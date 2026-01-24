H εβδομάδα είχε το χρώμα της αισιοδοξίας για το ελληνικό ποδόσφαιρο και το οικόσημο του «γαλανόλευκου» αήττητου στη σημαία. Θρίαμβος του Ολυμπιακού, σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ, «χρυσός» ο βαθμός του Παναθηναϊκού!

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επιβεβαίωσε πως το σπίτι του παραμένει ένα από τα πιο δύσκολα «οχυρά» της διοργάνωσης, επικρατώντας της Μπέτις του μεγάλου και τρανού Πελεγκρίνι με 2-0 για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Στη Βουδαπέστη, την ίδια στιγμή που η πόλη ήταν ντυμένη με την ψύχρα του χειμώνα, ο Παναθηναϊκός «ζέστανε» τον κόσμο του με την ισοπαλία (1-1) κόντρα στη Φερεντσβάρος, αποτέλεσμα που είχε μεγαλύτερη αξία από τον έναν βαθμό.

Οι δύο ελληνικές ομάδες όχι μόνο στάθηκαν στο ύψος της περίστασης, αλλά εξασφάλισαν κιόλας την παρουσία τους στα νοκάουτ του Europa League (12ος ο ΠΑΟΚ με 12 βαθμούς, 19ος ο Παναθηναϊκός με 11 βαθμούς).

Η εικόνα των αγώνων αποτυπώνεται και στις λέξεις των πρωταγωνιστών. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τη συνοχή που βλέπει, για τη δουλειά που γίνεται παρά τις δυσκολίες:

«Η ομάδα έχει μία ενότητα και συμμετοχή από όλους. Οσον αφορά το ροτέισον δεν είναι όπως θα θέλαμε λόγω των ιώσεων-τραυματισμών. Κάποιοι έπαιξαν παραπάνω. Τα πράγματα πήγαιναν έτσι. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή από το γκρουπ και αυτό πρέπει να κρατήσουμε. Ολοι πρέπει να είναι διαθέσιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει ως ομάδα. Το πιο σημαντικό είναι η πνευματική φρεσκάδα, που καθορίζει τις εντάσεις-αντιδράσεις των ποδοσφαιριστών. Οταν ένας παίκτης αγωνίζεται συνεχόμενα, η αντίδρασή του δεν είναι όπως πρέπει την κατάλληλη στιγμή. Αυτό ξεχωρίζει τις ομάδες που κερδίζουν».

Ο Ράφα Μπενίτεθ, από την άλλη πλευρά, στάθηκε στην αυταπάρνηση των παικτών του Παναθηναϊκού. «Το σημαντικότερο είναι ότι τα δώσαμε όλα, περισσότερο κι από το αγωνιστικό πλάνο που είχαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Τα έδωσαν όλα κυριολεκτικά οι παίκτες μας και η ομάδα τα πήγε αρκετά καλά. Είδαμε σκληρή δουλειά από τους ποδοσφαιριστές, με σωστή νοοτροπία και πρέπει να εμπνευστούν απ’ αυτό και να συνεχίσουν έτσι, γιατί τότε θα κερδίσουμε περισσότερα παιχνίδια στο μέλλον», είπε ο έμπειρος ισπανός προπονητής.

Εκτός τελικού η Εθνική πόλο

Τώρα στόχος το χάλκινο μετάλλιο για την εθνική ομάδα πόλο των ανδρών. Απέναντι στην Ουγγαρία στον ημιτελικό το σύνολο του Θοδωρή Βλάχου δεν τα κατάφερε, οι Μαγυάροι ήταν ανώτεροι και επικράτησαν με 15-12. Πολλά κρίθηκαν στο τρίτο δεκάλεπτο όταν η Ουγγαρία ξέφυγε με τρία γκολ (11-8) και διατήρησε έως το φινάλε το προβάδισμα και έχοντας μεγάλο όπλο την ευστοχία στον παίκτη παραπάνω (8/9). Μια ευκαιρία που χάθηκε, αλλά και το χάλκινο μετάλλιο (αύριο ο μικρός τελικός στις 18:00) είναι στόχος γιατί ουδέποτε έχουμε κατακτήσει μια από τις τρεις πρώτες θέσεις σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.