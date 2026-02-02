Ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τη Metlen η χρηματοδότηση ύψους 16,6 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη του φωτοβολταϊκού πάρκου Bicinicco, ισχύος 20,75 MWp, στη Βόρεια Ιταλία. Το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο βρίσκεται στην περιφέρεια Friuli Venezia Giulia και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός του 2026.

Με την έναρξη λειτουργίας του, το έργο αυτό εκτιμάται ότι θα παράγει περίπου 30 GWh καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ έτος, καλύπτοντας τις ενεργειακές ανάγκες περισσότερων από 15.000 νοικοκυριών και αποτρέποντας την εκπομπή περίπου 7.000 τόνων CO 2 ετησίως.

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για τη διαρκώς ενισχυόμενη παρουσία της Metlen στην Ιταλία και εντάσσεται στο ευρύτερο αναπτυξιακό πλάνο της εταιρείας, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη περισσότερων από 1,5 GW φωτοβολταϊκών έργων και ~0,3GW συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS), ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας μεταξύ των κορυφαίων ανεξάρτητων παραγωγών ενέργειας στη Νότια Ευρώπη. Μάλιστα η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε μέσω της Τράπεζας Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Metlen στην ιταλική αγορά και τη συμβολή της στην ενεργειακή μετάβαση της χώρας. Επίσης υποστηρίχθηκε από έμπειρη ομάδα συμβούλων, με την BonelliErede να ενεργεί ως νομικός σύμβουλος του δανειολήπτη, την Dentons ως νομικός σύμβουλος του χρηματοδότη, τη Vector Renewables ως τεχνικός σύμβουλος, τη Marsh ως ασφαλιστικός σύμβουλος, την KPMG ως ελεγκτής του χρηματοοικονομικού μοντέλου και την MBS Consulting ως σύμβουλος αγοράς.

Πάνω από 180 έργα

Υπενθυμίζεται ότι η Metlen δραστηριοποιείται σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, ανάμεσά τους η Σικελία, η Σαρδηνία, η Καλαβρία, η Καμπανία, το Βένετο, το Λάτσιο, η Αιμίλια-Ρομάνα και το Αμπρούτσο, με ένα χαρτοφυλάκιο άνω των 180 έργων.

Η Metlen σήμερα είναι η μεγαλύτερη ιδιωτική εταιρεία στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται σε όλο το φάσμα της ενέργειας. Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό utility, από την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία θερμικών μονάδων και έργων ΑΠΕ, τον σχεδιασμό και την κατασκευή έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, μέχρι την προμήθεια λιανικής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αεριού, την προμήθεια και εμπορία φυσικού αερίου και την παροχή ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας (ενεργειακή απόδοση και αναβάθμιση, υπηρεσίες Smart cities και υποδομές υδρογόνου κ.ά.).