Γιατί τροφή και νερό δεν θα είναι για πάντα δεδομένα
750 εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν πείνα, την ίδια στιγμή που πετάμε κάθε χρόνο το 30% της παραγόμενης τροφής
Iran – The Day After
For Iranians abroad, the year 2026 began glued to news programs on their satellite televisions, convinced that they were witnessing the decisive revolt that would bring down a regime which, since its establishment in 1979, has driven the country to the brink of chaos, bankruptcy, and existential peril. U.S. President Donald Trump’s promise that help […]
Πέρα από τη γεωπολιτική, ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός 2026;
της Anne-Laure Kiechel: Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Sovereign Advisory Κάθε Ιανουάριο από το 1971, η ελβετική πόλη του Νταβός φιλοξενεί πολυάριθμους αρχηγούς κρατών, επικεφαλής πολυεθνικών επιχειρήσεων, τραπεζίτες, εκπροσώπους ΜΚΟ και ακαδημαϊκούς στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ. Η εκδήλωση είχε αρχικά ως στόχο να φέρει πιο κοντά τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά οικονομικά μοντέλα. […]
Μια κανονική βραδιά Κυπέλλου
Απόψε υπάρχει στο πρόγραμμα μια βραδιά Κυπέλλου Ελλάδος αληθινή. Υπάρχουν δύο μεγάλα ζευγάρια (Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και ΠΑΟ – Αρης) που το καθένα από αυτά θα μπορούσε να είναι και τελικός της διοργάνωσης. Υπάρχουν επίσης δύο ματς με φαβορί (η ΑΕΚ που υποδέχεται τον ΟΦΗ τον έχει κερδίσει ήδη τρεις φορές φέτος, κι ο Λεβαδειακός […]
Κλιματική Πολιτική: Από την Απάθεια στην Προοπτική μιας Αναζωογονημένης Ελλάδας
Του Δημήτρη Παπακώστα Το σχόλιο του κ. Νίκου Μάντζαρη, «Κλιματική κρίση σε έξαρση, κλιματική πολιτική σε υποχώρηση», αποτελεί μια καλά τεκμηριωμένη σκιαγράφηση της κλιματικής πορείας του πλανήτη μας. Ορθώς εντοπίζει την ευθυγράμμιση της ΕΕ και της ελληνικής πολιτικής με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, η οποία προωθεί την ατζέντα των ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, η κατάσταση προκαλεί […]