Κάτω από τον θόλο του Γκραν Παλέ του Παρισιού, «βαμμένο» στο βαθύ μπλε του ουρανού, ανάμεσα σε πλήθος καλεσμένων και κορυφαίων αρθρογράφων και συντακτών της συντηρητικής εφημερίδας «Le Figaro» που προβάλλονταν στους τοίχους, ο Ζορντάν Μπαρντελά δεν πέρασε απαρατήρητος. Αντιθέτως. Εκείνο το βράδυ, στα μέσα Ιανουαρίου, ο νεαρός πρόεδρος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης και δημοσκοπικά φαβορί για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 – εφόσον δεν μπορέσει τελικά να θέσει υποψηφιότητα η καταδικασμένη μέντοράς του Μαρίν Λεπέν – φρόντισε «να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα», σχολίασε η γαλλική εφημερίδα «Le Monde».

Για τη 200ή επέτειο κυκλοφορίας της, η «Figaro» είχε προσκαλέσει επιχειρηματίες και εξέχουσες προσωπικότητες από τον οικονομικό, πολιτιστικό και πνευματικό κόσμο της Γαλλίας – και όχι μόνο. Το «παρών» έδωσαν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και προηγούμενοι κάτοχοι του αξιώματος, ο δεξιός (προσφάτως αποφυλακισθείς και υπό δικαστική επιτήρηση) Νικολά Σαρκοζί, ο πάντα πολιτικά φιλόδοξος σοσιαλιστής Φρανσουά Ολάντ, νυν και πρώην υπουργοί και άλλοι.

Ο 30χρονος Μπαρντελά, που χειρίζεται επιδέξια τα ΜΜΕ και τη δημόσια εικόνα του, έφυγε από το γκαλά συνοδευόμενος από την πριγκίπισσα Μαρία Καρολίνα του πάλαι ποτέ βασιλικού οίκου των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όλων. Η σκηνή καταγράφηκε από περαστικούς: οι δυο τους μπαίνουν στο ίδιο πολυτελές αυτοκίνητο, κινητά καταγράφουν, το βίντεο ανεβαίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η πολιτική συναντά το θέαμα – και το θέαμα γίνεται πολιτική. «Τι παιχνίδι παίζει ο Ζορντάν Μπαρντελά;», αναρωτήθηκε η «Monde». Προφανώς, δεν ήταν η μόνη…

Μεγαλύτερο παιδί και κληρονόμος του πρίγκιπα Κάρλο, διεκδικητή του πλέον ανύπαρκτου θρόνου της Νάπολι, η 22χρονη Μαρία Καρολίνα φέρει τον τιμητικό τίτλο της δούκισσας της Καλαβρίας και του Παλέρμο. Είναι περισσότερο γνωστή ως μέλος του διεθνούς τζετ σετ και influencer, που μοιράζει τον χρόνο της μεταξύ Παρισιού, Ρώμης και Μονακό. Ο οίκος των Βουρβόνων – Δύο Σικελιών δεν έχει άλλωστε πια βασίλειο, ούτε λαό να κυβερνήσει. Τα μέλη του παραμένουν ωστόσο ενεργά στο πεδίο της φιλανθρωπίας και της πολιτικής. Η μητέρα της Μαρίας Καρολίνας, κόρη πλούσιου ιταλού βιομηχάνου, έχει φωτογραφιστεί να κρατά το χέρι της Μπριζίτ Μακρόν σε κοσμική εκδήλωση. Η οικογένειά της καθόταν στις πρώτες σειρές στην τελετή επαναλειτουργίας της Νοτρ Νταμ τον χειμώνα του 2024, δίπλα στον Ολάντ και στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο τελευταίος, δε, τους έχει φιλοξενήσει οικογενειακώς στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο.

Ο Μπαρντελά και η Μαρία Καρολίνα συναντήθηκαν στο Μόντε Κάρλο κατά τη διάρκεια του Γκραν Πρι της Φόρμουλα 1 τον Μάιο του 2025, ανέφερε η ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera». Η κοινή εμφάνισή τους στο Παρίσι και οι εικασίες ενός ειδυλλίου μεταξύ του γάλλου ακροδεξιού λαϊκιστή και της ιταλίδας πριγκίπισσας έκαναν τεράστια εντύπωση. Τόσο, ώστε ο πολύπειρος ανταποκριτής των βρετανικών «Times» στο Παρίσι Τσαρλς Μπρέμνερ να αναρωτιέται εάν στήνεται μια νέα… «υπεραλπική δυναστεία».

Το ερώτημα δεν είναι αθώο. Ο ακροδεξιός Μπαρντελά, εγγονός μεταναστών από εργατική γειτονιά του Τορίνο και την Αλγερία, αυτοπροβάλλεται στην πολιτική σκηνή της Γαλλίας ως η φωνή «ενός παραμελημένου λαού», ο αυθεντικός εκπρόσωπος «μιας Γαλλίας που περιφρονείται από τις ελίτ». Ο ίδιος υπενθυμίζει συχνά πυκνά ότι μεγάλωσε σε ένα μικρό διαμέρισμα στο Ντρανσί στο Σεν-Σεν-Ντενί, το πιο διαβόητο από τα παρισινά προάστια, όπου εξακολουθεί να ζει η μητέρα του. Η δημόσια εμφάνισή του στο πλευρό μιας κληρονόμου περιουσίας εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, τη στιγμή που οργισμένοι αγρότες κατέκλυζαν το Παρίσι, δεν θα μπορούσε να μείνει ασχολίαστη.

Ούτε το γεγονός ότι συνέβη την ώρα που η Λεπέν – την οποία ο Μπαρντελά ήδη επισκιάζει – υπερασπιζόταν τον εαυτό της κατά την έναρξη της εκδίκασης μιας έφεσης που θα κρίνει το πολιτικό της μέλλον. Μέλη της Εθνικής Συσπείρωσης προτίμησαν να ρίξουν την μπάλα στην εξέδρα, κάνοντας λόγο για «κουτσομπολιά τύπου ταμπλόιντ». Ωστόσο, μερίδα του γαλλικού Τύπου είδε στην κίνηση αυτή ακόμη μία προσεκτικά μελετημένη «πινελιά» στο ηγετικό προφίλ του Μπαρντελά. «Προφανώς το κάνει για να φαίνεται προεδρικός, εμφανιζόμενος με μια “πρώτη κυρία”, ενώ η δίκη της Λεπέν βρίσκεται σε εξέλιξη», σχολίασε ανωνύμως δεξιός πολιτικός στην εφημερίδα «Le Parisien».

Η ιταλική «La Repubblica» θεώρησε την παρουσία της πριγκίπισσας μέρος της στρατηγικής της Εθνικής Συσπείρωσης να προσελκύσει παραδοσιακούς, συντηρητικούς ψηφοφόρους, ενόσω ο Μπαρντελά αναγκαζόταν το τελευταίο διάστημα να απαντά σε εικασίες εάν είναι ομοφυλόφιλος, επειδή είχε να εμφανιστεί δημόσια με συνοδό από το 2023, όταν χώρισε από την ανιψιά της Μαρίν Λεπέν, Νολουέν Ολιβιέ.

Με αυτά και με άλλα, γράφει η βρετανική εφημερίδα «The Observer», το δεύτερο βιβλίο του «Ce que veulent les Français» (Τι θέλουν οι Γάλλοι) έχει γίνει μπεστ σέλερ, όπως και το πρώτο, η αυτοβιογραφία του. Εχει 2,3 εκατομμύρια ακολούθους στο TikTok. Στις δημοσκοπήσεις είναι πρώτος, πολύ πάνω από τη Λεπέν. Και κάπως έτσι, σχολιάζει το «Politico», στο κόμμα του, «το υποτιθέμενο plan Β αρχίζει να μοιάζει με plan Α».