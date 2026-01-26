Ατελείωτα χειροκροτήματα και μεγάλος ενθουσιασμός από τους θεατές που γέμισαν το βράδυ του Σαββάτου την αίθουσα «Σταύρος Νιάρχος» της Εθνικής Λυρικής Σκηνής για το «Ρέκβιεμ του έρωτα».

H performance-installation των Γιώργου Κουμεντάκη και Δημήτρη Παπαϊωάννου, που δημιουργήθηκε το 1995 – «για τους φίλους που χάθηκαν από AIDS» –, επέστρεψε σε μια νέα εκδοχή για έναν κύκλο δώδεκα παραστάσεων στην ΕΛΣ, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Παρίσι για να παρουσιαστεί στο ιστορικό Théâtre du Châtelet.

Το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα» είναι ένα από τα εμβληματικότερα έργα της πρώτης συνθετικής περιόδου του συνθέτη και καλλιτεχνικού διευθυντή της ΕΛΣ Γιώργου Κουμεντάκη, με λιμπρέτο βασισμένο στο ποίημα «Λάζαρος» του Δημήτριου Καπετανάκη. Ο διεθνής έλληνας αρχιμουσικός Θεόδωρος Κουρεντζής έδωσε νέα πνοή στο σπαρακτικό έργο, το οποίο ερμήνευσαν οι σολίστ μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΛΣ, το χορωδιακό σύνολο ΜΕΙΖΟΝ Ensemble και οι υψίφωνοι Ντιάνα Νοσίρεβα και Ξένια Ντορόντοβα.

Ο σκηνοθέτης, χορογράφος και εικαστικός δημιουργός Δημήτρης Παπαϊωάννου, ξαναδουλεύοντας το «Ρέκβιεμ» στη μεγάλη κλίμακα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, συνδιαλέγεται με τις έννοιες της πτώσης και της φθαρτής διάστασης της ανθρώπινης ύπαρξης μέσα από τα σώματα και την ερμηνεία των πενήντα σπουδαίων περφόρμερ.