Το στοιχειώδες και επιτακτικό είναι πως απαιτείται άμεση διαλεύκανση και άπλετο φως στο τραγικό δυστύχημα στη Χίο με πρόσφυγες. Το ακόμα πιο ουσιαστικό είναι πως η όλη έρευνα και σε όλο της το εύρος τέμνεται με τις υποχρεώσεις και τα καθήκοντα ενός ευρωπαϊκού κράτους όπως το δικό μας, το οποίο προφανώς έχει την εξαιρετική δυσκολία της προστασίας και διάσωσης αλλά και ταυτόχρονα του ρόλου της αυστηρής διαφύλαξης των συνόρων της χώρας μας αλλά και – ας υπογραμμίζεται – της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το μεταναστευτικό ζήτημα είναι ένα απόλυτα περίπλοκο και ακανθώδες θέμα στο οποίο δεν δοκιμάζονται απλά οι αντοχές ενός σύγχρονου κράτους ή οι ανθρωπιστικές του διαστάσεις. Αλλά και ένα πλέγμα αρμοδιοτήτων επιχειρησιακής και πολιτικής ετοιμότητας απέναντι σε παράνομους διακινητές, που με τη σειρά τους εκμεταλλεύονται και χειραγωγούν ένα μέρος των προσφύγων που επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα παράνομα. Υπό αυτή την έννοια, η χώρα μας και λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας αλλά και μιας διαρκούς δοκιμασίας πάνω στο θέμα αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι υπόλογη ή υπότροπη σε ενδεχόμενες παραβιάσεις των στοιχειωδών κανόνων και θεσμικών της καθηκόντων.

Το φως στην έρευνα για το όλο ναυάγιο δεν αποκαθιστά απλώς και μόνον την πραγματικότητα και δεν αποδίδει στοιχειωδώς ευθύνες. Αποκαθιστά την αξιοπιστία της χώρας απέναντι στη λεπτή και ευαίσθητη αποστολή την οποία έχει. Εδώ δεν χωρούν ούτε ιδεοληψίες από επαγγελματίες του ανθρωπισμού αλλά ούτε και πλημμελείς έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας.