Σε ρυθμούς ντέρμπι με τον Ολυμπιακό θα αρχίσει να κινείται από σήμερα η ΑΕΚ, η οποία επιστρέφει στις προπονήσεις μετά το διήμερο ρεπό που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους ποδοσφαιριστές του. Ενα παιχνίδι απέναντι στην ομάδα που πέρυσι της κατέστρεψε τη σεζόν, αλλά και φέτος την υποχρέωσε στην πιο εύκολη ήττα της μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Αν η Ενωση θέλει να διεκδικήσει τον τίτλο μέχρι τέλους, θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει νίκες απέναντι στους άλλους δύο διεκδικητές, κάτι που ακόμη δεν έχει καταφέρει αφού ηττήθηκε και από τον ΠΑΟΚ. Καλές οι νίκες απέναντι στον Παναθηναϊκό, αλλά φέτος οι Πράσινοι είναι σε άλλη πίστα.

Στην ΑΕΚ γνωρίζουν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι το ντέρμπι της Κυριακής όχι μόνο για βαθμολογικούς, αλλά και για ψυχολογικούς λόγους. Θέλουν μία νίκη-δήλωση και ένας από τους ποδοσφαιριστές που μπορεί να έχει ένα έξτρα κίνητρο είναι ο Λούκα Γιόβιτς. Ο σέρβος φορ είχε πραγματοποιήσει τη χειρότερή του εμφάνιση στο παιχνίδι του Γ. Καραϊσκάκης όπου ουσιαστικά δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο κλίμα του αγώνα. Χαρακτηριστικό είναι το ποσοστό του στις μονομαχίες που έδωσε με τους αντιπάλους τους. Είχε 0/10 εναέριες και 3/5 στον αγωνιστικό χώρο. Δεν είναι λάθος, έδωσε δέκα μονομαχίες στον αέρα και δεν κέρδισε καμία.

Κανείς παίκτης της ΑΕΚ δεν βρέθηκε σε καλή κατάσταση εκείνο το βράδυ. Από τον Γιόβιτς, που ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς έχει χαρακτηρίσει ηγέτη της ομάδας, περιμένεις όμως κάτι περισσότερο. Γι’ αυτό και μετά το παιχνίδι ο 28χρονος φορ τα… άκουσε από τον προπονητή του σε πολύ έντονο ύφος. Τον έθεσε προ των ευθυνών του, κυρίως γιατί αυτή η εικόνα δεν άρμοζε στο όνομα και το βιογραφικό που τον συνόδευε. Από εκεί και μετά, είναι η αλήθεια πως ο Γιόβιτς βγήκε μπροστά για τα καλά. Δώδεκα γκολ στα εννιά τελευταία του ματς με τα κιτρινόμαυρα έχει πετύχει, γνωρίζοντας την αποθέωση και από την UEFA σε σχετική ανάρτηση στα social media.

Συνολικά έφτασε τα 16 σε 28 εμφανίσεις, με χατ-τρικ στη Λεωφόρο, με ιστορικό καρέ στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στον Παναθηναϊκό, με πολλά και σημαντικά γκολ σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με το όνομά του να γίνεται κάθε τρεις και λίγο σύνθημα στα χείλη των οπαδών της ΑΕΚ. Είναι σίγουρο πως ο εγωισμός του πληγώθηκε εκείνο το βράδυ στο Φάληρο. Μαζί με την Ενωση, που μετρά έξι σερί ήττες πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό, θα θέλει και εκείνος να δώσει τις απαντήσεις του. Το αν θα το καταφέρει, θα το μάθουμε αργά το βράδυ της Κυριακής.