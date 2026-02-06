Αρης – ΠΑΟΚ… πράξη 3η. Το «κλάσικο» της Θεσσαλονίκης επιστρέφει για τρίτη φορά – και τελευταία κατά τα φαινόμενα – με τους βίους των δύο ομάδων να είναι διαφορετικοί αλλά τα κίνητρα εξίσου ισχυρά.

Πάντα τα κέρδη σε αυτό το ντέρμπι είναι αρκετά. Πόσο μάλλον για έναν Αρη που αναζητεί βαθμούς και ψυχολογία ώστε να συνεχίσει με ρεαλιστικές ελπίδες στο… κυνήγι της 5ης θέσης.

Οι Κιτρινόμαυροι θέλουν να δώσουν συνέχεια στο «διπλό» μέσα στο Αγρίνιο και να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο στην 5άδα, εφόσον ο Παναθηναϊκός απωλέσει βαθμούς στο δικό του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Προφανώς στο… τραπέζι υπάρχει και το γόητρο της νίκης. Ο Αρης το έχει ανάγκη ως οργανισμός για να μετριάσει λίγο παραπάνω το φετινό τεταμένο κλίμα. Και μία νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ θα βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, όπως και να αποφύγει όσα μπορεί να συνοδεύσουν μία ενδεχόμενη ήττα.

Για να φτάσει, όμως, ο Αρης σε όλα τα παραπάνω, πρέπει να κάνει κάτι που δεν έχει πετύχει άλλη φορά φέτος. Και αυτό είναι… να κερδίσει ένα ντέρμπι!

Οκτώ μεγάλα ματς έχουν δώσει φέτος οι Κιτρινόμαυροι. Εξι για το πρωτάθλημα και άλλα δύο για το Κύπελλο, αγνοώντας τη νίκη σε όλα! Το σύνολο του Μανόλο Χιμένεθ έχει βγάλει χαρακτήρα και ανταγωνιστική παρουσία σχεδόν σε όλα τα φετινά ντέρμπι, αδυνατώντας ωστόσο να φτάσει και σε μία εξίσου μεγάλη νίκη.

Ενας σύμμαχος, πάντως, για τον Αρη είναι δεν έχει χάσει σε κανένα ντέρμπι φέτος στο «Βικελίδης», μετρώντας τρεις ισοπαλίες για το πρωτάθλημα (με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ) και μία στο Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ.

Κουαμέ και χαφ

Το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ δεσπόζει στη Θεσσαλονίκη αυτά τα 24ωρα, όμως για λίγες ώρες ακόμα τα μεταγραφικά αποτελούν την προτεραιότητα του Αρη.

Οι Κιτρινόμαυροι… τρέχουν για να προλάβουν ακόμα 1-2 κινήσεις πριν πέσει η αυλαία της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου απόψε το βράδυ, δίνοντας προτεραιότητα σε επιθετικό και έναν χαφ που θα καλύψει το κενό της αποχώρησης του Μόντσου Ροντρίγκεθ. Ο τελευταίος βρίσκεται από χθες στο Μεξικό ώστε να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στη Χουάρες για τον επόμενο χρόνο.

Οσον αφορά την κίνηση για φορ, ο Αρης βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα σε προχωρημένες επαφές με τη Φιορεντίνα για τον Κριστιάν Κουαμέ. Ο ιβοριανός επιθετικός βρίσκεται εκτός πλάνων του Πάολο Βανόλι. Φέτος έχει μόλις πέντε συμμετοχές, από δύο σε Serie A – Conference και μία με την πριμαβέρα των Βιόλα. Παράλληλα προέρχεται από χιαστούς, που τον κράτησαν εκτός αγωνιστικής δράσης από τον Απρίλιο του 2025 μέχρι και τον Νοέμβριο του ίδιου έτους.

Ο Ρούμπεν Ρέγες χειρίζεται την υπόθεση του Κουαμέ, τη στιγμή που ο Αρης έχει ήδη στο «9» τους Μορόν, Καντεβέρε και Αλφαρέλα. Οσον αφορά τον χαφ για τον οποίο κινείται η ομάδα, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ποδοσφαιριστή από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ενδεχομένως από την Ουρουγουάη.

Παράλληλα, οι Θεσσαλονικείς ανακοίνωσαν χθες τον μονοετή δανεισμό του Μπενχαμίν Γκαρέ από τη Βάσκο Ντα Γκάμα για τον επόμενο χρόνο, διατηρώντας οψιόν αγοράς του 25χρονου αργεντινού εξτρέμ στα 3 εκατ. ευρώ.

Τα πλάνα του Χιμένεθ και ο ρυθμιστής Χόνγκλα

Η προετοιμασία του Αρη για το ντέρμπι κορυφώνεται από σήμερα, με τον Μανόλο Χιμένεθ να λαμβάνει αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο του Μάρτιν Χόνγκλα. Ο Καμερουνέζος ανεβάζει καθημερινά ρυθμούς και χθες συμμετείχε στο μεγαλύτερο μέρος της προπόνησης. Κάτι που σημαίνει ότι αυξάνει τις πιθανότητές του ακόμα και για το βασικό σχήμα του ντέρμπι της επόμενης Κυριακής, ώστε να πλαισιώσει τους Ράτσιτς και Γένσεν στη μεσαία γραμμή. Πέρεθ – Ντούντου θα είναι οι δύο εξτρέμ και ο Μορόν θα συμπληρώνει την γραμμή κρούσης του Αρη. Απαράλλαχτη αναμένεται να μείνει η άμυνα. Ο Αθανασιάδης θα είναι στο τέρμα. Τεχέρο – Φαντιγκά στα πλάγια μπακ και ο Φαμπιάνο με τον Σούντμπεργκ στα στόπερ.