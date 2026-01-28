Την προηγούμενη εβδομάδα συζητήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣ με τίτλο «Ρυθμίσεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα, τις Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, την ενίσχυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και λοιπές διατάξεις». Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό απάνθισμα αποσπασματικών ρυθμίσεων, είτε με τη μορφή τροποποιήσεων ισχυουσών διατάξεων είτε με εκείνη των εμβαλωματικών προσθηκών.Σε αυτόν τον συρφετό προσθηκών και τροποποιήσεων, εντοπίζουμε και ορισμένες που αφορούν τις προσλήψεις. Η πρώτη αφορά τη μοριοδότηση των μεταπτυχιακών τίτλων και προβλέπει ότι στην περίπτωση των γραπτών διαγωνισμών του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη μπορεί να προβλέπει ότι η προσαύξηση για τους μεταπτυχιακούς ή διδακτορικούς τίτλους εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του γνωστικού αντικειμένου τους.

Μέχρι τώρα, οι προκηρύξεις του ΑΣΕΠ μοριοδοτούσαν τίτλους «συναφείς» με το αντικείμενο της εκάστοτε προκήρυξης. Πλέον, η μοριοδότηση των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων μπορεί να αποδεσμεύεται από τη συνάφειά τους με το αντικείμενο των θέσεων, καθώς θεωρείται ότι η επιτυχία στον γραπτό διαγωνισμό αρκεί από μόνη της για να αποδειχθεί η επιστημονική κατάρτιση των υποψηφίων, καθιστώντας περιττούς τους εξειδικευμένους μεταπτυχιακούς τίτλους. Στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι η ρύθμιση αφορά μόνο την «πλήρωση θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων κατόπιν έκδοσης προκήρυξης για συμμετέχοντες σε πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό», γεγονός που σημαίνει ότι δεν θα εφαρμόζεται στις προκηρύξεις με σειρά προτεραιότητας.

Στην ίδια έκθεση αναφέρεται ότι επειδή ο γραπτός διαγωνισμός αποσκοπεί στη διαπίστωση της «επιστημονικής και επαγγελματικής καταλληλότητας» των υποψηφίων για τις προκηρυσσόμενες θέσεις, η «προστιθέμενη αξία» του μεταπτυχιακού ή διδακτορικού δεν συνδυάζεται κατ’ ανάγκην με το ίδιο το αντικείμενό του. Το ΑΣΕΠ θα μπορεί, επομένως, να κάνει χρήση της διακριτικής του ευχέρειας ανά προκήρυξη, σταθμίζοντας κάθε φορά, στο στάδιο έκδοσης της προκήρυξης, εάν είναι σκόπιμο να μοριοδοτούνται όλοι οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ανεξαρτήτως του γνωστικού τους αντικειμένου.

Υπάρχει, βεβαίως, και αντίλογος: πώς κάνουμε λόγο για «επιστημονική καταλληλότητα» στον γραπτό διαγωνισμό όταν η γραπτή εξέταση γνώσεων αφορά γνώσεις σε πεδία, τα οποία, σε πολλές ειδικότητες δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης; Αραγε, πώς μπορούμε να διαγνώσουμε την «επιστημονική και επαγγελματική καταλληλότητα» υποψηφίων των τεχνικών ειδικοτήτων, που δεν εξετάζονται σε θέματα του γνωστικού τους αντικειμένου, αλλά σε παντελώς άσχετη ύλη; Επιπλέον, για ποια «επιστημονική εξειδίκευση» μιλάμε, όταν οι ερωτήσεις στη δοκιμασία γνώσεων αντλούνται από συγκεκριμένη Τράπεζα Θεμάτων και οι υποψήφιοι «παπαγαλίζουν» έτοιμες απαντήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή βαθμολογία; Ή όταν δεν προβλέπεται καν βαθμολογική βάση στη διαδικασία αξιολόγησης;

Ισόβια ιδιότητα

Σημαντική είναι και η αλλαγή που εισάγεται στην έννοια της ιδιότητας των γονέων τριτέκνων οικογενειών, η οποία πλέον, όπως και η ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα, διατηρείται ισοβίως. Τέλος, θεσπίζεται ένα πλέγμα διατάξεων που αφορά τους εργαζόμενους στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Θυμίζουμε εδώ ότι η προκήρυξη 4Κ/2020, που προέβλεπε μοριοδότηση της ειδικής εμπειρίας ακόμη και στον πίνακα χωρίς εμπειρία για όσους διέθεταν σχετική προϋπηρεσία, έχει ακυρωθεί από το ΣτΕ ως αντισυνταγματική. Με νέα διάταξη του νομοθετήματος εξακολουθεί, ωστόσο, να προβλέπεται μοριοδότηση της εν λόγω ειδικής εμπειρίας. Δεν μπορούμε παρά να καταγράψουμε τη μείζονα αυτή αστοχία, καθώς η συγκεκριμένη διάταξη αντιγράφει ατυχώς την προηγούμενη, παραπέμποντας μάλιστα σε προβλέψεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, νόμου που ήδη έχει καταργηθεί.