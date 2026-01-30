Δεν ξέρουμε και πολλά για τη νέα ταινία «The Riders» του Εντβαρντ Μπέργκερ με πρωταγωνιστή τον Μπραντ Πιτ, η οποία βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον. Σύμφωνα με το περιοδικό «Deadline», το μυθιστόρημα ακολουθεί τον Φρεντ Σκάλι (Πιτ), ο οποίος, αφού ταξιδεύει στην Ευρώπη για δύο χρόνια, καταλήγει στην Ιρλανδία με τη γυναίκα του (Τζούλιαν Νίκολσον) και την κόρη του (Κόκο Γκρινστόουν). Ενώ ο Σκάλι ανακαινίζει μόνος του ένα παλιό αγρόκτημα που έχουν επιλέξει, η Τζένιφερ επιστρέφει στην Αυστραλία για να ρευστοποιήσει τα περιουσιακά τους στοιχεία. Οταν ο Σκάλι φτάνει στο αεροδρόμιο για να παραλάβει τη σύζυγο και την 7χρονη κόρη τους, Μπίλι, βλέπει μόνο την τελευταία. Εκείνη τη στιγμή, η ζωή του καταρρέει.

Φαίνεται, λοιπόν, πως μέρος των γυρισμάτων – που θα πραγματοποιηθούν σε διαφορετικά σημεία της Ευρώπης – θα φέρει τον αμερικανό σταρ στην Υδρα, σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού Γιώργο Κουκουδάκη, από τα τέλη Φεβρουαρίου έως τα μέσα Μαρτίου. «Το νησί αναμένεται να ζήσει στιγμές αντίστοιχες με εκείνες στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Το 1957 γυρίστηκε εδώ “Το παιδί και το δελφίνι” με τη Σοφία Λόρεν, η πρώτη χολιγουντιανή ταινία που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Αρα θεωρούμε πως δεν είναι καθόλου τυχαία η επιλογή της Υδρας και αυτή τη φορά. Το σίγουρο είναι ότι το νησί μόνο κερδισμένο μπορεί να βγει από μια τέτοια προβολή». Ο δήμαρχος προσθέτει πως αυτή τη φορά, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μια πολύ μεγάλη παραγωγή, που στα «ατού» της είναι φυσικά η συμμετοχή του δημοφιλούς ηθοποιού. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνουν συναντήσεις της δημοτικής Αρχής με την εταιρεία παραγωγής, «προκειμένου να διευκρινιστούν τα μέρη του νησιού στα οποία πρόκειται να γίνουν γυρίσματα και να συγκεκριμενοποιηθεί η δική μας συνδρομή ως δήμου για τη διευκόλυνση των γυρισμάτων».

Ο σκηνοθέτης

Ο γερμανός σκηνοθέτης Εντβαρντ Μπέργκερ ανήκει στη νεότερη γενιά των ταλαντούχων ευρωπαίων δημιουργών, έχοντας δώσει ήδη ως δείγμα γραφής το «Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο» (2022), το οποίο απέσπασε συνολικά 9 βραβεία BAFTA – ανάμεσά τους το Καλύτερης Ταινίας και το Καλύτερης Διεθνούς – και 4 Οσκαρ, αλλά και το «Κονκλάβιο» (Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Σεναρίου 2024). Αυτή τη φορά διασκευάζει το μυθιστόρημα του Τιμ Γουίντον με σεναριογράφο τον Ντέιβιντ Καγκάνιτς.

Ως παραγωγοί της ταινίας αναφέρονται στο δημοσίευμα του «Deadline» η Scott Free Productions των Ρίντλεϊ Σκοτ και Μάικλ Πρας, η Nine Hours των Καγκάνιτς και Μπέργκερ, καθώς και η Plan B Entertainment, η προσωπική δηλαδή εταιρεία του Μπραντ Πιτ. Την παγκόσμια διανομή έχει αναλάβει η Α24. Το «Νσυν» επικοινώνησε χθες με τα γραφεία της Scott Free Productions στο Λονδίνο και με την Α24, αλλά μέχρι αργά το βράδυ δεν έλαβε κάποια απάντηση.