θεμελιώδες ζήτημα είναι πώς γίνεται να προσπαθούν να περάσουν παράνομα στην Ελλάδα άνδρες, γυναίκες και ανήλικοι από το Αφγανιστάν, παίζοντας το κρυφτούλι με τις λιμενικές Αρχές του τόπου. Και στην προσπάθεια αυτή να θέτουν σε κίνδυνο και τις ζωές τις δικές τους (κανείς δεν φορούσε σωσίβιο) αλλά και των ανδρών του Λιμενικού. Ποιος καταρχάς ενθαρρύνει και χρηματοδοτεί αυτές τις μετακινήσεις;

Ποιες μητέρες αφήνουν τα ανήλικα παιδιά τους να εμπλακούν σε τέτοιες περιπέτειες; Πώς γίνεται τόσοι άνθρωποι από το Αφγανιστάν να περνούν τα σύνορα τόσων χωρών (τουλάχιστον τεσσάρων!) και να διασχίζουν τα εδάφη τους, που συνήθως μαστίζονται από συγκρούσεις και εμφυλίους πολέμους, για να περάσουν μια άγρια θάλασσα χωρίς ασφάλεια και σιγουριά;

Σίγουρα δεν είναι ζήτημα ασφάλειας. Μόνο οι σιίτες βρίσκονται σε κίνδυνο στο Αφγανιστάν (Χαζάρας). Ολοι οι άλλοι είναι Παστούν και δεν κινδυνεύουν από τους Ταλιμπάν. Εξάλλου, και οι Χαζάρας μόλις περάσουν στο γειτονικό Ιράν, όπου βρίσκονται σιίτες, είναι απόλυτα ασφαλείς. Γιατί λοιπόν συνεχίζουν να ταξιδεύουν, διακινδυνεύοντας, προς τη Δύση με άγνωστη προοπτική; Ακόμα και στην Τουρκία είναι ασφαλείς. Κι αφού φθάνουν εκεί, γιατί δεν πηγαίνουν σε κάποιο δυτικό προξενείο ώστε νόμιμα και με ασφάλεια – αν είναι πράγματι πρόσφυγες – να εξασφαλίσουν τη μετακίνησή τους στην Ευρώπη;

Προτιμούν όμως την παραβίαση συνόρων και την παρανομία. Δεν είναι λοιπόν θύματα αλλά οιονεί εγκληματίες. Με σκοτεινά και παράδοξα κίνητρα. Που αν δεν διευκρινισθούν δεν απαλλάσσονται σχετικών ευθυνών και όσοι τους υποστηρίζουν και εμμέσως καταλογίζουν ευθύνες στις λιμενικές Αρχές.

Οποιος έχει διαβάσει εδάφια του Κορανίου σχετικά με τη μετακίνηση («μετανάστευση») των πιστών καταλαβαίνει περίπου τι γίνεται. Οι άλλοι είναι ανειλικρινείς, αφελείς και εκτός πραγματικότητας.