Πριν από λίγες εβδομάδες ο Παναθηναϊκός έδωσε αγώνα στο Περιστέρι. Με τον Ατρόμητο είδαμε βασικό τον Μπόκο. Σε ματς Ευρώπης κόντρα στη Ρόμα, πρωτοάκουσε το ευρύ κοινό ονόματα ποδοσφαιριστών όπως Σκαρλατίδης και Τερζής – ο Κάτρης απλά επέστρεψε. Σύμφωνοι, η ανάγκη το έφερε έτσι γιατί δεν υπήρχαν άλλοι διαθέσιμοι. Ολοι αυτοί, όμως, πήραν χρόνο συμμετοχής από τον Μπενίτεθ αλλά ακόμη να τους δούμε ξανά, γιατί προφανώς δεν αχνοφαίνεται κάποιο σαφές πλάνο αλλά κινήσεις που μοιάζουν με πυροτεχνήματα εντυπωσιασμού στη λογική να αγωνίζονται και οι πιτσιρικάδες. Ετσι, χωρίς πρόγραμμα για την αξιοποίησή τους, μολονότι προχθές στο Κύπελλο θα μπορούσαν να εμφανιστούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν για τους νέους σε ηλικία ποδοσφαιριστές. Οι αλλαγές των συστημάτων και αυτών που μπαίνουν στην ενδεκάδα, μοιάζει ως κάτι που σαγηνεύει τους ισπανούς προπονητής που δεν θέλουν να έχουν μικρό ρόστερ. Μάλλον, όμως, ο Μπενίτεθ το παρακάνει, έχει άγνοια κινδύνου και ενώ επιχειρεί να φτιάξει τα κακώς κείμενα, δημιουργεί καθημερινά νέα ερωτήματα για το πώς θα συμβεί αυτό και ίσως και να «χάνει» ποδοσφαιριστές.

Αντίθετα με τον Λουτσέσκου, που παρά τα όσα λέγονται κατά καιρούς ή τα λάθη που αλίμονο αν δεν έκανε, κουμαντάρει καλύτερα το σκάφος του ΠΑΟΚ. Εχουν οι επιλογές του μια λογική, μια συνέχεια και λειτουργεί ο ρουμάνος κόουτς χωρίς καθόλου πίεση, πράγμα που τον βοηθά γιατί το μυαλό του είναι «καθαρό». Λείπει ο Κωνσταντέλιας; Μέσα ο Πέλκας. Πάει καλά ο Τσιφτσής; Κερδίζει τη θέση του βασικού «άσου». Ξεχώρισε ο Μύθου στο Νέο Φάληρο; Και πάλι ο προπονητής τον εμπιστεύεται στη Λεωφόρο σε κυπελλική αναμέτρηση. Αυτό με ποδοσφαιρικούς όρους ονομάζεται «συνέπεια». Υπάρχει ιεραρχία. Ρόλοι σαφείς. Ο ένας παίζει για τον άλλο και βέβαια οι πάντες έχουν τον Ζίφκοβιτς να τους οδηγεί με τις εμπνεύσεις του γιατί ο συγκεκριμένος χαφ είναι «το άλφα και το ωμέγα» στον τρόπο που εφαρμόζονται στο χορτάρι οι ιδέες του Λουτσέσκου. Οταν βέβαια λείπει από την εξίσωση ο σημαντικός κρίκος με τον κωδικό Κωνσταντέλιας.

Κάπως έτσι, ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά σε δίνη προβληματισμών. Οχι πως βγήκε ποτέ από εκεί… Το δε ντέρμπι με τον Ολυμπιακό έρχεται σε μια κρίσιμη καμπή. Οσο για τον ΠΑΟΚ, με τέτοια φόρμα που διανύει, έχει τη δυνατότητα να βγάζει συνεχώς πρωταγωνιστές και να αποθεώνεται το ομαδικό παιχνίδι του. Και βέβαια και ο Δικέφαλος έχει ενώπιόν του το τετ-α-τετ με τον Αρη, εξ ορισμού απαιτητικό ραντεβού.